“Ciclo rodados”: la nueva alternativa de movilidad que se viene en Ciudad de Buenos Aires

Los triciclos eléctricos de la Ciudad de Buenos Aires. Foto: Instagram.

Ciudad de Buenos Aires incorporará una nueva alternativa de movilidad turística con la puesta en marcha de una prueba piloto de triciclos eléctricos de pedaleo asistido, conocidos oficialmente como “ciclo rodados”. El servicio comenzará a funcionar el 1° de diciembre de 2026 y tendrá una duración inicial de dos años.

La iniciativa fue formalizada mediante una resolución de la Secretaría de Transporte porteña publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad el 6 de agosto. El esquema contempla un máximo de 40 unidades y estará orientado exclusivamente a realizar paseos turísticos guiados por algunos de los principales atractivos de Buenos Aires.

Cómo serán los nuevos triciclos eléctricos

Los “ciclo rodados con asistencia eléctrica” serán triciclos eléctricos de pedaleo asistido. Esto significa que cuentan con un motor que ayuda al conductor durante el desplazamiento, pero no reemplaza por completo el esfuerzo de pedalear.

A diferencia de las bicicletas o monopatines que pueden alquilarse libremente, las unidades estarán destinadas a un servicio turístico organizado, con recorridos previamente establecidos y conductores sujetos a normas específicas de circulación.

El sistema apunta a ofrecer una experiencia diferente para los visitantes y, al mismo tiempo, incorporar una alternativa de movilidad con menor impacto ambiental, menos ruido y sin emisiones directas durante el funcionamiento.

Cuáles serán los recorridos turísticos

La Ciudad autorizó cuatro circuitos que atravesarán zonas de gran interés turístico.

El primero conectará Plaza San Martín con Plaza de Mayo, con un recorrido por sectores del Microcentro porteño y calles tradicionales.

El segundo unirá Plaza de Mayo con San Telmo, incluyendo el paso por Plaza Dorrego, uno de los puntos más reconocidos del barrio.

El Planetario de Buenos Aires será uno de los circuitos turísticos habilitados. Foto: Planetario

También habrá un circuito de Puerto Madero nocturno, diseñado para recorrer espacios gastronómicos, recreativos y paisajísticos de la zona.

El cuarto itinerario estará ubicado en Palermo y los Bosques, con paso por las grandes áreas verdes, lagos y el Planetario Galileo Galilei.

Qué reglas deberán cumplir los conductores

Los vehículos tendrán un régimen de circulación específico. No podrán circular por veredas, plazas, parques, senderos peatonales ni espacios destinados prioritariamente a peatones.

También tendrán prohibido ingresar a carriles exclusivos del Metrobus, vías preferenciales para el transporte público, calles en contramano o sectores cerrados por obras, eventos u operativos de seguridad.

Antes de comenzar a trabajar, los conductores deberán completar una capacitación obligatoria en seguridad vial y respetar las normas de tránsito durante todo el servicio. Además, deberán mantener velocidades adecuadas al entorno y priorizar a peatones, ciclistas y otros usuarios de la vía pública.

Los triciclos eléctricos de CABA. Foto: Auto X Argentina.

Quién operará el nuevo servicio

La prueba piloto estará a cargo de Pedal Experience S.A.S., empresa que ya contaba con experiencia en propuestas turísticas y recorridos guiados en bicicleta eléctrica por distintos barrios porteños.

Durante los dos años de prueba, el Gobierno de la Ciudad evaluará la demanda, la seguridad, la convivencia con el tránsito y el impacto turístico del sistema. Si los resultados son positivos, el servicio podría convertirse en permanente, ampliar la cantidad de unidades e incorporar nuevos circuitos.