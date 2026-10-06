La carrera de Lionel Messi en la Selección Argentina, en números: partidos, goles, títulos y todos los récords que rompió

Lionel Messi se despide de la Selección Argentina. Foto: REUTERS

Este martes 6 de octubre quedará en la historia del fútbol: Lionel Messi le pone punto final a su carrera en la Selección Argentina. Desde su debut en 2005 hasta su despedida ante Benín en el Monumental, el astro rosarino construyó un legado único basado en récords, títulos y actuaciones que lo llevaron a convertirse en el máximo referente de la “Albiceleste”.

A lo largo de más de dos décadas, la “Pulga” pasó de ser una joven promesa a consagrarse como campeón del mundo, máximo goleador histórico y el futbolista con más presencias en la historia del combinado nacional.

Cuándo debutó Lionel Messi en la Selección Argentina

Lionel Messi debutó en la Selección Argentina mayor el 17 de agosto de 2005, a la edad de 18 años. Fue en un amistoso ante Hungría disputado en el estadio Ferenc Puskás de Budapest. El entrenador José Pekerman decidió que ingresara a los 18 minutos del segundo tiempo en reemplazo de Lisandro López, en un encuentro que terminó con victoria argentina por 2-1.

Debut de Lionel Messi en la Selección Argentina. Foto: AFA

Su estreno estuvo muy lejos de ser el esperado. Después de tocar la pelota apenas tres veces, Messi recibió la tarjeta roja por una reacción ante Vilmos Vanczák, quien lo había tirado de la camiseta.

Messi llegaba a la Mayor después de haberse consagrado campeón, máximo goleador y mejor jugador del Mundial Sub-20 de 2005. Aquel primer partido en Budapest fue el comienzo de una trayectoria de 21 años durante la cual pasó de ser una joven promesa a convertirse en capitán, campeón del mundo y máximo referente histórico del seleccionado argentino.

Cuántos partidos jugó Lionel Messi con la Selección Argentina

Hasta el partido de despedida frente a Benín, Lionel Messi acumula 207 partidos con la Selección Argentina. Esa cifra lo ubicaba como el futbolista con más presencias en la historia de la “Albiceleste”, tras un recorrido iniciado ante Hungría en agosto de 2005 y extendido durante más de dos décadas.

En esos 207 encuentros, el capitán consiguió 134 victorias, 43 empates y 30 derrotas. Además, disputó seis Mundiales y sostuvo una vigencia extraordinaria.

Cuántos goles tiene Lionel Messi en la Selección Argentina

Lionel Messi marcó 125 goles en 207 partidos con la Selección Argentina. Con ese registro terminó ampliamente consolidado como el máximo goleador histórico del conjunto albiceleste, una marca que había alcanzado en 2016 al superar los 54 tantos de Gabriel Batistuta.

Messi convirtió en amistosos, Eliminatorias, Copas América y Mundiales, y cerró su carrera con un promedio superior a 0,60 goles por partido. También terminó como máximo goleador histórico de las Eliminatorias Sudamericanas y como el argentino con más tantos en Copas del Mundo.

Su último Mundial amplió considerablemente sus números. Messi terminó la competencia de 2026 con 21 goles en 34 partidos mundialistas, luego de anotar ocho tantos durante esa edición. Durante el torneo llegó a encabezar la tabla histórica de goleadores de los Mundiales, aunque finalmente fue superado por Kylian Mbappé, quien alcanzó los 22.

Messi terminó la competencia de 2026 con 21 goles en 34 partidos mundialistas. Foto: IMAGN IMAGES via Reuters

Todos los títulos de Lionel Messi con la Selección Argentina

Lionel Messi cierra su historia albiceleste con seis títulos: cuatro con la Selección Mayor y dos en categorías formativas u olímpicas. La primera conquista de su carrera internacional fue el Mundial Sub-20 de 2005, celebrado en Países Bajos, en el cual marcó seis goles y recibió el Balón de Oro y la Bota de Oro del campeonato. Tres años después ganó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008.

Con la Selección Mayor, la espera terminó en 2021. Argentina derrotó 1-0 a Brasil en el estadio Maracaná y ganó la Copa América después de 28 años sin títulos oficiales. Messi terminó aquel torneo como uno de los máximos goleadores, con cuatro tantos, y como el líder en asistencias, con cinco.

Después de aquella consagración llegaron la Finalissima 2022, ganada 3-0 ante Italia; el Mundial de Qatar 2022, obtenido frente a Francia en una definición por penales; y la Copa América 2024, conquistada tras vencer a Colombia en la final.

Así, sus seis títulos con Argentina fueron los siguientes:

Mundial Sub-20 de 2005. Medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008. Copa América 2021. Finalissima 2022. Mundial de Qatar 2022. Copa América 2024.

Cuántos Mundiales jugó Lionel Messi con Argentina

Lionel Messi disputó seis Copas del Mundo con la Selección Argentina: Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018, Qatar 2022 y Estados Unidos, México y Canadá 2026. Su presencia en seis ediciones lo dejó como el argentino con más participaciones mundialistas.

En total, jugó 34 partidos, marcó 21 goles y consiguió 23 victorias en Mundiales, siendo el jugador con más encuentros y triunfos en la historia del torneo. También terminó como el segundo máximo goleador histórico de la competencia, solamente por detrás de Mbappé.

Lionel Messi se despide de la Selección Argentina. Foto: Reuters (Hannah Mckay)

Messi alcanzó tres finales mundialistas: subcampeón ante Alemania en Brasil 2014, campeón frente a Francia en Qatar 2022 y nuevamente subcampeón en 2026, contra España. Además, recibió dos veces el Balón de Oro al mejor jugador de una Copa del Mundo, en 2014 y 2022, algo que ningún otro futbolista consiguió por el momento.

Los récords de Lionel Messi con la camiseta de la Selección Argentina

La trayectoria de Lionel Messi con Argentina dejó una extensa lista de marcas. Al momento de retirarse es el futbolista con más partidos y más goles de la Selección, además del argentino con mayor cantidad de encuentros, minutos, victorias y tantos en Copas del Mundo.

Entre sus principales récords figuran:

Jugador con más partidos en la Selección Argentina: 207.

Máximo goleador histórico de Argentina: 125 tantos.

Máximo goleador de las Eliminatorias Sudamericanas: 36 goles.

Argentino con más Mundiales disputados: seis.

Jugador con más partidos en Copas del Mundo: 34.

Jugador con más victorias en Mundiales: 23.

Máximo goleador argentino en Mundiales: 21.

Jugador sudamericano con más goles en Mundiales: 21.

Futbolista más veterano en marcar un triplete mundialista: 38 años y 357 días.

Único jugador elegido dos veces como mejor futbolista de un Mundial: Brasil 2014 y Qatar 2022.

Messi también estableció el récord de nueve partidos consecutivos marcando en Mundiales y convirtió siete goles desde fuera del área en la competencia, otra marca histórica. Estos números reflejan no solo su capacidad goleadora, sino también la regularidad que sostuvo desde Alemania 2006 hasta el Mundial 2026.

Su despedida cierra una historia de perseverancia y superación. De ser cuestionado por no poder replicar en Argentina sus éxitos en el Barcelona, la “Pulga” pasó a convertirse en gigante y se retira campeón de América, campeón del mundo e ídolo indiscutido de la Selección.