River prepara un cambio histórico para el Monumental: cuándo llegará el nuevo nombre y cuánto dinero recibirá

River busca nuevo nombre para el Monumental Foto: Wikipedia

River Plate abrió una nueva etapa comercial para el Estadio Monumental. Después de finalizar anticipadamente el acuerdo que había incorporado la marca Más a la denominación del recinto, la cancha ubicada en Núñez recuperó temporalmente su nombre tradicional. Sin embargo, esta situación será transitoria: desde 2027 comenzará formalmente la búsqueda de una empresa que asocie su identidad al estadio más grande del fútbol argentino.

La operación forma parte de un convenio de largo plazo relacionado no solamente con el futuro naming, sino también con la organización de recitales y espectáculos internacionales. El acuerdo tiene una duración prevista de diez años y contempla ingresos totales por 110 millones de dólares más IVA.

Por qué el estadio de River volvió a llamarse Monumental

Desde el 1 de septiembre de 2026, el escenario de River dejó de utilizar la denominación Más Monumental y volvió a presentarse simplemente como Estadio Monumental. El cambio se produjo luego de la finalización anticipada del vínculo con Dorinka, firma propietaria de la marca que había acompañado el nombre del estadio desde 2022. El contrato original se había proyectado hasta 2029.

River Plate prepara un nuevo naming para el Estadio Monumental Foto: Wikipedia

La salida del patrocinador abrió una etapa de transición. Por el momento, el club recuperará la identificación histórica con la que generaciones de hinchas reconocen a su cancha. La dirigencia, no obstante, ya cuenta con un nuevo esquema para explotar comercialmente el nombre a partir del próximo año.

La modificación también puede observarse en la cartelería del estadio, debido a que las referencias publicitarias relacionadas con el patrocinador anterior comenzaron a ser retiradas tanto del interior como del exterior del recinto.

Cuándo comenzará la búsqueda del nuevo naming

El proceso formal para conseguir al próximo patrocinador del Monumental podrá ponerse en marcha el 1 de enero de 2027. En esa fecha entrará en vigencia el acuerdo celebrado entre River y Live Nation, compañía que tendrá un papel central en la comercialización del nombre y en la producción de eventos dentro del estadio.

Esto significa que el Monumental podría conservar su denominación tradicional durante los últimos meses de 2026. Aunque existen versiones sobre compañías interesadas, todavía no se informó oficialmente cuál será la marca elegida ni cómo quedará conformado el nombre definitivo.

River tendrá, además, la posibilidad de evaluar y aprobar la propuesta comercial antes de que una empresa quede vinculada públicamente con el estadio. Este punto le permite al club conservar cierto control sobre una decisión que involucra uno de sus activos institucionales más importantes.

Cuánto dinero garantiza el acuerdo con Live Nation

El convenio global asciende a USD 110 millones más IVA y se extenderá durante diez años. La cifra está distribuida en dos grandes componentes: 80 millones de dólares vinculados con la realización de 120 espectáculos y otros 30 millones de dólares garantizados por la gestión comercial del nuevo nombre del estadio.

El acuerdo millonario que comenzará en 2027 Foto: Wikipedia

El contrato contempla alrededor de 12 fechas anuales destinadas a recitales y eventos de entretenimiento. En caso de que la cantidad de espectáculos supere ese número durante una temporada, River podrá percibir un ingreso adicional calculado de acuerdo con el valor de cada presentación extraordinaria.

Si la compañía que finalmente se incorpore como patrocinadora paga una cifra superior al piso garantizado, los excedentes generados por el naming serán compartidos entre las partes bajo las condiciones previstas contractualmente. De esta forma, el monto final podría superar los 30 millones de dólares reservados inicialmente para ese concepto.

El Monumental busca convertirse en una referencia regional

La estrategia comercial coincide con el proceso de transformación que atraviesa el estadio. River proyecta ampliar su capacidad desde las actuales 85.018 localidades hasta aproximadamente 101.000 espectadores, además de incorporar una cubierta para las tribunas. La obra fortalecería el atractivo del recinto tanto para el fútbol como para la realización de grandes espectáculos.

El acuerdo también incluye la participación de DF Entertainment y Dale Play Live. Según la distribución prevista, DF Entertainment estará vinculada con los espectáculos internacionales, mientras que Dale Play Live se ocupará principalmente de los artistas y eventos latinos.

Para los socios de River, el convenio prevé un beneficio particular: un cupo de hasta 10.000 entradas en preventa por artista, sujeto a las condiciones específicas de cada espectáculo. La institución busca así combinar la explotación comercial del estadio con ventajas concretas para su comunidad.

Qué hará River con los ingresos del convenio

La estructura de pagos contempla que una parte importante de los fondos sea desembolsada durante el primer año. Esto permitiría destinar recursos al fortalecimiento del plantel profesional, la continuidad de los proyectos de infraestructura y la reducción del nivel de deuda. Los importes restantes se distribuirán progresivamente durante la década de vigencia del acuerdo. ¿

El futuro naming se integra así a una estrategia más amplia. River pretende que el Monumental sea un activo capaz de generar ingresos durante todo el año, sin limitar su actividad a los partidos de fútbol. La ampliación, el techado, los conciertos y la llegada de un nuevo patrocinador podrían potenciar la exposición internacional de la institución.

Mientras se desarrollan las negociaciones, la casa del Millonario conservará una denominación cargada de historia. El Monumental vuelve a ser Monumental, al menos por ahora, mientras River se prepara para definir una alianza comercial que puede marcar su economía durante los próximos diez años.