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Operativo en Aeroparque: detuvieron a una pareja con 199 cápsulas de cocaína antes de viajar a la Patagonia

Los pasajeros viajaban desde Salta hacia Río Gallegos. Un escáner corporal reveló que transportaban casi 2,5 kilos de cocaína dentro del organismo.

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Alerta en Aeroparque: una pareja llevaba 199 cápsulas de cocaína dentro del cuerpo
Alerta en Aeroparque: una pareja llevaba 199 cápsulas de cocaína dentro del cuerpo Foto: Gendarmería
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Una pareja de ciudadanos bolivianos fue detenida en el Aeroparque Jorge Newbery luego de que un escáner corporal detectara que ambos transportaban 199 cápsulas de cocaína dentro de sus organismos.

Los pasajeros habían partido desde Salta y planeaban continuar hacia Río Gallegos, Santa Cruz. Sin embargo, durante una escala en la Ciudad de Buenos Aires, las fuerzas de seguridad los interceptaron como parte de una investigación sobre una presunta red dedicada al envío de droga hacia la Patagonia.

El escáner corporal reveló la peligrosa carga

El procedimiento fue realizado por integrantes de la Gendarmería Nacional, con la colaboración de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA).

Al pasar por el escáner, las imágenes mostraron una serie de elementos extraños en los tractos digestivos de los pasajeros. Ante la sospecha de que llevaban estupefacientes, la Justicia ordenó su inmediato traslado al Hospital Fernández.

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Pareja detenida en Aeroparque
Ambos transportaban 199 cápsulas de cocaína dentro de sus organismos Foto: Gendarmería

Allí permanecieron bajo supervisión médica hasta completar la expulsión de las cápsulas. En total, los investigadores recuperaron 199 envoltorios con 2 kilos y 465 gramos de cocaína.

El método utilizado, conocido como transporte mediante “mulas”, supone un riesgo extremo para la salud. La ruptura de una sola cápsula dentro del cuerpo puede provocar una intoxicación grave e incluso causar la muerte.

Secuestraron dinero y teléfonos celulares

Durante el operativo, los agentes también incautaron 500 dólares, 2.530 pesos bolivianos, 840.700 pesos argentinos y dos teléfonos celulares.

Los dispositivos serán peritados para intentar reconstruir las comunicaciones de los detenidos, identificar posibles contactos y establecer quiénes coordinaban los traslados.

Pareja detenida en Aeroparque
Los pasajeros habían partido desde Salta y planeaban continuar hacia Río Gallegos Foto: Gendarmería

La principal hipótesis indica que la pareja formaría parte de una organización familiar dedicada al tráfico de cocaína desde el norte argentino hacia diferentes ciudades patagónicas.

Una red investigada desde hace varios meses

La investigación comenzó meses atrás, después de otros procedimientos realizados en distintos puntos del país. En mayo, una mujer fue detenida cuando viajaba en un colectivo hacia San Carlos de Bariloche con 184 cápsulas de cocaína escondidas en una valija.

Otro operativo se produjo en junio, en la provincia de Mendoza. En aquella oportunidad, dos pasajeros bolivianos expulsaron 188 cápsulas, que contenían aproximadamente 2,4 kilos de cocaína.

Estos antecedentes permitieron a los investigadores detectar posibles conexiones y reconstruir parte de la ruta utilizada para abastecer de droga al sur argentino.

Qué intenta determinar la Justicia

Tras el procedimiento en Aeroparque, los dos pasajeros quedaron detenidos y a disposición de la Justicia. Ahora se busca establecer quién entregó la cocaína, cuál era su destino final y qué función cumplía cada integrante de la presunta organización.

El análisis de los teléfonos celulares podría ser clave para determinar si los diferentes procedimientos están vinculados con una misma estructura delictiva.

El hallazgo de casi 2,5 kilos de cocaína distribuidos en 199 cápsulas volvió a encender las alarmas sobre esta peligrosa modalidad y puso bajo la lupa las rutas utilizadas para trasladar estupefacientes desde el norte hacia la Patagonia.

DetenciónNarcotráficoAeroparque Jorge Newbery
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