Hasta cuándo tiene contrato Lionel Messi con el Inter Miami: qué va a pasar tras su retiro de la Selección Argentina

Hasta cuándo tiene contrato Lionel Messi con el Inter Miami. Foto: IMAGN IMAGES via Reuters Connect

La decisión de Lionel Messi de retirarse de la Selección Argentina marcó el cierre de una etapa histórica para el fútbol mundial. Sin embargo, la despedida de la camiseta albiceleste no implica el final de su carrera profesional: el astro rosarino mantiene un contrato vigente con Inter Miami.

La duración de ese vínculo cobra especial relevancia después de la carta en la que confirmó que no volverá a jugar con la Selección. A los 39 años, Messi seguirá compitiendo en la MLS, donde desembarcó a mediados de 2023 y se convirtió en la principal figura de la liga estadounidense.

Hasta cuándo tiene contrato Messi con Inter Miami

Messi tiene contrato con Inter Miami hasta el cierre de la temporada 2028 de la MLS. La extensión fue anunciada oficialmente por el club estadounidense en octubre de 2025, cuando ambas partes acordaron prolongar la relación que comenzó dos años antes.

Lionel Messi Foto: Reuters (Sam Navarro)

Con ese acuerdo, el rosarino quedó vinculado a la institución por tres temporadas adicionales respecto de su contrato original. Si cumple íntegramente el vínculo, seguirá jugando en Estados Unidos hasta los 41 años.

Al momento de anunciar la renovación, Messi destacó su deseo de seguir formando parte del proyecto deportivo del club y expresó su entusiasmo por la futura inauguración del Miami Freedom Park, el nuevo estadio de la franquicia.

La continuidad de Messi después de dejar la Selección

El anuncio de su retiro de la Selección Argentina provocó una fuerte conmoción en el mundo del deporte. En una carta publicada en sus redes sociales, el campeón del mundo explicó que se trata de una decisión meditada y aseguró que siente que llegó el momento de cerrar ese capítulo de su carrera.

El futbolista sostuvo que se marcha con orgullo por lo conseguido con la camiseta argentina y agradeció el acompañamiento de los hinchas durante más de dos décadas. También reveló que la muerte de su padre fue un hecho que terminó de reafirmar una determinación que ya venía evaluando.

La despedida pone fin a un recorrido excepcional con la Albiceleste. Messi disputó 207 partidos, convirtió 125 goles y conquistó títulos que marcaron una era, entre ellos el Mundial de Qatar 2022, las Copas América 2021 y 2024 y la Finalissima 2022.

Los números de Messi en Inter Miami

Mientras su historia con la Selección ya quedó cerrada, la del Inter Miami sigue escribiéndose. Desde su llegada al club fue protagonista de los primeros grandes éxitos de la institución y se transformó en el futbolista más determinante de su historia.

Lionel Messi lleva un total de 98 goles oficiales con el Inter Miami CF desde su debut en julio de 2023. El astro argentino alcanzó esta cifra tras anotar cuatro goles en la victoria por 7-1 frente al CF Montréal en el partido disputado el 29 de agosto de 2026.

Lionel Messi convirtió cuatro goles y brilló en la goleada 7 a 1 de Inter Miami sobre Montreal. Foto: Reuters (Sam Navarro)

De la mano del diez, Las Garzas ganaron 4 títulos: MLS Supporters’ Shield (2024), Conferencia Este de la MLS (2025), Major League Soccer (2025) y Leagues Cup (2023)

Por eso, más allá del impacto que generó su retiro internacional, su presente inmediato continúa ligado al fútbol estadounidense. Hoy, la única certeza sobre el futuro deportivo de Messi es que su contrato con Inter Miami se extiende hasta el final de la temporada 2028.