“Gracias, Leo. Gracias por hacernos mejores a todos. Tu legado será eterno”: el emotivo video de la AFA para despedir a Lionel Messi de la Selección Argentina

La AFA publicó un video emotivo que muestra la carrera de Lionel Messi previo a su partido despedida destacando momentos clave como sus mágicos tiros libres en los que casi siempre marcaba gol. “¿Sabes por que sos el mejor del mundo? Porque en estos 22 años nos hiciste mejores", sentencia una voz.
“Nos hiciste mejores. Mejores padres. Mejores hijos. Mejores compañeros de vida”, continúa el video mientras muestra a a Leo junto a sus hijos, su madre y distintos compañeros de equipos varios tales como un abrazo con Neymar, con quien compartió años en el FC Barcelona.
¿Qué dice el emotivo video de la AFA para Messi?
“Cuenta la historia que un pibe nacido en Rosario llegó para cambiarnos la vida pero no solo por los 125 goles, por la magia de esos tiros libres. Había algo mejor. Algo que ningún diario llegó a documentar. Mejor que las dos Copas América. Inclusive mejor que la Copa del Mundo en Qatar”, comienza a relatar el video.
“Leo ¿Sabés por qué sos el mejor del mundo? Porque en estos 22 años nos hiciste mejores. Mejores padres. Mejores hijos. Mejores compañeros de vida. Y, sin darnos cuenta, mientras gritábamos sus goles repitiendo que eras el mejor de todos, vos nos hacías mejores a nosotros. Y ese es otro título más”, continúa.
Luego apela a la emoción diciendo “nos hiciste mejores nietos con cada dedicatoria a tu abuela” y “nos hiciste mejores ante la adversidad porque a pesar de todo lo que te estaba pasando nos llevaste otra vez a la final del Mundial”.
“Mirá si eso no nos va a hacer mejores. Nos hiciste mejores con pocas palabras, cuando pusiste la historia en su lugar a los ojos del mundo, cuando dormiste abrazado a esa copa. Porque nos enseñaste que nunca es tarde para soñar”, sigue.
Finalmente agradece por los títulos, por los goles, porque su legado “va mucho más allá”. Y cierra con la frase: “Porque cuando nos pregunten qué es Leo Messi para nosotros ¿Sabés que vamos a decir? El mejor de todos".