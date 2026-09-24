Pan de Muerto 2026: el error que hay que evitar sí o sí para que quede suave y esponjoso por dentro, según un chef profesional

Qué error hay que evitar sí o sí para que el Pan de Muerto quede suave y esponjoso por dentro. Foto: Unsplash

El Pan de Muerto es una de las preparaciones más tradicionales del Día de Muertos, pero conseguir una miga suave, aireada y esponjosa puede convertirse en un verdadero desafío. Según el chef Hernan Camacho, existe un error muy frecuente durante la preparación que podría arruinar la elasticidad de la masa y modificar por completo el resultado.

La equivocación ocurre al incorporar la mantequilla demasiado pronto. Aunque muchas recetas incluyen este ingrediente desde el comienzo, el especialista asegura que respetar el orden del amasado es fundamental para obtener un pan liviano, tierno por dentro y con ese aroma irresistible que lo caracteriza.

El error que puede arruinar el Pan de Muerto

“El 90% de la gente agrega la mantequilla al principio y eso destruye la elasticidad de la masa”, advirtió el chef Hernan Camacho. El problema es que la grasa puede envolver las partículas de harina antes de que la estructura de la masa se haya desarrollado correctamente.

Qué error hay que evitar sí o sí para que el Pan de Muerto quede suave y esponjoso por dentro. Foto: Unsplash

La elasticidad resulta indispensable para que la preparación pueda retener el aire generado durante la fermentación. Si la masa no alcanza la consistencia adecuada antes de sumar la mantequilla, el Pan de Muerto podría quedar más compacto, pesado o con una miga poco uniforme.

Por esa razón, el secreto no consiste en eliminar la mantequilla ni en reducir su cantidad, sino en agregarla en el momento indicado. Este pequeño cambio en la técnica puede marcar una gran diferencia en la textura final.

Cómo agregar la mantequilla para conseguir una miga perfecta

El primer paso recomendado por Camacho es colocar la harina, la sal, la levadura, la leche y el huevo. Luego, todos los ingredientes deben integrarse y amasarse hasta conseguir una preparación homogénea que deje de pegarse en las manos o en la superficie de trabajo.

Este punto requiere paciencia. Al principio, la masa puede sentirse húmeda o pegajosa, pero no es conveniente incorporar harina de manera excesiva para corregirla. El amasado permite que gane cuerpo y elasticidad progresivamente.

Recién cuando la masa ya no se pega y presenta una estructura firme, se debe añadir la mantequilla. Lo ideal es incorporarla de forma gradual mientras se continúa amasando. En un primer momento, la preparación puede parecer desarmada, pero después recuperará su consistencia.

Qué error hay que evitar sí o sí para que el Pan de Muerto quede suave y esponjoso por dentro. Foto: Unsplash

El secreto para un Pan de Muerto suave y esponjoso

Una vez incorporada correctamente la mantequilla, la masa estará lista para atravesar el proceso de fermentación. Para conseguir un buen resultado, también es importante respetar los tiempos de levado y evitar apurarlos, especialmente si la temperatura ambiente es baja.

Aplicar el método del chef Hernan Camacho permite obtener una miga más uniforme, una textura suave y un aroma intenso. La clave para preparar el Pan de Muerto 2026, por lo tanto, está en un detalle sencillo pero decisivo: amasar primero y sumar la mantequilla después.