La Selección Argentina emocionó a todos con un video dedicado a Messi antes del partido con Bolivia

El emotivo video sobre la despedida de Messi. Foto: Captura de video.

La cuenta oficial de la Selección Argentina publicó un emotivo video protagonizado por Lionel Messi, con imágenes de toda su carrera, los festejos del Mundial y una canción de La Mona Jiménez. El mensaje fue difundido antes del partido ante Bolivia en el Estadio Mario Alberto Kempes.

La grabación repasa distintos momentos de la carrera del rosarino, desde sus primeros pasos en Newell’s hasta su consagración con la camiseta de la Selección. El material también incluye imágenes de los hinchas y de algunas de las celebraciones más importantes del equipo.

“Antes del último baile, siempre hay cuarteto”, fue la frase elegida para acompañar la publicación, en una clara referencia al vínculo entre Messi y el público argentino antes de una nueva presentación del seleccionado.

El video de la AFA que compartió en la víspera a la despedida de Messi de la Selección. Video: Instagram/afaseleccion

El emotivo video de la AFA dedicado a Lionel Messi

El video comienza con imágenes de los primeros años de Messi y luego recorre diferentes etapas de su trayectoria con la camiseta argentina. A medida que avanza la grabación aparecen goles, festejos y escenas que marcaron la relación del capitán con los hinchas.

También se muestran los festejos posteriores a los grandes títulos de la Selección, además de asados, banderas y distintas postales protagonizadas por los fanáticos.

Entre las imágenes aparece incluso una bandera que recuerda que las Islas Malvinas son argentinas, en una edición que busca mostrar diferentes símbolos vinculados a la identidad de la Selección.

El mensaje de la AFA antes del partido en Córdoba

La publicación también sirve como previa del regreso de la Selección argentina a Córdoba. “La triple fecha arranca en Córdoba. Vamos de nuevo, Argentina”, señala el video difundido por la AFA.

Sobre el cierre aparecen algunas de las celebraciones más recordadas del seleccionado, entre ellas el gol de Lautaro Martínez y el de Enzo Fernández ante Inglaterra.

La posible formación de la Selección argentina contra Bolivia

De acuerdo con la formación difundida para el encuentro ante Bolivia, la Selección argentina saldría a la cancha con Emiliano Martínez; Agustín Giay, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Facundo Medina; Exequiel Palacios, Alexis Mac Allister; Valentín Barco, Nico Paz; Julián Álvarez y Lautaro Martínez.

El posible 11 de la Selección argentina ante Bolivia. Foto: REUTERS

El entrenador del equipo es Lionel Scaloni, quien continúa al frente de la Albiceleste en esta nueva etapa.

Los amistosos de la Selección argentina en esta fecha FIFA

La agenda de la Selección argentina contempla tres partidos durante esta fecha FIFA: