Messi se despide de la Selección: los emotivos mensajes de sus compañeros antes de su último partido

Los saludos de despedida para con Messi de parte de sus compañeros. Foto: Reuters (Peter Cziborra)

Lionel Messi vive las horas previas a su último partido con la Selección argentina rodeado de sus compañeros, quienes utilizaron las redes sociales para dedicarle mensajes y compartir fotos junto al capitán. El combinado nacional enfrentará este martes a Benín, desde las 20, en el estadio Monumental, en una jornada marcada por el homenaje al más grande.

La última práctica en el predio de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), en Ezeiza, dejó distintas imágenes de Messi junto al plantel, el cuerpo técnico y los trabajadores de la institución. El propio capitán publicó un carrusel con seis fotografías y escribió: “Momentos especiales que sé que voy a extrañar…”, acompañado por una bandera argentina.

Dibu Martínez y un mensaje para Messi: “Mañana a ganar y despedir al mejor”

Emiliano Martínez fue uno de los primeros jugadores en reflejar el clima especial que se vive en la concentración argentina.

El arquero compartió una foto junto a Messi, Cristian Romero, Enzo Fernández, Nicolás Otamendi, Rodrigo De Paul, Lautaro Martínez y Alexis Mac Allister, y dejó un mensaje dedicado al grupo y al capitán.

“Último día con esta hermosa banda. Mañana a ganar y despedir al mejor”, escribió el arquero en una historia de Instagram.

Nicolás Otamendi se despidió de Messi con una emotiva carta

Otro de los históricos que protagonizó uno de los mensajes más emotivos fue Nicolás Otamendi, quien también puso punto final a su ciclo con la camiseta argentina. El defensor compartió una imagen del plantel y escribió un extenso mensaje sobre el cierre de una etapa de su carrera. “Hoy termina un entrenamiento, pero también se cierra una parte enorme de mi vida. Me llevo recuerdos que voy a guardar para siempre y un orgullo que no se apaga”, expresó Otamendi.

La foto que subió Nico Otamendi para despedir a Messi. Video: Instagram/nicolasotamendi30

Sobre Messi, agregó: “Mañana es un día muy especial, porque va a ser el día del mejor jugador de todos los tiempos. Fue un privilegio ser parte de tu historia, enano”.

Enzo Fernández y su agradecimiento al capitán argentino

Enzo Fernández también utilizó sus redes sociales para dedicarle un mensaje a Messi y publicó tres fotografías junto al capitán. Dos de ellas mostraron momentos compartidos durante la concentración del seleccionado. La frase elegida por el jugador fue breve, pero contundente: “Eternamente GRACIAS”.

El "ETERNAMENTE GRACIAS" de Enzo Fernández. Foto: Instagram/@enzojfernandez

El mensaje recordó el vínculo entre una generación que compartió con Messi algunos de los momentos más importantes de la historia reciente de la Selección, como la Copa América 2021, la Finalissima y el Mundial de Qatar 2022.

Los jóvenes de la Selección también homenajearon a Messi

Los homenajes no estuvieron limitados a los futbolistas que compartieron durante años el plantel con Messi.

Franco Mastantuono publicó una imagen junto al capitán y utilizó símbolos relacionados con la corona y el número 10 para acompañar la fotografía. Además, eligió la canción “Esta estrella era mi lujo”, de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, para musicalizar la publicación.

El posteo de Giuliano Simeone en la despedida de Messi. Foto: Instagram/@giulisimeone

Por su parte, Giuliano Simeone compartió fotografías junto a Messi y escribió “Listos para mañana”, acompañado por emojis relacionados con el número 10.