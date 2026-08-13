Educación en Argentina: más chicos terminan la primaria, pero solo la mitad alcanza los niveles de aprendizaje esperados

Los datos educativos de la República Argentina en el período 2020-2025. Foto: Freepik

Argentinos por la Educación publicó un informe del Índice de Resultados Escolares (IRE) que analiza a aquellos que comenzaron la escuela primaria en 2020 y llegaron a sexto grado en 2025. La autoría de este trabajo es de Irene Kit, María Sol Alzú y Martín Nistal, y tiene en cuenta las siguientes dimensiones: las trayectorias escolares y los aprendizajes.

Así, toma por un lado la proporción de estudiantes que llegan a sexto grado sin abandonar ni repetir de año, y por otro los resultados en Lengua y Matemática de las pruebas Aprender 2025. Los números arrojan, en términos generales, que la continuidad escolar mejoró en la última década.

Argentinos por la Educación publicó un informe del Índice de Resultados Escolares (IRE) que analiza a aquellos que comenzaron la escuela primaria en 2020 y llegaron a sexto grado en 2025. Foto: IA/Canal 26

¿Cómo evolucionó la trayectoria escolar de los estudiantes?

En materia de trayectoria escolar, la repitencia y el abandono son fenómenos que se redujeron en primaria. De cada 100 chicos que empezaron primer grado en 2020, 94 llegaron a sexto grado en el tiempo previsto. Mientras que, una década atrás, quienes habían ingresado a la primaria en 2011, lo habían logrado 88 de cada 100.

En materia de aprendizajes, entre los alumnos que llegaron a sexto grado sin repetir ni abandonar, solo el 54% alcanzó un desempeño satisfactorio o avanzado de manera simultánea en Lengua y Matemática. Esta última materia parece ser la más dificultosa entre los niños y niñas argentinos ya que, a nivel nacional, el 58% de los alumnos sin sobreedad obtuvieron los resultados esperados en Matemática, mientras que en Lengua la proporción llegó al 79%.

Entre los alumnos que llegaron a sexto grado sin repetir ni abandonar, solo el 54% alcanzó un desempeño satisfactorio o avanzado de manera simultánea en Lengua y Matemática. Foto: Freepik

Con la combinación de ambas dimensiones, el IRE arroja un resultado del 50%, lo que resulta en una mejora de 5 puntos porcentuales frente a aquellos que cursaron la primaria entre 2018 y 2023, cuyo índice había sido del 45%, y retorna al país a niveles similares a los pre-pandémicos.

La serie histórica muestra variaciones a lo largo del período analizado: el indicador alcanzó el 46% en la cohorte 2011-2016, ascendió al 49% en 2013-2018 y al 50% en 2016-2021. Posteriormente, descendió al 45% en 2018-2023 y volvió a ubicarse en 50% en la medición más reciente. Según el informe, estas fluctuaciones se explican principalmente por los resultados de aprendizaje registrados en las evaluaciones Aprender, mientras que las trayectorias educativas exhiben una evolución más estable y sostenida.

¿Cuáles son las diferencias en materia educativa entre provincias, según este informe?

El número de estudiantes que llegan a sexto grado “a tiempo” es elevada en casi todo el país, aunque con diferencias entre provincias. Mientras que en Tierra del Fuego, Neuquén, Río Negro, La Pampa y Jujuy prácticamente todos los estudiantes alcanzaron el nivel de sexto grado en el tiempo esperado, en Corrientes, Misiones y Entre Ríos la cifra se ubicó por debajo del 90%.

Los valores más altos del IRE se registraron en la Ciudad de Buenos Aires (67%), Córdoba (61%) y La Pampa (54%). Y los valores más bajos fueron obtenidos en Chaco (33%), Santiago del Estero (38%) y Misiones (39%). De este modo, el informe muestra una correlación entre los resultados y el nivel socioeconómico promedio de los estudiantes.

Los valores más bajos del IRE fueron obtenidos en Chaco (33%), Santiago del Estero (38%) y Misiones (39%). Foto: Freepik

Sin embargo, se remarca que todas las provincias mejoraron frente a la última medición de Argentinos por la Educación del período 2018-2023. Aquellas provincias que presentaron incrementos de 10 puntos porcentuales fueron San Juan, Catamarca y La Rioja. En 12 jurisdicciones, el resultado actual es el más alto de toda la serie disponible.

Cabe remarcar que Neuquén obtuvo una participación menor al 35% en todas las pruebas Aprender y su muestra resulta consecuentemente no representativa ya que no se puede saber cuál es el nivel de los estudiantes neuquinos en comparación con el resto del país.

¿Qué dicen los expertos sobre el informe de evaluación escolar?

Irene Kit, coautora del informe, afirmó: “En los últimos 10 años se aprecia una lenta tendencia de mejora a nivel país. Por una parte, pasamos de 88 de cada 100 a 94 de cada 100 estudiantes que llegan a sexto grado habiendo cursado con regularidad. Por otra parte, esa mayor regularidad e inclusión no se tradujo en una caída de los aprendizajes: tras la caída pospandemia, se ha vuelto a niveles previos. Dicho esto, nos encontramos como país muy lejos del techo de lo que nuestros estudiantes deben alcanzar al terminar su educación primaria. No es para conformarnos, sino para no desalentarnos”.

Una docente de nivel primario, Marina Bertone, considera que los resultados que muestran avances en Lengua podrían estar asociados con las políticas que priorizaron la alfabetización y la compresión lectora. De este modo, remarcó la necesidad de trasladar esa prioridad a Matemática y afirmó: “Estamos frente a una mejoría de los resultados, lo que permite salir de la mirada pesimista que muchas veces invade el sentido común al hablar de educación y de resultados educativos”.

Irene Kit, coautora del informe, afirmó: “En los últimos 10 años se aprecia una lenta tendencia de mejora a nivel país". Foto: Freepik

Según consignó el medio Infobae, el director del Área de Educación de la Universidad Torcuato Di Tella, Mariano Narodowski, opinó: “Estos datos respaldan mi trabajo sobre el colapso educativo argentino. No hay tendencia a la mejora sino estancamiento en niveles muy bajos: desde 2011 la mitad de los chicos quedan afuera de los aprendizajes básicos, si bien algunas provincias que tenían rendimientos muy bajos registran mejoras, como Formosa, Catamarca y La Rioja. Los datos también muestran que el cierre de escuelas y el uso de tecnologías en la pandemia no tuvieron las consecuencias catastróficas que los especialistas y los funcionarios de entonces pronosticaron”. Y agregó: “Esperemos que este pequeño repunte de 2025 sea la base de una nueva tendencia a la mejora”.

Por su parte, Verónica Cipriota, directora ejecutiva de Enseñá por Argentina, afirmó: “Consolidar y profundizar la mejora que muestra este informe requiere un esfuerzo sostenido de toda la sociedad. Que la enorme mayoría de los niños ingrese y complete la escuela primaria en el tiempo esperado demuestra el enorme valor que las familias argentinas le asignan a la educación”. Y agregó: “Ahora el desafío es que el Estado y las escuelas estén a la altura de ese compromiso, priorizando políticas y acciones que fortalezcan los aprendizajes fundacionales, desarrollando las capacidades de las escuelas y acompañando a los equipos docentes con formación continua y apoyo”.