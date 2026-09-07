Mauro Icardi podría llegar a la Premier League: el histórico club inglés que analiza su contratación

Mauro Icardi busca club Foto: REUTERS

El futuro de Mauro Icardi podría definirse en los próximos días. Después de cerrar su exitoso ciclo en Galatasaray y quedar con el pase en su poder, el delantero argentino apareció en el radar del Everton, uno de los clubes más tradicionales de la Premier League.

La posibilidad surge en un momento particular para el conjunto inglés, que necesita incorporar un atacante luego de terminar el mercado de pases con pocas alternativas ofensivas. La condición de agente libre de Icardi facilitaría la operación, ya que Everton no tendría que pagar una transferencia.

Mauro Icardi fue ofrecido al Everton

El nombre de Mauro Icardi fue acercado formalmente al Everton durante las últimas horas. Aunque todavía no existe un acuerdo contractual, la dirigencia inglesa comenzó a evaluar las condiciones necesarias para avanzar con su posible incorporación.

Mauro Icardi. Foto: REUTERS

El interés tiene una explicación deportiva. Everton vendió a Beto y no consiguió cerrar la contratación de Folarin Balogun antes de que finalizara el mercado. Como consecuencia, el entrenador David Moyes quedó con Thierno Barry como principal delantero de área.

Ante esta falta de variantes, el club de Liverpool analiza el mercado de futbolistas libres. Icardi aparece como una opción atractiva por su experiencia, capacidad goleadora y conocimiento del fútbol europeo.

Por qué Everton necesita contratar un delantero

La salida de Beto dejó un espacio importante dentro del plantel. Everton esperaba cubrirlo con Balogun, pero la operación se cayó durante las últimas horas del mercado.

En este contexto, la llegada de Icardi podría convertirse en una solución inmediata. El argentino es un delantero acostumbrado a moverse dentro del área, atacar los espacios y aprovechar las oportunidades de gol.

Su incorporación también permitiría generar competencia interna y administrar mejor los minutos de Thierno Barry durante una temporada exigente. Sin embargo, la institución deberá analizar el salario, la duración del contrato y el estado físico del rosarino.

Los números de Icardi que seducen al Everton

La etapa de Mauro Icardi en Turquía dejó estadísticas destacadas. El atacante disputó 134 partidos con Galatasaray, convirtió 77 goles y entregó 25 asistencias.

Mauro Icardi volvió con gol al Galatasaray. Foto: Instagram @galatasaray

Además, conquistó varios títulos nacionales y se transformó en uno de los futbolistas extranjeros más importantes de la historia reciente del club. En su última temporada registró 16 goles en todas las competiciones, una cifra que demuestra que mantiene su eficacia ofensiva.

Antes de llegar a Turquía, Icardi defendió las camisetas de Sampdoria, Inter de Milán y Paris Saint-Germain. Su mejor rendimiento se produjo en la Serie A, donde fue capitán del Inter y se consolidó como uno de los goleadores más destacados de su generación.

Qué busca Mauro Icardi para definir su futuro

La prioridad del delantero no estaría centrada únicamente en el aspecto económico. Su entorno pretende encontrar un proyecto estable y un contrato de dos o tres temporadas, con posibilidades reales de continuidad.

Lazio fue uno de los equipos que mostró mayor interés en contratarlo. El club italiano habría presentado una propuesta por dos años, aunque las conversaciones no llegaron a un acuerdo definitivo. Elche también consultó por su situación, pero esa posibilidad todavía se encontraría en una etapa inicial.

Su condición de agente libre le permite negociar después del cierre convencional del mercado. No obstante, cualquier operación deberá respetar los plazos de inscripción establecidos por cada competencia.

¿Icardi puede convertirse en el nuevo goleador del Everton?

La operación presenta ventajas para ambas partes. Everton incorporaría a un delantero experimentado sin pagar un traspaso, mientras que Icardi tendría la oportunidad de jugar por primera vez en la Premier League.

La principal incógnita pasa por la decisión de la dirigencia inglesa. El ofrecimiento ya fue realizado, pero todavía no existe confirmación oficial ni un contrato acordado.

Everton deberá determinar si la experiencia y el poder goleador del argentino justifican la inversión salarial. También será necesario evaluar su adaptación a la intensidad característica del campeonato inglés.

Mientras analiza propuestas de distintos países, Mauro Icardi continúa siendo uno de los agentes libres más atractivos del mercado europeo. La necesidad ofensiva del Everton podría acelerar las negociaciones y abrirle las puertas de la Premier League.