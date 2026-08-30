comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

Los Leones hicieron historia: vencieron a Países Bajos y conquistaron el bronce en el Mundial 2026

La Selección Argentina masculina de hockey sobre césped derrotó por 2 a 1 a Países Bajos y terminó tercera en el Mundial 2026. Tomás Domene y Matías Rey marcaron los goles de una jornada inolvidable para el deporte nacional.

Sebastián Coronati
Por Sebastián Coronati
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Los Leones lograron el bronce
Los Leones lograron el bronce Foto: X @dobleamarilla
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

Los Leones cerraron su participación mundialista con una victoria de enorme valor ante uno de los seleccionados más fuertes del hockey internacional.

Argentina afrontó el partido por el tercer puesto con intensidad, concentración y una gran solidez colectiva. Frente a un rival de jerarquía, el equipo nacional supo aprovechar sus oportunidades y resistió en los momentos más exigentes para asegurar el triunfo.

El 2 a 1 frente a Países Bajos confirmó la capacidad de Los Leones para competir de igual a igual contra las principales potencias del mundo.

Tomi Domene y Matías Rey, los héroes del bronce argentino

Los nombres de Tomi Domene y Matías Rey quedaron asociados a una de las jornadas más importantes de Los Leones en un Mundial. Ambos fueron los encargados de marcar los goles con los que Argentina superó al conjunto neerlandés y aseguró la tercera posición.

Contenido Recomendado

Quién es Cristina Cosentino, la arquera de Las Leonas que fue figura en los penales de la final del Mundial

Quién es Cristina Cosentino, la arquera de Las Leonas que fue figura en los penales de la final del Mundial

Las Leonas, campeonas del Mundial de Hockey 2026:vencieron a Países Bajos por “penales australianos” y sumaron la tercera estrella

Las Leonas, campeonas del Mundial de Hockey 2026: vencieron a Países Bajos por “penales australianos” y sumaron la tercera estrella
Los Leones en el Mundial 2026
Con esta actuación, la Selección argentina masculina volvió a disputar una semifinal mundialista después de 12 años. Foto: AP

Domene volvió a responder en un partido de alta presión. Su aporte ofensivo resultó determinante para un equipo que necesitaba precisión frente a un adversario de primer nivel. Rey, por su parte, sumó experiencia, liderazgo y eficacia para ayudar a construir una victoria que será recordada durante muchos años.

Aunque los goleadores ocuparon un lugar central, la conquista del bronce fue consecuencia de un gran trabajo colectivo. El compromiso defensivo, la presión, la solidaridad y el esfuerzo de todo el plantel permitieron sostener el resultado ante la reacción de Países Bajos.

Una medalla de bronce histórica para el hockey argentino

Subir al podio de un Mundial representa uno de los mayores logros a los que puede aspirar cualquier seleccionado. Por eso, la actuación de Los Leones tiene un valor especial y confirma la vigencia de Argentina dentro de la élite del hockey sobre césped.

La medalla de bronce en el Mundial 2026 también funciona como premio a la constancia y al trabajo realizado por jugadores, cuerpo técnico y todas las personas que acompañan el desarrollo del seleccionado. Llegar a una instancia decisiva y superar a una potencia europea demuestra el nivel competitivo alcanzado por el equipo argentino.

Este tercer puesto fortalece además la confianza del grupo de cara a los próximos desafíos. Los Leones cerraron el campeonato con una victoria de enorme impacto, un resultado capaz de impulsar una nueva etapa y renovar la ilusión de los seguidores del hockey nacional.

Argentina celebra una nueva hazaña de Los Leones

El pitazo final confirmó la victoria y dio paso a una celebración llena de emoción. Los abrazos entre los jugadores reflejaron todo lo que significó el recorrido mundialista: entrenamientos, concentración, dificultades y un esfuerzo constante para terminar entre los tres mejores equipos del torneo.

Los Leones en el Mundial 2026
Perdieron 2 a 1 ante Alemania y jugarán el tercer puesto contra Países Bajos. Foto: EFE

Argentina venció 2 a 1 a Países Bajos y se quedó con el bronce, pero el impacto del resultado va más allá de la medalla. La campaña permite visibilizar el hockey masculino, inspira a nuevas generaciones y reafirma el potencial del deporte argentino en las competencias internacionales.

Los Leones no se conformaron con competir. Salieron a buscar un lugar en la historia y lo consiguieron ante uno de los rivales más respetados del mundo.

Los Leones, otra vez entre los mejores del mundo

El Mundial 2026 terminó con una imagen que quedará guardada en la memoria del hockey argentino: Los Leones en el podio y con la medalla de bronce. El resultado fue la recompensa para un equipo que afrontó el último desafío con determinación y encontró en Domene y Rey los goles necesarios para alcanzar la gloria.

La victoria frente a Países Bajos confirma que Argentina continúa siendo un seleccionado temido, competitivo y capaz de protagonizar grandes acontecimientos deportivos.

Los Leones hicieron historia, conquistaron el tercer puesto y volvieron a ubicar la bandera argentina entre las mejores del mundo.

HockeyLos Leones
Sebastián Coronati
Sebastián Coronati

Columnista

Periodista, colaborador de Canal 26 especializado en deportes y en fútbol. Entretenimiento. Leer bio

Notas Más leídas

  1. Detuvieron a “Bebote” Álvarez, histórico líder de la barra de Independiente:lo investigan por una presunta red narco internacional

    Detuvieron a “Bebote” Álvarez, histórico líder de la barra de Independiente: lo investigan por una presunta red narco internacional

  2. Las Leonas, campeonas del Mundial de Hockey 2026:vencieron a Países Bajos por “penales australianos” y sumaron la tercera estrella

    Las Leonas, campeonas del Mundial de Hockey 2026: vencieron a Países Bajos por “penales australianos” y sumaron la tercera estrella

  3. Por un polémico gol anulado a Vélez ante Riestra, la AFA suspendió a dos árbitros

    Por un polémico gol anulado a Vélez ante Riestra, la AFA suspendió a dos árbitros

  4. Quién es Cristina Cosentino, la arquera de Las Leonas que fue figura en los penales de la final del Mundial

    Quién es Cristina Cosentino, la arquera de Las Leonas que fue figura en los penales de la final del Mundial

  5. No pudo ser:Federico Coria cayó ante el noruego Casper Ruud en la final del ATP 250 de Bastad

    No pudo ser: Federico Coria cayó ante el noruego Casper Ruud en la final del ATP 250 de Bastad
Lo último

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Política

La “vecina” de Cristina Kirchner, cada vez más complicada:propiedades de lujo y contratos bajo la lupa de la Justicia

La “vecina” de Cristina Kirchner, cada vez más complicada: propiedades de lujo y contratos bajo la lupa de la Justicia

Una delegación del Vaticano llega este domingo a Buenos Aires para ultimar detalles de la visita del papa León XIV

La Justicia de Bolivia dictó una segunda prisión preventiva para Fernando Cerimedo por presunto enriquecimiento ilícito

El Gobierno prepara un decreto para implementar la expulsión de extranjeros que realicen discursos de odio contra la Argentina

Economía

Bono para jubilados en septiembre 2026:cuánto paga ANSES y quiénes lo cobran completo

Bono para jubilados en septiembre 2026: cuánto paga ANSES y quiénes lo cobran completo

Uno por uno, los descuentos de Cuenta DNI para este domingo 30 de agosto:gastronomía, YPF, mercados y más

Desde transporte hasta prepagas, septiembre llega con una nueva batería de aumentos en los servicios

Morosidad récord:cómo funcionará el nuevo sistema para cobrar cuotas atrasadas

Internacionales

China endurece de manera estricta los controles sobre datos, contenido digital y sistemas automatizados:las razones

China endurece de manera estricta los controles sobre datos, contenido digital y sistemas automatizados: las razones

El acuerdo por el que Delcy Rodríguez cede a Trump parte de las reservas petroleras de Venezuela desata fuertes críticas

Ocho meses después de la captura de Nicolás Maduro, Trump se queda con el petróleo de Venezuela

Tragedia en Nepal:un video muestra el instante previo a la crecida de agua que acabó con la vida de casi 500 personas