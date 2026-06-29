Argentina sigue dejando su marca en el hockey internacional

Triunfo de Las Leonas en la PRO League. Foto: @FIH_Hockey

Las Leonas y Los Leones finalizaron una nueva edición de la FIH Pro League con actuaciones que ratifican su protagonismo en la escena mundial y marcan el inicio de la cuenta regresiva hacia la próxima Copa del Mundo, que comenzará el 15 de agosto en Bélgica y Países Bajos.

El seleccionado femenino completó una destacada campaña al finalizar en el segundo puesto de la tabla, con 31 puntos, solo por detrás de Países Bajos, campeón del certamen.

En la última ventana de competencia, disputada entre Londres y Wavre (Bélgica), Las Leonas sumaron cuatro triunfos, tres empates —dos de ellos con punto bonus obtenido en los shootouts— y dos derrotas, consolidando una vez más su lugar entre las mejores selecciones del mundo.

Los Leones, hockey, NA

Por su parte, Los Leones concluyeron el torneo en la quinta posición, con 24 puntos, tras una exigente gira por Londres y Berlín. Entre los aspectos más destacados sobresale la actuación de Tomás Domene, quien se consagró como máximo goleador de toda la competencia con 21 tantos, reflejando el potencial ofensivo del conjunto argentino.

Con la Pro League ya finalizada, ambos seleccionados pondrán ahora el foco en la Copa del Mundo, que se disputará desde el 15 de agosto en Bélgica y Países Bajos.

Las Leonas integrarán el Grupo B junto a Alemania, Estados Unidos y Escocia, y debutarán el sábado 15 frente al conjunto estadounidense.

Los Leones, en tanto, compartirán el Grupo A con Países Bajos, Nueva Zelanda y Japón, y harán su estreno el domingo 16 ante el seleccionado japonés.

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