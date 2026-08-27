Obras en el Puente Labruna: qué accesos estarán cerrados y cómo evitar las demoras

Cortes por las obras del Puente Labruna: qué calles estarán cerradas y por dónde circular. Foto: NA.

Los trabajos de obra que se realizan en el nuevo Puente Labruna modifican la circulación en uno de los principales accesos de la zona norte de la Ciudad de Buenos Aires. Las restricciones comenzaron este miércoles y se extenderán hasta el sábado 29, por lo que habrá cuatro jornadas consecutivas con cortes.

El operativo se desarrollará entre las 10 y las 16 horas, franja en la que los conductores no podrán ingresar a la autopista Lugones por Campos Salles. La medida puede generar demoras, principalmente en los accesos a Núñez.

Cuál es el desvío para llegar a la autopista Lugones

Quienes necesiten tomar la Lugones deberán buscar otros ingresos. Una de las alternativas es circular por la avenida Del Libertador y dirigirse hacia la avenida General Paz para luego acceder a la autopista.

Otra posibilidad consiste en continuar por Del Libertador hasta la avenida de Los Ombúes y desde allí incorporarse a la Lugones.

Ante este escenario, las autoridades porteñas recomiendan evitar la zona si no es necesario circular por allí y salir con tiempo suficiente. También sugieren consultar el estado del tránsito antes de emprender el viaje para elegir el recorrido más conveniente.

Cuál es el desvío para llegar a la autopista Lugones. Foto: Gobierno de la Ciudad

El Trambus que unirá Nueva Pompeya con Aeroparque entra en su etapa final: cuándo comienza a funcionar

La construcción de la primera línea del Trambus de la Ciudad de Buenos Aires entró en su etapa final. La T1, que conectará Nueva Pompeya con el Aeroparque Jorge Newbery, ya cuenta con 15 paradores terminados y otros 55 en ejecución. El cronograma oficial establece que toda la infraestructura estará completa en noviembre, cuando está previsto que comience a funcionar el nuevo sistema de transporte público eléctrico.

El avance representa una aceleración respecto de la última actualización oficial. El 21 de julio, el ministro de Movilidad e Infraestructura porteño, Pablo Bereciartua, había informado que eran 52 los paradores en construcción. Ahora, la cifra llegó a 55 y los trabajos se concentran en distintos puntos de la traza, entre ellos la avenida Costanera Rafael Obligado.

Cuándo estarán terminados los paradores del Trambus

De acuerdo con la información oficial, los 55 paradores actualmente en ejecución se dividen en seis denominados “icónicos”, 31 laterales y 18 centrales. Los 15 restantes ya fueron finalizados.

Las obras tendrán diferentes fechas de terminación entre agosto y noviembre. A medida que cada intervención quede concluida, el tramo correspondiente será liberado al tránsito, sin necesidad de esperar a que finalicen todos los trabajos. El objetivo es que los 71 paradores estén listos durante noviembre.

La T1 tendrá 35 paradores sobre las veredas y otros 36 ubicados en el centro de la calzada, con carriles exclusivos y preferenciales. Dentro del conjunto habrá 11 estaciones consideradas “icónicas”, ubicadas en sectores de alta demanda y puntos estratégicos de combinación con otros medios de transporte.

Estos espacios incorporarán guarderías para bicicletas, lockers destinados a servicios de logística y estaciones de carga para vehículos eléctricos e híbridos.

Llega el nuevo Trambus Foto: Ciudad de Buenos Aires

Un recorrido de 20 kilómetros

El Trambus T1 recorrerá aproximadamente 20 kilómetros entre el Centro de Trasbordo de avenida Sáenz, en Nueva Pompeya, y el Aeroparque Jorge Newbery. Las paradas estarán separadas por unos 500 metros en promedio y atravesarán barrios como Parque Patricios, Parque Chacabuco, Boedo, Almagro, Caballito, Villa Crespo y Palermo.

La inversión informada por el Gobierno porteño ronda los US$61 millones e incluye la infraestructura, la señalización, el material rodante y los cargadores.

Actualmente, la T1 se encuentra en etapa de prueba piloto sobre el corredor del Metrobús Juan B. Justo, entre Liniers y Aeroparque. Cuando funcione plenamente, la Ciudad estima que será utilizada por unas 50.000 personas por día.

En hora pico se prevé una frecuencia de un vehículo cada cuatro minutos, con una flota de 50 unidades. Además, el Gobierno porteño calcula que el sistema permitirá reducir un 40% el tiempo de viaje.

Cuánto tardará el viaje y con qué líneas conectará

Según las estimaciones oficiales, completar actualmente en transporte público el trayecto que cubrirá la T1 demanda alrededor de una hora y 40 minutos. Con el TramBus, ese tiempo podría reducirse a una hora y cinco minutos.

El boleto estará integrado con el sistema de subtes. La línea permitirá combinar con las líneas A, B, D, E y H y tendrá conexiones o cercanía con estaciones ferroviarias de los ramales Sarmiento, San Martín y Mitre, además de distintos corredores de Metrobus.

La cabecera sur estará ubicada en avenida Sáenz y el recorrido continuará por Almafuerte, Diógenes Taborda, Caseros y La Plata. Luego atravesará Caballito, Villa Crespo y Palermo hasta llegar a Intendente Bullrich, el Centro de Trasbordo Pacífico, Dorrego, la autopista Illia y las avenidas Sarmiento, Figueroa Alcorta y Costanera Rafael Obligado.

Los dos sentidos volverán a encontrarse sobre la Costanera Rafael Obligado, donde actualmente avanzan parte de las obras. Desde allí, la T1 continuará hasta el Aeroparque Jorge Newbery, donde estará ubicada la cabecera norte.

Los paradores icónicos del trambus Foto: Ciudad de Buenos Aires

Cómo serán los vehículos eléctricos

Los vehículos serán fabricados en la Argentina y circularán por carriles exclusivos y preferenciales. En las principales intersecciones se instalarán semáforos inteligentes para otorgarles prioridad de paso.

Las unidades serán 100% eléctricas y tendrán una autonomía mínima de 270 kilómetros. Habrá vehículos de unos 12 metros, con capacidad para más de 70 pasajeros, y unidades articuladas de aproximadamente 18 metros, capaces de transportar hasta 120 personas.

Además, contarán con piso bajo, suspensión neumática, rampas, espacios para personas con movilidad reducida y aire acondicionado. También dispondrán de WiFi, puertos USB, GPS, cámaras y sistemas de información audiovisual.

El sistema incorporará tecnología de monitoreo de conducción y asistencia para detectar riesgos como colisiones frontales, cruces de peatones y puntos ciegos. Con la finalización de los 71 paradores prevista para noviembre, la Ciudad se prepara así para poner en marcha una nueva alternativa de transporte eléctrico que buscará conectar de manera más rápida y directa el sur porteño con Aeroparque.