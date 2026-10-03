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Escapada a Mar del Plata: cuánto cuesta viajar en tren este verano y cómo conseguir pasajes con descuento

Los viajes desde Retiro hacia Mar del Plata son cada vez más populares y sumamente elegidos por los viajeros por lo que es primordial sacar entradas con tiempo y elegir vía qué plataforma hacerlo para obtener un mayor descuento.

Romina Muscari
Por Romina Muscari
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Viaje a Mar del Plata en tren para la temporada primavera-verano ahora más barato: conocé cuánto salen los pasajes y dónde sacarlos
Viaje a Mar del Plata en tren para la temporada primavera-verano ahora más barato: conocé cuánto salen los pasajes y dónde sacarlos Foto: Trenes Argentinos
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Mar del Plata es uno de los destinos predilectos sumamente elegido por los turistas en la República Argentina y, con la llegada de la temporada primavera-verano, vuelven a instalarse en agenda pública los precios de los pasajes en tren que te llevan hacia aquel lugar.

Plaza Constitución es la ubicación de partida para los viajes en este medio de transporte que serán sumamente elegidos en temporada alta como lo han sido en los últimos años. La duración del viaje es de 6 horas y 30 minutos en el servicio común y de 6 horas en el semidirecto, y el punto de llegada en Mar del Plata se ubica en Avenida Pedro Luro al 4600.

La duración del viaje entre Retiro y Mar del Plata es de 6 horas y 30 minutos en el servicio común. Foto: Trenes Argentinos

Cuánto sale viajar en tren a Mar del Plata

El esquema tarifario para pasajes de martes a jueves parten desde $25.000 en Primera y $30.000 en Pullman. Por su parte, los pasajes de los días lunes, viernes, sábados y domingos comienzan en $32.000 en Primera y desde $38.400 en Pullman.

Una postal borrada de Mar del Plata Foto: Facebook historia de Mar del Plata

Sin embargo, aquellos que seleccionen la compra por Internet contarán con un 10% de descuento sobre el valor correspondiente que es uno de los beneficios habituales que ofrece Trenes Argentinos para la compra online. El paso a paso en la plataforma web es:

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  • Ingresar al portal de ventas.
  • Registrarse con los datos solicitados.
  • Elegir el origen y destino.
  • Elegir la fecha, horario y categoría.
  • Completar los datos de los pasajeros.

Otra opción para comprar los boletos es de manera presencial en las estaciones de Retiro, Constitución y Once, además de las boleterías ubicadas en estaciones intermedias.

Un extra: viajar con mascotas

Aquellos pasajeros que opten por viajar junto a sus mascotas, mientras sean mayores de edad y realicen su viaje desde una estación cabecera hacia otra, podrán hacerlo. Sin embargo, el requisito clave es que el animal permanezca dentro de un transportín durante todo el viaje que tenga como base máximas de 48 por 45 centímetros, y la documentación sanitaria debe incluir hasta la última vacuna antirrábica vigente.

El requisito clave para viajar a Mar del Plata con tu mascota es que el animal permanezca dentro de un transportín durante todo el viaje. Foto: Pinterest

Las tarifas en las compras online van desde $25.000 por tramo, con otros descuentos para la compra online y más de una frecuencia durante la semana, el tren aparece como alternativa para llegar a Mar del Plata en la temporada primavera-verano.

Mar del PlataTren Viaje
Romina Muscari
Romina Muscari

Redactora de política y economía

Periodista. Estudiante de la Licenciatura en Comunicación Social en la UNLAM. Leer bio

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