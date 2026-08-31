La “era post Messi” en la Argentina: cuándo vuelve a jugar la Selección y qué se sabe sobre un posible homenaje

La “era post Messi” en la Argentina: cuándo vuelve a jugar la Selección tras su última actuación en el Mundial 2026. Foto: Reuters (Hannah Mckay)

La noticia que durante años pareció imposible finalmente se confirmó. Lionel Messi anunció este 31 de agosto su retiro de la Selección Argentina y puso punto final a una historia irrepetible de 21 años con la camiseta albiceleste. El capitán, símbolo de una generación y máximo referente del fútbol argentino moderno, decidió cerrar su ciclo en el equipo nacional tras una carrera marcada por récords, títulos y momentos que quedaron grabados para siempre en la memoria de los hinchas.

El último capítulo de Messi con la Selección quedó escrito en la final del Mundial 2026, cuando Argentina perdió 1 a 0 ante España en el tiempo suplementario. Aquel encuentro, que en ese momento parecía simplemente el cierre de una Copa del Mundo, terminó convirtiéndose en el último partido oficial del capitán con la camiseta nacional.

La noticia tuvo un impacto inmediato tanto en Argentina como en el resto del mundo. La figura que durante años fue la cara visible del seleccionado ya no estará dentro de la cancha y el equipo comenzará un proceso de renovación bajo la conducción técnica de Lionel Scaloni.

Qué pasará con la Selección Argentina tras el retiro de Messi

La decisión del capitán modificó la planificación que la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) tenía prevista para la próxima fecha FIFA, programada entre el 21 de septiembre y el 6 de octubre.

Durante esa ventana internacional, las selecciones tendrán la posibilidad de disputar hasta cuatro encuentros amistosos. Sin embargo, la estrategia de la AFA entró en revisión luego de la confirmación del retiro del astro argentino.

La Selección Argentina comenzará un proceso de renovación bajo la conducción técnica de Lionel Scaloni. Foto: Reuters (Agustín Marcarian)

Entre las alternativas que analizaban los dirigentes figuraba una gira por China, una opción que quedó completamente descartada tras la salida de Messi. La “Pulga” era el principal atractivo deportivo y comercial de cualquier presentación internacional de la “Albiceleste”.

Mientras tanto, la dirigencia trabaja en nuevas alternativas para organizar los próximos compromisos y diseñar el inicio formal de la denominada “era post Messi”.

Despedida de Messi en Argentina: la posibilidad que analiza la AFA

Además de planificar los próximos amistosos, la dirigencia evalúa la posibilidad de organizar un homenaje para que Lionel Messi pueda despedirse de los hinchas argentinos.

Según trascendió, existe la intención de que el histórico capitán reciba un reconocimiento en el país por su trayectoria en la Selección. Sin embargo, cualquier iniciativa dependerá exclusivamente de la voluntad del futbolista rosarino.

Lionel Messi se sacó la espina y se proclamó campeón del mundo con la Selección Argentina en Qatar 2022. Foto: Reuters

La situación también está condicionada por la sanción impuesta por la FIFA tras diferentes incidentes registrados durante el Mundial 2026. Como consecuencia, Argentina deberá disputar sus próximos partidos como local con restricciones de público. El primero tendrá un aforo reducido al 50%, mientras que el segundo aún permanece bajo evaluación.

Por ahora, no hay definiciones concretas dentro de la AFA. Lo único seguro es que la Selección Argentina comenzará en los próximos meses una nueva etapa sin el jugador que marcó una época. El retiro de Messi no solo cierra uno de los capítulos más importantes de la historia del fútbol argentino: también abre el desafío de construir el futuro sin su máximo referente de las últimas dos décadas.