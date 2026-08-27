Así es la casa de Marcos Ginocchio que ganó en Gran Hermano: una sola planta, paleta en tonos grises y amplios ventanales

Marcos Ginocchio mostró por primera vez cómo quedó la casa prefabricada que ganó tras consagrarse campeón de Gran Hermano 2022-2023. Foto: Instagram / marcosginocchio.

Casi cuatro años después de consagrarse ganador de Gran Hermano, Marcos Ginocchio recibió finalmente la casa prefabricada que había ganado como parte del premio y compartió las primeras imágenes de la propiedad en sus redes sociales. El salteño posó frente a la vivienda ya montada y generó una gran cantidad de reacciones entre sus seguidores.

“Muchas gracias”, escribió el ganador del reality en sus historias de Instagram, donde publicó una fotografía junto a la construcción. La vivienda presenta un diseño moderno de una sola planta, con líneas rectas, una fachada en tonos grises y grandes superficies vidriadas.

La vivienda que recibió Marcos Ginocchio como premio tiene una sola planta, amplios ventanales y una fachada en tonos grises. Foto: Instagram / marcosginocchio.

Las fotos de la vivienda prefabricada que compartió en redes sociales

Las imágenes permitieron conocer por primera vez el aspecto de la casa que Marcos Ginocchio recibió como premio de Gran Hermano. La estructura ya se encuentra completamente montada y se destaca por una estética sencilla y contemporánea.

La propiedad tiene una sola planta, una fachada predominantemente gris y amplios ventanales que ocupan buena parte de los ambientes principales. El diseño apuesta por volúmenes rectos y una apariencia minimalista.

Sin embargo, las fotografías también muestran que el proyecto todavía no está terminado en su totalidad. En los alrededores de la vivienda pueden verse materiales de construcción y sectores del terreno que aún no fueron parquizados.

Dónde instaló Marcos Ginocchio la casa que recibió como premio

Para concretar la entrega de la vivienda, Marcos Ginocchio debía contar con un terreno donde pudiera instalarse la estructura. Finalmente, el joven salteño eligió un lote ubicado en la provincia de Buenos Aires.

La casa que le entregaron a Marcos Ginocchio por haber ganado Gran Hermano. Video: Instagram / viviendasroca.

La ubicación del terreno fue uno de los aspectos que incidieron en el tiempo que llevó concretar la entrega de la propiedad. A diferencia de un inmueble terminado y listo para habitar, la casa prefabricada debía ser trasladada y montada en el lugar elegido por el ganador.

En las imágenes compartidas recientemente se puede observar que la construcción principal ya está en pie, aunque todavía resta acondicionar el exterior y completar distintos trabajos para que el espacio quede listo.

“La voy a disfrutar”: las declaraciones del salteño sobre su nuevo refugio de descanso

Más allá de mostrar la vivienda, Marcos también dejó en claro qué significado tiene para él este nuevo espacio. El ganador de Gran Hermano aseguró que buscaba un lugar alejado del ritmo cotidiano y vinculado con la naturaleza.

“A mí me gusta la naturaleza y siento que también necesito ese tipo de descanso. Estoy muy contento de haber encontrado un lugar que me transmita esa paz y lo vamos a disfrutar con muchos mates”, expresó en una publicación de la fábrica.

La elección del entorno parece responder justamente a ese objetivo: contar con un refugio para descansar, disfrutar del aire libre y compartir momentos con sus seres queridos.

El salteño posó frente a la casa que finalmente recibió casi cuatro años después de ganar Gran Hermano. Foto: Instagram / viviendasroca.

Aunque la estructura exterior ya está terminada, todavía queda trabajo por delante para convertir la vivienda en el espacio que Ginocchio imagina. La ambientación y el interiorismo serán los próximos pasos.

Gran Hermano: cuándo ganó la casa y por qué la entrega se demoró casi cuatro años

Marcos Ginocchio se consagró ganador de la edición 2022-2023 de Gran Hermano, emitida por Telefe. Además de la vivienda, obtuvo un premio económico de 15 millones de pesos, que generó un rendimiento adicional de 4.441.132 pesos a través de una billetera virtual, y un año de cerveza.

En aquel momento, el abogado y modelo salteño había adelantado que tenía previsto destinar parte del dinero a una causa solidaria. “Voy a hacer lo que pueda con esa plata para ayudar a los chiquitos de la calle”, dijo después de conocerse el resultado de la votación.

La casa, en cambio, tardó varios años en llegar a sus manos. Uno de los factores estuvo relacionado con la necesidad de contar con un terreno en la provincia de Buenos Aires para instalar la vivienda prefabricada, requisito necesario para concretar el proceso de entrega.

Finalmente, casi cuatro años después de aquella final televisiva, Ginocchio pudo recibir la propiedad y mostrar públicamente cómo quedó la construcción.

La propiedad ya fue instalada en un terreno de la provincia de Buenos Aires, aunque todavía quedan trabajos de acondicionamiento por realizar. Foto: NA.

El estado del terreno y las obras de ambientación e interiorismo pendientes

Las fotografías también permiten advertir que la casa todavía no está completamente terminada como vivienda. Si bien la estructura se encuentra montada, el terreno presenta sectores sin parquizar y materiales vinculados con las tareas de obra.

En el interior también quedan pendientes trabajos de ambientación, decoración e interiorismo. Por el momento, las imágenes se concentran principalmente en el exterior de la propiedad y en la estructura ya instalada.

La entrega generó opiniones divididas en redes sociales. Mientras algunos usuarios celebraron que finalmente se concretara el premio, otros cuestionaron el tiempo que llevó la entrega y el aspecto de la vivienda.

“¿Pero qué es eso? Parece una casa de juguete”, escribió un usuario. Otros comentarios fueron todavía más críticos: “No puede ser real, es una caja mal hecha” y “Tarde pero seguro”.

Marcos Ginocchio, el ganador de Gran Hermano 2022, compartió imágenes de su nuevo refugio de descanso y contó que espera disfrutarlo rodeado de naturaleza y con muchos mates. Instagram @marcosginocchio.

También hubo seguidores que defendieron la decisión de conservar la propiedad. “El único que no se deshizo de la prefabricada, todos los demás la vendieron o la donaron”, señaló otro usuario, en referencia a ganadores de ediciones anteriores del reality.

La aparición de Ginocchio junto a su nueva casa también llamó la atención por otro motivo. Desde que dejó Gran Hermano, el salteño mantuvo un perfil alejado de la televisión y del ambiente artístico. Tras recibirse de abogado, optó por llevar una vida mucho más reservada y rechazó buena parte de las propuestas vinculadas con los medios.

Por eso, las fotografías de su casa de Gran Hermano representaron una de sus apariciones públicas más comentadas de los últimos tiempos. Ahora, con la estructura finalmente instalada, resta conocer cómo quedará el refugio una vez que finalicen las obras de acondicionamiento, decoración y parquización.