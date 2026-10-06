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Video: la reacción de Antonela Roccuzzo y Celia Messi durante el último partido de Leo con la Selección Argentina

La esposa y la madre de Lionel Messi siguieron desde uno de los palcos del Monumental la despedida del capitán. Visiblemente emocionadas, estuvieron acompañadas por los hijos del futbolista durante una noche histórica para la familia.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
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Antonela Roccuzzo, esposa de Lionel Messi, y sus hijos Thiago y Ciro en la previa del partido entre Argentina y Benín.
Antonela Roccuzzo, esposa de Lionel Messi, y sus hijos Thiago y Ciro en la previa del partido entre Argentina y Benín. Foto: REUTERS
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Antonela Roccuzzo y Celia Messi vivieron con profunda emoción el último partido de Lionel Messi con la Selección Argentina. La esposa y la madre del capitán siguieron atentamente cada momento desde uno de los palcos del estadio Monumental, acompañadas por los hijos del futbolista en una jornada que quedará marcada en la historia familiar.

Las cámaras de la transmisión enfocaron en diferentes oportunidades a ambas mujeres, que no pudieron ocultar su emoción. Mientras los hinchas ovacionaban al máximo referente del conjunto albiceleste, Antonela y Celia respondieron con aplausos y gestos que reflejaron una mezcla de orgullo, nostalgia y agradecimiento.

La emoción de Antonela Roccuzzo y Celia Messi por la despedida de Leo de la Selección.
La emoción de Antonela Roccuzzo y Celia Messi en el palco del Monumental por la despedida de Leo de la Selección. Video: Telefe

Antonela Roccuzzo y un gesto que conmovió a los hinchas

Antonela permaneció junto a sus hijos durante buena parte del encuentro y siguió con atención los movimientos de Messi dentro del campo. Visiblemente conmovida, acompañó la ovación que bajó desde las tribunas y observó cómo miles de simpatizantes coreaban el nombre del capitán en su última presentación con la camiseta argentina.

La rosarina fue una figura central durante toda la carrera del futbolista. Estuvo a su lado en los años más difíciles con la Selección, pero también en las noches de consagración que cambiaron definitivamente la relación de Messi con los hinchas argentinos. Por eso, su reacción se convirtió en una de las postales más emotivas del partido.

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Celia Messi y el orgullo por la despedida de su hijo

Celia Messi también se mostró profundamente emocionada desde el palco. La madre del capitán siguió cada detalle de la jornada y acompañó con aplausos el reconocimiento del Monumental. Su rostro reflejó el impacto de presenciar el cierre de una trayectoria que comenzó cuando Lionel todavía era un adolescente y soñaba con representar a la Argentina.

Celia María Cuccittini, madre de Lionel Messi, en las tribunas del Monumental antes de Argentina-Benín.
Celia María Cuccittini, madre de Lionel Messi, en las tribunas del Monumental antes de Argentina-Benín. Foto: REUTERS

A su alrededor también estaban Thiago, Mateo y Ciro; los hijos de Messi, quienes compartieron la despedida junto al resto de la familia. Los chicos observaron el homenaje dedicado a su padre y acompañaron los cánticos del público en una noche especialmente significativa para todos.

Una despedida vivida en familia

La presencia de Antonela, Celia y los hijos del capitán le agregó una dimensión íntima a la despedida. Mientras Messi recibía el cariño del estadio, su familia observaba desde el palco el cierre de una etapa que atravesó gran parte de sus vidas.

Las imágenes de ambas mujeres emocionadas resumieron el significado de la jornada. Detrás del futbolista que marcó una época también estuvo la familia que lo acompañó durante años de derrotas, críticas, conquistas y celebraciones inolvidables con la Selección Argentina.

Lionel MessiAntonela RoccuzzoSelección Argentina
Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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