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Conmoción en Polonia: murió un futbolista de 20 años tras un insólito accidente con un ciervo en una ruta

Oskar Kordus se desempeñaba como defensor en Kania Gostyń, un humilde equipo que milita en la cuarta división del fútbol polaco. A causa de su fallecimiento, el club decidió suspender su próximo compromiso por la liga y agradeció la compresión de su rival.

Cristian Daniel Avila
Por Cristian Daniel Avila
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Oskar Kordus, el futbolista polaco de 20 años que murió en un insólito accidente de tránsito.
Oskar Kordus, el futbolista polaco de 20 años que murió en un insólito accidente de tránsito. Foto: Facebook Kania Gostyn
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El fútbol de Polonia atraviesa horas de profundo dolor tras la muerte de Oskar Kordus, un joven defensor de 20 años que perdió la vida luego de protagonizar un impactante e inusual accidente de tránsito en una ruta del país europeo.

El futbolista del Kania Gostyń, equipo que milita en la cuarta división de Polonia, viajaba a bordo de su BMW cuando ocurrió una secuencia tan inesperada como trágica.

Según informaron medios locales, un hombre de 52 años atropelló a un ciervo que cruzaba la carretera. Como consecuencia del impacto, el animal salió despedido hacia el carril contrario y terminó estrellándose contra el vehículo conducido por Kordus.

Oskar Kordus perdió la vida luego de protagonizar un impactante e inusual accidente de tránsito. Foto: leszno.eska.pl

Tragedia inesperada: un ciervo atravesó el parabrisas y provocó un fatal accidente

El animal impactó de lleno contra el parabrisas del automóvil del futbolista, atravesando el vidrio delantero y provocando que el joven perdiera el control del vehículo. Tras el fuerte choque, el auto se salió de la ruta y volcó en una zanja al costado del camino.

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Cuando los equipos de emergencia llegaron al lugar, Kordus no presentaba signos vitales. Sin embargo, los bomberos iniciaron de inmediato maniobras de reanimación y lograron recuperar sus signos vitales antes de que fuera trasladado en helicóptero a un centro médico cercano.

Sin embargo, pese a los esfuerzos realizados por los profesionales de la salud, el defensor murió horas más tarde debido a la gravedad de las heridas sufridas durante el accidente.

Cuando los equipos de emergencia llegaron al lugar, Oskar Kordus no presentaba signos vitales. Foto: leszno.eska.pl

Quién era Oskar Kordus, el joven futbolista cuya muerte conmociona al deporte polaco

Kordus tenía apenas 20 años y formaba parte del plantel de Kania Gostyń, institución que compite en la cuarta categoría del fútbol de Polonia. Su fallecimiento generó una profunda conmoción en el ámbito deportivo local, donde era considerado una de las jóvenes promesas del club.

Por su parte, el conductor que había impactado inicialmente al animal resultó ileso. Mientras tanto, la fiscalía de Gostyń abrió una investigación para establecer con precisión las circunstancias del hecho, que es tratado como un accidente de tránsito fatal.

Oskar Kordus murió horas más tarde debido a la gravedad de las heridas sufridas durante el accidente. Foto: leszno.eska.pl

El emotivo mensaje del club y la decisión que tomó tras la tragedia

A través de un comunicado oficial, Kania Gostyń confirmó la muerte del defensor y expresó su dolor por la pérdida: “Con profunda tristeza e incredulidad recibimos la noticia del fallecimiento de nuestro jugador, Oskar. En nombre de toda la comunidad de Kania Gostyń, extendemos nuestras más sentidas condolencias a la familia, seres queridos y amigos de Oskar. Compartimos su dolor en estos momentos tan difíciles y les enviamos nuestro más sentido pésame. Descansa en paz, Oskar”.

Como muestra de respeto ante la tragedia, la institución decidió suspender su próximo compromiso por la liga. Además, agradeció la comprensión de su rival y destacó las numerosas muestras de apoyo recibidas por parte de otros clubes del fútbol polaco.

La muerte de Kordus enluta al deporte de su país y deja un profundo vacío en Kania Gostyń. Además, el caso pone nuevamente el foco en los peligros que pueden surgir en las rutas y en las dramáticas consecuencias que pueden derivarse de accidentes tan excepcionales como imprevisibles.

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Cristian Daniel Avila
Cristian Daniel Avila

Redactor

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