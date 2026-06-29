Nuestras redes
live widget animationCanal 26 en vivo

Argentina sigue dejando su marca en el hockey internacional

Con la Pro League ya finalizada, los Leones y las Leonas pondrán ahora el foco en la Copa del Mundo, que se disputará desde el 15 de agosto en Bélgica y Países Bajos.

Canal 26
Por Canal 26
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Triunfo de Las Leonas en la PRO League. Foto: @FIH_Hockey
Triunfo de Las Leonas en la PRO League. Foto: @FIH_Hockey
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

Las Leonas y Los Leones finalizaron una nueva edición de la FIH Pro League con actuaciones que ratifican su protagonismo en la escena mundial y marcan el inicio de la cuenta regresiva hacia la próxima Copa del Mundo, que comenzará el 15 de agosto en Bélgica y Países Bajos.

El seleccionado femenino completó una destacada campaña al finalizar en el segundo puesto de la tabla, con 31 puntos, solo por detrás de Países Bajos, campeón del certamen.

En la última ventana de competencia, disputada entre Londres y Wavre (Bélgica), Las Leonas sumaron cuatro triunfos, tres empates —dos de ellos con punto bonus obtenido en los shootouts— y dos derrotas, consolidando una vez más su lugar entre las mejores selecciones del mundo.

Los Leones, hockey, NA
Los Leones, hockey, NA

Por su parte, Los Leones concluyeron el torneo en la quinta posición, con 24 puntos, tras una exigente gira por Londres y Berlín. Entre los aspectos más destacados sobresale la actuación de Tomás Domene, quien se consagró como máximo goleador de toda la competencia con 21 tantos, reflejando el potencial ofensivo del conjunto argentino.

Contenido Recomendado

Mendoza:imputaron a 10 jugadoras de hockey del Club Alemán por abuso sexual durante un “bautismo”

Mendoza: imputaron a 10 jugadoras de hockey del Club Alemán por abuso sexual durante un “bautismo”

FIH Pro League:saldo positivo para las Leonas y los Leones en sus giras por Australia e India

FIH Pro League: saldo positivo para las Leonas y los Leones en sus giras por Australia e India

Con la Pro League ya finalizada, ambos seleccionados pondrán ahora el foco en la Copa del Mundo, que se disputará desde el 15 de agosto en Bélgica y Países Bajos.

Las Leonas integrarán el Grupo B junto a Alemania, Estados Unidos y Escocia, y debutarán el sábado 15 frente al conjunto estadounidense.

Los Leones, en tanto, compartirán el Grupo A con Países Bajos, Nueva Zelanda y Japón, y harán su estreno el domingo 16 ante el seleccionado japonés.

Como sponsor oficial de la Confederación Argentina de Hockey, SanCor Salud acompaña el crecimiento y el desarrollo de este deporte, respaldando a quienes representan al país con compromiso, esfuerzo y trabajo en equipo. Porque lo que nos mueve, nos une, la compañía continúa impulsando iniciativas que promueven los valores del deporte y una vida saludable.

HockeyLas LeonasLos Leones
Canal 26
Canal 26

Mesa de redacción

Notas Más leídas

  1. Fixture Mundial 2026:todos los partidos del lunes 29 de junio por los 16avos de final, horarios y dónde verlos

    Fixture Mundial 2026: todos los partidos del lunes 29 de junio por los 16avos de final, horarios y dónde verlos

  2. Escándalo en Cabo Verde antes del cruce con Argentina:investigan a su capitán por una grave denuncia

    Escándalo en Cabo Verde antes del cruce con Argentina: investigan a su capitán por una grave denuncia

  3. Cómo quedaron los 16avos de final del Mundial 2026:el cuadro actualizado con todos los resultados

    Cómo quedaron los 16avos de final del Mundial 2026: el cuadro actualizado con todos los resultados

  4. Escándalo en Corea del Sur tras el Mundial:renunció Hong Myung-bo y el presidente pidió investigar el fracaso

    Escándalo en Corea del Sur tras el Mundial: renunció Hong Myung-bo y el presidente pidió investigar el fracaso

  5. Conmoción en el tenis argentino:murió un referente que dejó huella dentro y fuera de la cancha

    Conmoción en el tenis argentino: murió un referente que dejó huella dentro y fuera de la cancha
Lo último
También podría interesarte
Política

En la previa de la cumbre del Mercosur, Javier Milei se reunió con Flávio Bolsonaro y vuelve a tomar distancia de Lula

En la previa de la cumbre del Mercosur, Javier Milei se reunió con Flávio Bolsonaro y vuelve a tomar distancia de Lula

Diego Santilli:“Hablé con Mauricio Macri, pero el liderazgo hoy es claramente de Javier Milei y me gustaría que sea reelecto”

Reactivar la agenda legislativa e impulsar la gestión:los principales desafíos de Santilli al frente de la Jefatura de Gabinete

Diego Santilli es nuevo jefe de Gabinete:de su primer mensaje en el cargo a las felicitaciones de Bullrich y Macri

Economía

Transporte, prepagas, alquileres y colegios privados:uno por uno, los aumentos que llegan en el mes de julio

Transporte, prepagas, alquileres y colegios privados: uno por uno, los aumentos que llegan en el mes de julio

Plazo fijo:cuánto se gana al invertir $2.000.000 durante 30 días y qué bancos pagan más intereses en julio 2026

ANSES julio 2026:qué día cobrás si tu DNI termina en 0, 1, 2 o 3

Retirar dinero sin tarjeta de débito es más fácil:cómo hacerlo en cajeros automáticos y límites máximos actualizados

Internacionales

Quién es Bart, el perro rescatista argentino que encontró con vida a dos niños entre los escombros en Venezuela

Quién es Bart, el perro rescatista argentino que encontró con vida a dos niños entre los escombros en Venezuela

María Corina Machado afirmó que “llegó el momento” de volver a Venezuela tras los terremotos:“Es mi deber”

La isla más aislada del mundo que es codiciada por China:qué hay detrás de Rapa Nui y la disputa con Estados Unidos

Uniendo Sudamérica bajo tierra:el corredor bioceánico de 14 kilómetros que conectará a dos países durante todo el año