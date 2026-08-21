Horror en Salta: un adolescente de 14 años fue a la escuela con un rifle y se lo mostró a niños de primaria

Un adolescente fue con un rifle a una escuela de Salta. Foto: Centro Educativo La Huerta Facebook

A principios del año, se registraron en numerosas amenazas de tiroteos por parte de alumnos a sus compañeros en numerosos colegios de nuestro país, lo que generó una extrema preocupación en distintos sectores de la sociedad argentina. Ahora, los ojos están puestos en escuela de Salta, ya que, en las últimas horas, un adolescente de 14 años se presentó en el Centro Educativo “La Huerta” con un rifle y se los mostró a niños de primaria.

El hecho tuvo lugar este martes 18 de agosto cerca de las 15.15h en el establecimiento ubicado en la localidad de Salvador Mazza a 400 kilómetros de la ciudad capital de Salta. La situación fue alertada por la policía local quienes se dirigieron al lugar y montaron un importante operativo que terminó con la detención del menor.

Un adolescente de 14 años acudió a una escuela de Salta con un rifle: cronología del hecho

A pocos minutos de lo ocurrido, los agentes policiales se hicieron presentes en el establecimiento educativo tras una llamada de emergencia. Una vez allí, constataron que el adolescente había ingresado a la escuela con un rifle calibre .22 y fue directamente a un aula donde se cursa el segundo grado.

El hecho ocurrió el martes a las 15.15 en Salvador Mazza.

De acuerdo a El Tribuno de Salta, por el momento, las autoridades no informaron si el arma de fuego se encontraba cargada. Sin embargo, sí se pudo comprobar que el joven mostró el rifle a los niños de ese grado gracias al registro de las cámaras de seguridad del centro educativo La Huerta.

La investigación quedó en manos del juzgado de menores de Salta

Como se trata de un menor de edad, interviene el juzgado de menores de la provincia de Salta. El adolescente se encuentra detenido y disposición de la Justicia, que ya inició la investigación correspondiente.

El objetivo de la Fiscalía es determinar no solo si el arma estaba cargado, sino, además, a quién pertenece y cómo llegó a las manos del adolescente de 14 años. Sobre el hecho en sí indicaron, además, que no hubo amenazas por parte del menor hacia los alumnos de primaria ni hacia los docentes.

El caso judicial quedó caratulado por parte de las autoridades como “portación ilegítima de arma de fuego”. En tanto, testigos que presenciaron el hecho y vinculados a la escuela indicaron que el joven no concurría a la escuela La Huerta por “problemas de conducta”.

Amenazas de tiroteos en escuelas de la Argentina

Hacia mediados del mes de abril, se habían registrado más de 20 denuncias por amenazas de tiroteos en escuelas de diversas provincias de nuestro país tales como provincia de Buenos Aires, CABA, Mendoza, Tierra del Fuego, Neuquén, entre otras.

Salta Foto: ONU

En cada uno de los casos, las instituciones educativas pusieron en marcha protocolos de seguridad con el objetivo de salvaguardar a la comunidad de educativa. Además, también se iniciaron investigaciones internas para llevar tranquilidad a los alumnos y a las familias de los menores con la realización de charlas y conversaciones sobre violencia escolar, muchas veces, iniciada desde las redes sociales.