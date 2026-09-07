Lando Norris apuesta al futuro de la Fórmula 1: lanzó su propio equipo con un programa de becas para jóvenes talentos

Lando Norris lanzó su propio equipo con un programa de becas para jóvenes talentos. Foto: Instagram lando

Mientras continúa consolidándose como una de las grandes figuras de la Fórmula 1 con McLaren, Lando Norris decidió dar un paso importante fuera de las pistas. El piloto británico anunció la creación de LN4 Fusion, una nueva estructura de automovilismo destinada a desarrollar jóvenes talentos y competir en las categorías formativas más importantes del mundo.

El proyecto combina una escudería con aspiraciones deportivas de largo plazo y un programa de becas pensado para pilotos que cuentan con condiciones para llegar a la élite, pero no con los recursos económicos necesarios para hacerlo.

LN4 Fusion: el nuevo equipo de Lando Norris con la mira en la Fórmula 2

La estructura fue presentada junto a un grupo inversor liderado por Dan Richards, quien adquirió activos seleccionados de AIX Racing, equipo que posee licencia para competir en Fórmula 3 hasta finales de 2027.

El proyecto combina una escudería con aspiraciones deportivas de largo plazo y un programa de becas. Foto: Instagram lando

El objetivo principal es construir una organización sólida capaz de ingresar a la Fórmula 2 en los próximos años. De hecho, la escudería ya inició el proceso de solicitud para formar parte de la categoría que representa el último escalón antes de la Fórmula 1.

“Nuestra intención siempre fue construir esto de manera correcta y pensando en el largo plazo”, explicó Richards, quien destacó el trabajo realizado para reunir una estructura competitiva y sustentable.

Quiénes integran la estructura deportiva del proyecto

Uno de los aspectos más destacados de LN4 Fusion es la experiencia de los nombres que se sumaron al proyecto. La dirección deportiva quedó en manos de Rene Rosin, histórico referente de Prema y responsable de más de 40 campeonatos en categorías formativas del automovilismo europeo. Tras su sorpresiva salida de la escudería italiana a comienzos de este año, Rosin encontró rápidamente un nuevo desafío.

El diseño del monoplaza de la escudería LN4 Fusion para competir en la Fórmula 4 Italiana y Fórmula 3. Foto: Instagram ln4fusion

Junto a él trabajará Guillaume Capietto, otro hombre clave en los años de éxito de Prema. Además, el equipo tendrá su sede principal en la región italiana del Véneto, donde se construyen las nuevas instalaciones, y una base operativa en Cambridgeshire (Reino Unido), dirigida por Dan Hazlewood, referente de Fusion Motorsport en karting.

En una primera etapa, LN4 Fusion competirá en la Fórmula 4 Italiana, el FIA Formula Regional European Championship y la Fórmula 3, mientras avanza con su plan de desembarco en la Fórmula 2.

El programa de becas con el que Norris busca ayudar a nuevos talentos

De manera paralela al lanzamiento de la escudería, Norris presentó el LN4 Legacy Programme, una iniciativa destinada a jóvenes pilotos que no cuentan con el respaldo económico suficiente para progresar en el automovilismo.

LN4 Legacy Programme está destinado a jóvenes pilotos que no cuentan con el respaldo económico suficiente. Foto: Instagram ln4fusion

El programa estará coordinado por Julian Rouse, ex director deportivo de Alpine, y ofrecerá apoyo financiero, asesoramiento profesional y herramientas de desarrollo tanto dentro como fuera de la pista.

“Tuve la suerte de cumplir mi sueño y ahora quiero ayudar a otros a cumplir el suyo”, explicó Norris en sus redes sociales. El británico remarcó que muchos talentos quedan en el camino por falta de oportunidades y que el objetivo es brindarles el apoyo necesario para competir en igualdad de condiciones.

La iniciativa surge también de su propia experiencia. Norris reconoce que, además del talento, para llegar a la Fórmula 1 se necesita contar con el respaldo correcto, las personas adecuadas y oportunidades en los momentos decisivos de una carrera deportiva.

Lando Norris reconoce que para llegar a la Fórmula 1 se necesita contar con el respaldo correcto. Foto: Instagram ln4fusion

El respaldo de la Fórmula 1 y los planes para 2027

El proyecto recibió el apoyo público de Stefano Domenicali, CEO de la Fórmula 1, quien destacó la importancia de fortalecer la base de la pirámide de desarrollo del automovilismo.

Para el dirigente italiano, la participación activa de un piloto en actividad como Norris representa una señal del valor que tienen la Fórmula 3 y Fórmula 2 en la formación de las futuras generaciones de la máxima categoría.

La propia Fórmula 1 celebró el anuncio y confirmó que LN4 Fusion ya trabaja para competir en la temporada 2027 de la F3 mientras continúa el proceso de selección para incorporarse a la FIA Fórmula 2.

Con una estructura deportiva de prestigio, una visión enfocada en el desarrollo de talentos y el respaldo de figuras de peso dentro del paddock, Lando Norris busca trascender su papel de piloto y convertirse en un actor relevante en la construcción del futuro de la Fórmula 1.