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Qué le pasó a Jamal Musiala: volvió a desplomarse en pleno partido y su salud preocupa al Bayern Múnich

El nuevo episodio ocurrió en un amistoso ante Heidenheim, luego de una situación similar frente a RB Leipzig, y generó preocupación por su estado físico.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
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Soccer Football - Pre Season Friendly - Bayern Munich v RB Leipzig - Allianz Arena, Munich, Germany - August 15, 2026 Bayern Munich's Jamal Musiala walks off the pitch to be substituted after sustaining an injury REUTERS/Angelika Warmuth
Soccer Football - Pre Season Friendly - Bayern Munich v RB Leipzig - Allianz Arena, Munich, Germany - August 15, 2026 Bayern Munich's Jamal Musiala walks off the pitch to be substituted after sustaining an injury REUTERS/Angelika Warmuth Foto: REUTERS
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La preocupación volvió a encenderse en el Bayern Múnich por el estado físico de Jamal Musiala, luego de que el futbolista se desplomara en pleno partido por segunda vez en apenas cuatro días. El nuevo episodio ocurrió durante un amistoso ante Heidenheim, pocos días después de una situación similar en el duelo frente al RB Leipzig por la Telekom Cup.

El caso genera inquietud porque no se trató de un hecho aislado. Musiala había sufrido un primer episodio durante el partido amistoso ante Leipzig, cuando cayó al campo cerca del final del encuentro y debió recibir asistencia médica inmediata. En ese momento, el jugador pudo retirarse por sus propios medios, aunque visiblemente afectado.

Jamal Musiala se desplomó contra Leipzig.

El segundo episodio que encendió las alarmas

El nuevo susto llegó este martes durante el amistoso entre Bayern Múnich y Heidenheim. De acuerdo con la información publicada por medios internacionales, Musiala ingresó desde el banco y, pocos minutos después, volvió a caer al césped, lo que obligó al cuerpo médico a intervenir y al equipo a reemplazarlo de inmediato.

La repetición del episodio en tan poco tiempo generó preocupación dentro y fuera del club, especialmente porque el mediocampista venía de una reciente ausencia prolongada por lesión y se encontraba en pleno proceso de regreso competitivo.

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Jamal Musiala se desplomó contra Heidenheim.

Qué dijo el Bayern tras la primera caída

Tras el primer episodio, ocurrido ante RB Leipzig, el director deportivo del Bayern, Max Eberl, intentó llevar tranquilidad y afirmó que lo más importante era que Musiala estaba bien. Según esos reportes, el jugador habría presentado mareos y problemas circulatorios en un contexto de altas temperaturas en Múnich, donde se registraban más de 30 °C.

Además, medios alemanes señalaron que los primeros estudios realizados por los médicos del club no habrían mostrado señales preocupantes, aunque el Bayern no brindó detalles definitivos sobre la causa del desvanecimiento.

Por qué hay cautela con el diagnóstico

Aunque el calor, la deshidratación o un cuadro de agotamiento pueden provocar mareos o descompensaciones durante el ejercicio, no hay una confirmación oficial que explique con precisión qué le ocurrió a Musiala. Especialistas citados por medios de salud advierten que un colapso durante la actividad deportiva puede tener múltiples causas y debe ser evaluado médicamente para descartar riesgos mayores.

Por ese motivo, el foco ahora está puesto en la evolución del jugador y en si el Bayern ofrecerá una actualización médica más completa tras el segundo episodio. La repetición de la escena en pocos días obliga al club a actuar con prudencia antes de volver a exigirlo en competencia.

Se desplomó dos veces con el Bayern Múnich.
Preocupación por Jamal Musiala. Foto: REUTERS

Un regreso que queda bajo observación

Musiala es una de las figuras más importantes del Bayern Múnich y de la selección alemana, por lo que cualquier señal vinculada a su estado físico genera fuerte repercusión. Después del primer episodio, había vuelto a entrenarse de forma individual, pero el nuevo desplome reabre las dudas sobre su disponibilidad inmediata.

Mientras el club mantiene cautela, la prioridad será determinar qué provocó ambos episodios y evitar riesgos innecesarios. Por ahora, el caso dejó una imagen inquietante: la de un futbolista de élite que, en plena pretemporada y en cuestión de días, volvió a desplomarse sobre el campo de juego.

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Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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