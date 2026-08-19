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El tenista australiano Nick Kyrgios fue suspendido por dar positivo por cocaína: su contundente descargo

Kyrgios reconoció el consumo, asumió la responsabilidad y aseguró que se alejará de las redes para enfocarse en su recuperación.

Ezequiel Alippe
Por Ezequiel Alippe
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Nick Kyrgios suspendido por dar positivo por cocaína. Foto: EFE.
Nick Kyrgios suspendido por dar positivo por cocaína. Foto: EFE.
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La Agencia Internacional de Integridad del Tenis (ITIA) suspendió de manera provisoria al tenista australiano Nick Kyrgios luego de que diera positivo por un metabolito de cocaína durante el ATP 250 de Mallorca, en España. El deportista de 31 años entregó una muestra el 22 de junio de 2026 durante el torneo y casi un mes después, un laboratorio acreditado por la Agencia Mundial Antidopaje (WADA) confirmó la presencia de benzoilecgonina, un metabolito de la cocaína.

La sustancia está incluida entre los estimulantes prohibidos por la WADA durante las competencias y forma parte del Programa Antidopaje del Tenis. Sin embargo, cuando se trata de una sustancia de abuso consumida fuera de competencia, las posibles sanciones pueden ser reducidas.

Nick Kyrgios, el tenista de 31 años. Foto: REUTERS

Debido a la naturaleza del resultado, la suspensión provisoria de Kyrgios es obligatoria y comenzó el 4 de agosto. El australiano tiene derecho a apelar la medida, aunque hasta el momento no lo hizo.

Mientras permanezca suspendido, no podrá competir, entrenar ni participar de eventos organizados o avalados por la ATP, WTA, World Tennis, los torneos de Grand Slam o asociaciones nacionales.

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Kyrgios llegó a ocupar el puesto 13 del ranking ATP en octubre de 2016, la mejor ubicación de su carrera. Ahora deberá afrontar el proceso previsto por el Programa Antidopaje del Tenis.

El descargo de Kyrgios en redes sociales tras haber dado positivo de cocaína

Quería que lo escucharas de mí primero. Recientemente fallé una prueba de drogas en Mallorca después de dar positivo por cocaína. Cometí un enorme error y asumo toda la responsabilidad. Lo siento por mis fans, mi familia, mis patrocinadores y todos los que están cerca de mí. Sobre todo, lo siento por los niños que me siguen.

Sé el ejemplo que esto da y estoy profundamente decepcionado de mí mismo. No voy a poner excusas, pero sí quiero dar un poco de contexto sobre dónde he estado. Los últimos años de lesiones me han pasado una enorme factura, tanto física como mentalmente.

Nick Kyrgios. EFE
Nick Kyrgios quedó suspendido. Foto: EFE.

Mi cuerpo no ha podido hacer lo que mi mente espera de él, y aceptar que estoy cerca del final de mi carrera ha sido más difícil de lo que jamás imaginé. Siempre he dicho que no elegí el tenis: el tenis me eligió a mí. Pero dejar ir algo que ha sido toda mi vida es una de las cosas más difíciles que he tenido que enfrentar. En momentos me he sentido impotente y solo. Nada de eso excusa lo que hice.

Sin embargo, la buena noticia es que esto me ha dado un llamado de atención. Durante los próximos 28 días, me alejaré de las redes sociales y de la vida pública mientras me concentro en ponerme bien. Les pido a las personas que respeten mi privacidad durante ese tiempo y, lo más importante, la privacidad de mi familia. Lo siento. Haré el trabajo y volveré mejor. Nick.

Nick KyrgiosTenisCocaína
Ezequiel Alippe
Ezequiel Alippe

Redactor

Magíster en Periodismo por la Universidad de San Andrés (UdeSA). Conductor de "Área de Tensión", de Lunes a Viernes de 18 a 20 hs por el streaming de Canal 26. Leer bio

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