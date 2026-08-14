La ciudad escondida a minutos de Mar del Plata que guarda un secreto bajo tierra: historia, piedra y misterio

Batán, a minutos de Mar del Plata Foto: Wikipedia

A pocos minutos del ruido turístico de Mar del Plata existe un destino que muchos atraviesan sin mirar demasiado, pero que guarda una de las historias más curiosas del sudeste bonaerense. Se trata de Batán, una ciudad del partido de General Pueyrredon que combina paisaje rural, producción frutihortícola, canteras imponentes y un pasado marcado por el trabajo, la inmigración y la piedra. La localidad está ubicada sobre la Ruta Provincial 88, vía que conecta la zona de Mar del Plata con Quequén y que fue clave para el desarrollo productivo del lugar.

Aunque para muchos viajeros Batán aparece apenas como un punto de paso, detrás de sus caminos de tierra, quintas y viejos paisajes industriales se esconde un secreto que sorprende: sus canteras no solo moldearon la identidad del pueblo, sino también buena parte de la arquitectura marplatense. De allí salió durante décadas la famosa Piedra Mar del Plata, una cuarcita muy valorada en la construcción y asociada a la postal clásica de chalets, muros y fachadas de la ciudad balnearia.

Batán, el pueblo que nació al costado de una ruta

La historia de Batán no comenzó con un gran acto fundacional ni con una plaza central diseñada de antemano. Su crecimiento fue más silencioso, más bonaerense, más de almacén, ruta y trabajo. Según los registros históricos locales, la ciudad empezó a formarse hacia la década de 1930, acompañando el trazado de la Ruta 88, que conectaba con la Estación Chapadmalal y con distintos parajes rurales de la zona.

Batán, a minutos de Mar del Plata Foto: Wikipedia

En sus primeros años, Batán fue un conjunto de casas, comercios y emprendimientos que fueron agrupándose alrededor de lugares de abastecimiento. Uno de los hitos más recordados fue el edificio construido por el señor Larraya en 1937, que tenía surtidor de nafta, cancha de pelota paleta y salón de baile, y que más tarde alojó la primera estafeta de correos.

Ese detalle parece menor, pero explica mucho: Batán creció como crecen los pueblos que saben esperar. Primero llegó el trabajo, después los servicios, más tarde las instituciones. En 1946 se creó la primera comisión de fomento, que luego dio origen a la Cooperativa de Obras y Servicios Públicos, fundamental para llevar energía y alumbrado a los vecinos, en su mayoría obreros de canteras, hornos de ladrillos y establecimientos rurales.

El secreto de Batán está en sus canteras

Lo que vuelve especial a Batán no está a simple vista: hay que acercarse a sus canteras para entenderlo. El llamado Circuito de Canteras, ubicado sobre el kilómetro 10,5 de la Ruta 88, permite recorrer caminos con vistas a enormes cráteres de extracción de piedra, formaciones que parecen abrir una ventana a otra geografía, muy distinta a la postal de playa y rambla de Mar del Plata.

Batán, a minutos de Mar del Plata Foto: Wikipedia

Estas canteras forman parte de un sistema geológico ligado a Tandilia, especialmente en el sector Mar del Plata-Balcarce, donde aparecen yacimientos de cuarcita conocidos por su dureza, color y utilidad para la construcción. La piedra extraída allí fue usada históricamente en revestimientos, frentes, muros y obras que ayudaron a definir una estética urbana muy reconocible en Mar del Plata.

Batán, a minutos de Mar del Plata Foto: 0223

Pero la historia también tiene una dimensión humana: los antiguos picapedreros trabajaban con herramientas manuales, fuerza física y una precisión casi artesanal. Las canteras funcionaban a cielo abierto, con frentes de extracción que dejaban al descubierto bancos de piedra de diferentes tonalidades, desde blancos y amarillos hasta rojizos y violáceos, colores originados por procesos naturales de oxidación y filtraciones.

La piedra que construyó una identidad

La famosa Piedra Mar del Plata no fue solo un material. Fue una marca cultural. Durante el siglo XX, cuando la ciudad balnearia crecía y se consolidaba como uno de los grandes destinos turísticos del país, esa piedra apareció en chalets, veredas, hogares, muros bajos y fachadas que todavía hoy forman parte de su identidad visual.

Batán, a minutos de Mar del Plata Foto: Wikipedia

La conexión entre Batán y Mar del Plata es, entonces, mucho más profunda que la distancia de pocos kilómetros. Mientras la costa mostraba hoteles, playas y veraneantes, tierra adentro se sostenía una cadena productiva de obreros, transportistas, canteristas, hornos de ladrillo y familias enteras dedicadas a oficios duros, muchas veces invisibles para el turista.

En esa mezcla de campo, industria y comunidad aparece la verdadera personalidad de Batán: una ciudad que no presume, pero guarda capas de historia debajo de cada camino.

Un destino ideal para una escapada diferente

Hoy Batán se convirtió también en una alternativa para quienes buscan una escapada distinta cerca de Mar del Plata. Además de las canteras, el entorno rural ofrece quintas, producción de frutas y hortalizas, espacios verdes y propuestas vinculadas al turismo de cercanía. La ciudad es reconocida como parte de un importante cordón frutihortícola, una característica que la mantiene conectada con la tierra y con la producción local.

Entre sus atractivos también aparece el Bioparque Batán, un predio orientado a la conservación animal y al disfrute familiar, con espacios de recreación, arboledas y servicios para pasar el día. Además, la cercanía con Sierra de los Padres y otros paseos rurales permite armar un recorrido completo para quienes quieren alejarse por unas horas del circuito tradicional de playas.