La alegría de Franco Colapinto tras el 9° puesto en la clasificación del GP de España: “Fue una de mis mejores qualys”

Franco Colapinto en el Gran Premio de España. Foto: REUTERS

Franco Colapinto expresó su satisfacción y felicidad tras el 9° lugar obtenido en la clasificación para el Gran Premio de España de Fórmula 1: “Fue una de mis mejores qualys”.

“Contento con la vuelta, contento con la clasificación. Extraje lo máximo del auto que era lo que quería. Estoy feliz con el resultado, mañana (domingo) es una carrera larga, intentaremos sumar puntos”, comenzó ante la prensa.

Franco Colapinto tras la clasificación del GP de España: Video: Gentileza @ESPNArgentina.

En este sentido, afirmó: “Estoy muy contento, creo que es una de mis mejores Qualys en la F1. Más que nada porque no teníamos el auto como para estar ahí. Quizás en Miami o Canadá estábamos entre los cinco mejores equipos. Y ahora creo que no, estaremos séptimos”.

A pesar de que el papel del piloto argentino desde la Q2 fue muy bueno, Franco habló de las complicaciones de su monoplaza en el Circuito de Madring. “No esperábamos pasar a Q3, estaba muy difícil. No teníamos el ritmo ni ayer ni hoy para pasar”.

Franco Colapinto en el Gran Premio de España. Foto: EFE

Luego de marcar las falencias del equipo en la previa, el corredor habló de las propias. “En la Q3 tuve un snap muy grande. Tengo que cambiar unas cosas en el volante durante la vuelta, un par de curvas específicas. Tuve que sacar la mano del volante y cuando la saqué se me puso muy de cola… perdí una decimita ahí”.

Pese a remarcar esos dos errores, Colapinto concluyó que el papel con Alpine fue muy bueno: “Fue una muy buena qualy del principio hasta el final. Todas las vueltas fueron buenas, consistentes. Una buena mejora entre run y run”.

Franco Colapinto en el Gran Premio de España. Foto: REUTERS

Por último, Colapinto comparó la preparación actual con la que tuvo para Monza. “Ayer a la noche me quedé hasta muy tarde, pero también me quedé hasta muy tarde en Monza. Y quedé octavo, con un auto que había hecho la Pole. A vece da su fruto, a veces no tanto, pero siempre nos vamos últimos los viernes”.

Así largarán en el GP de España

1- Lando Norris (McLaren)

2- Kimi Antonelli (Mercedes)

3- Max Verstappen (Red Bull)

4- Lewis Hamilton (Ferrari)

5- Charles Leclerc (Ferrari)

6- George Russell (Mercedes)

7- Oscar Piastri (McLaren)

8- Liam Lawson (Red Bull)

9- Franco Colapinto (Alpine)

10- Arvid Lindblad (Racing Bulls)

11- Nico Hulkenberg (Audi)

12- Gabriel Bortoleto (Audi)

13- Esteban Ocon (Haas)

14- Pierre Gasly (Alpine)

15- Yuki Tsunoda (Racing Bulls)

16- Alexander Albon (Williams)

17- Carlos Sáinz Jr. (Williams)

18- Fernando Alonso (Aston Martin)

19- Sergio Pérez (Cadillac)

20- Valtteri Bottas (Cadillac)

21- Oliver Bearman (Haas)

22- Lance Stroll Jr. (Aston Martin)