El nuevo logro de Lionel Messi como empresario: de qué trata el acuerdo que cerró para ser el máximo accionista de un club español

Lionel Messi alcanzó un principio de acuerdo para convertirse en el máximo accionista del Eldense. Foto: REUTERS

Lionel Messi extiende su faceta como empresario. Según indicó la agencia EFE, el astro argentino alcanzó un principio de acuerdo para convertirse en el máximo accionista del Eldense, club de la segunda División del fútbol español.

En caso de que la operación se concrete en buen puerto, sería la primera vez que Messi se convierta en propietario de un club profesional en España.

Fuentes de la negociación indicaron a dicha agencia que el negocio podría formalizarse en los próximos días, una vez concluyan los últimos trámites legales y contractuales, entre ellos el proceso de auditoría exhaustiva o due diligence. Además, también quedará sujeto a la preceptiva autorización del Consejo Superior de Deportes (CSD) de España.

Qué club es el Eldense y dónde juega

El Club Deportivo Eldense tiene su sede en Elda, una ciudad de poco más de 55.000 habitantes ubicada en la provincia de Alicante, dentro de la Comunidad Valenciana. Actualmente compite en la Segunda División y cuenta con aproximadamente 3.500 abonados.

El equipo disputa sus partidos como local en el estadio Nuevo Pepico Amat, inaugurado en 2012 y con capacidad para cerca de 5.800 espectadores. La institución fue adquirida en octubre de 2025 por un grupo inversor internacional encabezado por el empresario Juan Carlos Trujillo.

El Eldense juega como local en el Nuevo Pepico Amat, estadio ubicado en la ciudad de Elda, Alicante. Foto: Eldense

La posible llegada de Lionel Messi se produce mientras el Eldense atraviesa un comienzo complicado en la Segunda División española. Después de las primeras cuatro jornadas, el equipo se encontraba en el puesto 18 de la clasificación, con apenas dos puntos y sin conseguir regularidad.

Cuánto pagaría Lionel Messi por convertirse en accionista del Eldense

Hasta el momento, ninguna fuente oficial informó cuánto dinero desembolsaría Messi para convertirse en máximo accionista del Eldense. Si bien se confirmó la existencia de un principio de acuerdo, no se dieron detalles sobre el valor total ni el porcentaje exacto involucrado.

Algunas versiones señalan que el astro rosarino adquiriría el control total de la institución y realizaría la inversión sin socios ni antiguos futbolistas. Sin embargo, esos aspectos deberán quedar confirmados cuando se firme el contrato y las partes comuniquen oficialmente las condiciones económicas de la operación.

Qué falta para que Messi se convierta en máximo accionista

En primera instancia, Leo debe concluir la auditoría conocida como due diligence, un proceso destinado a revisar las cuentas, deudas, contratos, obligaciones fiscales y situación jurídica del Eldense antes de completar la adquisición.

La transacción también necesita la autorización del Consejo Superior de Deportes de España. Si la revisión no detecta inconvenientes y el organismo entrega su aprobación, el acuerdo podría formalizarse durante los próximos días, aunque todavía no se comunicó una fecha concreta para el anuncio definitivo.

El eventual desembarco de Messi encuentra al Eldense en una delicada situación deportiva durante el inicio de la temporada. Foto: Eldense

Los otros clubes vinculados con la faceta empresarial de Messi

La llegada al Eldense ampliaría las inversiones de Messi dentro del fútbol. En abril de 2026 trascendió la adquisición de la UE Cornellà, institución catalana enfocada en la formación de jugadores que compite en la Tercera Federación, correspondiente al quinto nivel del sistema español.

También se lo vincula con Deportivo LSM, proyecto uruguayo desarrollado junto con Luis Suárez, y con Leones de Rosario. Además, Messi posee un acuerdo que podría permitirle convertirse en copropietario del Inter Miami después de retirarse como futbolista profesional.

Qué podría cambiar en el Eldense con la llegada de Messi

La incorporación de Messi como máximo accionista podría darle al Eldense una exposición internacional inédita. La institución tendría mayores posibilidades de atraer patrocinadores, aumentar su cantidad de abonados, fortalecer su marca y despertar interés entre aficionados que hasta ahora no seguían habitualmente la Segunda División española.

En el plano deportivo, el proyecto podría traducirse en inversiones para el plantel profesional, las divisiones juveniles y la infraestructura. Sin embargo, todavía no se presentó un plan de gestión ni se anunciaron autoridades, incorporaciones o modificaciones, por lo que cualquier transformación permanece en el terreno de las posibilidades.