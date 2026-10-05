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Llega el Fan Fest “Gracias, Leo”: cuándo y dónde se realizará el evento homenaje para despedir a Messi de la Selección

Durante la jornada especial habrá música en vivo, propuestas gastronómicas, juegos interactivos y espacios temáticos que convertirán el predio en un punto de encuentro para celebrar la época dorada del astro rosarino en la “Albiceleste”.

Cristian Daniel Avila
Por Cristian Daniel Avila
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Fan Fest “Gracias, Leo”, el evento homenaje para despedir a Messi de la Selección Argentina.
Fan Fest “Gracias, Leo”, el evento homenaje para despedir a Messi de la Selección Argentina. Foto: X @Argentina
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La pasión por la “Scaloneta” tendrá una cita especial el próximo 6 de octubre. En el Campo de Deportes de Ciudad Universitaria de la UBA, la Asociación del Fútbol Argentino organizará el Fan Fest AFA “Gracias, Leo”, un evento pensado para acompañar una jornada histórica para la Selección Argentina y rendir homenaje al hombre que marcó una era: Lionel Messi.

Desde las 12 del mediodía y hasta la medianoche, miles de hinchas podrán vivir una experiencia que irá mucho más allá de ver un partido. Música en vivo, propuestas gastronómicas, figuras invitadas, juegos interactivos, activaciones de marcas y espacios temáticos convertirán el predio en un verdadero punto de encuentro para celebrar la historia reciente del fútbol argentino.

Messi tendrá su gran homenaje: cómo será el Fan Fest que promete reunir a miles de hinchas

Uno de los momentos más esperados será la transmisión en pantalla gigante del encuentro entre Argentina y Benín, que podrá seguirse a través de tecnología de última generación especialmente instalada para la ocasión. El partido será el eje de una jornada que buscará combinar emoción, entretenimiento y reconocimiento para el capitán que condujo al seleccionado a la conquista de la Copa del Mundo.

El Fan Fest “Gracias, Leo” se realizará el próximo martes 6 de octubre en el Campo de Deportes de Ciudad Universitaria de la UBA.
Fan Fest “Gracias, Leo” Foto: X @Argentina

La previa estará conducida por una figura emblemática del fútbol argentino: Sergio “Goyco” Goycochea. El histórico arquero no solo animará las actividades junto al público, sino que también encabezará la propuesta “Penales con Goyco”, una experiencia que permitirá a los asistentes poner a prueba su puntería en una de las atracciones destacadas del evento.

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Además, el predio contará con corpóreos e inflables gigantes inspirados en el número 10, la Copa del Mundo y la pelota oficial del Mundial 2026. También habrá sectores especialmente diseñados para la recreación y el descanso, con livings temáticos equipados con mobiliario LED para seguir cómodamente todas las actividades.

Las tres copas de la gloria: la experiencia exclusiva que podrán vivir los fanáticos

Entre los grandes atractivos del Fan Fest sobresale la posibilidad de fotografiarse junto a los trofeos más importantes obtenidos por la Selección Argentina durante los últimos años: la Copa del Mundo, la Copa América y la Finalissima.

Lionel Messi; Selección Argentina; Mundial Qatar 2022 Foto: Reuters (Hannah Mckay)

El espacio funcionará como uno de los puntos más convocantes de la jornada, permitiendo a los hinchas llevarse una imagen única junto a los símbolos de la etapa más exitosa de la historia reciente del seleccionado nacional.

A esto se sumarán distintos espacios pensados para generar contenido en redes sociales y conservar recuerdos de una celebración que tendrá como eje el agradecimiento a Messi y a una generación de futbolistas que devolvió a la Argentina a la cima del fútbol mundial.

Kapanga, La T y La M, streamers y shows en vivo: todos los atractivos del evento

La música tendrá un lugar central dentro de la propuesta. Kapanga se presentará a las 18:30, mientras que La T y La M ofrecerán su show desde las 19:30. Durante todo el día también habrá DJs en vivo e intervenciones artísticas que acompañarán la experiencia.

La T y la M ofrecerá un show desde las 19:30 en el Fast Fest AFA "Gracias, Leo".
La T y La M. Foto: YouTube (La T y La M)

La oferta de entretenimiento se completará con la participación de importantes marcas como Coca-Cola, Lay’s, McCain y Speed, que desplegarán activaciones, sorteos, juegos interactivos y premios para los asistentes.

Otro de los focos de atención estará puesto en el mundo digital. Speed, junto a los integrantes de “Párense de Manos”, realizará una transmisión en vivo desde el predio con la participación de invitados especiales, streamers e influencers vinculados al deporte y entretenimiento.

Por su parte, la propuesta gastronómica estará concentrada en una amplia Food Zone, con distintas opciones para acompañar una jornada que se extenderá hasta la medianoche.

Lionel Messi; Selección Argentina; Finalissima 2022 Foto: Reuters (Peter Cziborra)

Más que un espacio para ver un partido, el Fan Fest AFA “Gracias, Leo” apunta a convertirse en una celebración colectiva. Un encuentro para compartir la pasión por la Selección Argentina, revivir los momentos más gloriosos de los últimos años y agradecer a Lionel Messi por una historia que ya ocupa un lugar privilegiado en la memoria deportiva del país.

Lo que hay que saber del Fan Fest AFA “Gracias, Leo”

  • Evento: Fan Fest AFA “Gracias, Leo”
  • Fecha: 6 de octubre de 2026
  • Horario: 12:00 a 00:00 horas
  • Lugar: Campo de Deportes de la UBA – Ciudad Universitaria
  • Entradas: disponibles a través de Deportick
  • Estacionamiento: disponible junto al predio
Lionel MessiSelección ArgentinaUBA
Cristian Daniel Avila
Cristian Daniel Avila

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