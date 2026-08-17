“Me preocuparía por intentar verlos y estar con ellos”: Mauro Icardi apuntó contra Benjamín Vicuña por el vínculo con sus hijos

Benjamín Vicuña, Mauro Icardi. Foto: Instagram.

Mauro Icardi volvió a quedar envuelto en escándalo tras sus últimas historias en Instagram. Esta vez, el futbolista apuntó contra Benjamín Vicuña, expareja de la China Suárez, luego de las declaraciones que el actor realizó en el programa PH: Podemos hablar el fin de semana.

Durante su participación en el ciclo, el actor chileno habló sobre la distancia que mantiene con sus hijos, Magnolia y Amancio, quienes viven fuera del país, y se refirió al desafío de sostener el vínculo con ellos. En ese contexto, aseguró que “nadie le va a robar” la relación que construyó con los niños.

Sus declaraciones fueron interpretadas en redes como un mensaje dirigido a Icardi y el futbolista no tardó en responder. A través de un extenso descargo, cuestionó la imagen que, según él, el actor intenta mostrar públicamente.

Las declaraciones de Benjamín Vicuña en PH. Video: Telefe.

“Cuando te hacés la víctima en TV para defender una imagen que los hechos no sostienen, hay algo que no cierra…”, comenzó Icardi.

Luego, se refirió directamente al vínculo entre Vicuña y sus hijos: “Yo, más que preocuparme porque alguien pueda ‘robarte’ el vínculo con tus hijos, que claramente no es el caso, me preocuparía por intentar verlos y estar con ellos”. “Más que eso, me preocuparía por que te quieran ver!!”, agregó, en un mensaje todavía más contundente.

Icardi cuestionó el tiempo que Vicuña pasa con sus hijos

En su publicación, el futbolista también hizo referencia a la cantidad de días que, según afirmó, Vicuña habría compartido con Magnolia y Amancio durante su estadía en Argentina.

“Hace casi 3 meses que estamos en Argentina. Casi 80 días. Si tus hijos viven afuera, lo lógico sería querer aprovechar cada día posible con ellos. Pero de esos casi 80 días, solo se pudo estar presente unos 15/20 días. Después, frente a las cámaras, el discurso es otro”, sostuvo.

Además, Icardi deslizó que las declaraciones del actor podrían estar vinculadas con la promoción de sus trabajos: “Cuando los números no coinciden con el relato, empiezan las preguntas o las victimizaciones para vender una obra o alguna película”.

Mauro Icardi cruzó a Benjamín Vicuña. Foto: Instagram.

La comparación con Wanda Nara y una polémica referencia

Hacia el final de su descargo, Icardi comparó el discurso de Vicuña con algunas declaraciones que, según él, realizó su expareja Wanda Nara.

“Dudosoo, denle un poco de cámara con mi respuesta. La debe andar necesitando, ya que acá en Argentina son tan generosos los programas berretas. ¿Le estarán copiando el discurso a la parte que me compete? Van por mal camino!!”, escribió.

Para cerrar, el futbolista publicó una fotografía de su baño y realizó una referencia al apodo que las redes sociales le atribuyeron a Vicuña luego de que la China Suárez publicara una carta en la que, de manera irónica, lo había llamado “el papá del año”.