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“Se despidió el rey de Argentina”: los diarios del mundo reflejaron la emoción por la despedida de Messi de la Selección

La emoción que dejó la despedida de Lionel Messi de la Selección argentina se reflejó en las tapas y titulares de los principales diarios del mundo, que destacaron las lágrimas del capitán, su actuación ante Benín y el cariño de los miles de hinchas que lo acompañaron en una noche histórica en el Monumental.

Sebastián Coronati
Por Sebastián Coronati
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Reacción de los diarios del mundo ante la despedida de Messi de la Selección.
Reacción de los diarios del mundo ante la despedida de Messi de la Selección. Foto: Reuters - captura.
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Lionel Messi se despidió este martes de la Selección argentina y protagonizó una noche inolvidable en el Monumental, ante miles de hinchas que se acercaron para acompañarlo en su último partido con la Albiceleste en el país. Tras la victoria por 3-0 frente a Benín, la despedida del capitán argentino recorrió los principales medios internacionales, que resaltaron la emoción del futbolista y su legado.

Uno de los medios que reflejó la jornada fue el británico The Guardian, que tituló una de sus notas: “Lionel Messi se despide con lágrimas de Argentina tras la victoria por 3-0 sobre Benín”.

Reacción de los diarios del mundo ante la despedida de Messi de la Selección.
Reacción del diario británico The Guardian ante la despedida de Messi de la Selección. Foto: captura.

En Francia, L’Équipe también puso el foco en el costado emotivo de la noche y tituló: “Emoción y tristeza en el país por la retirada internacional de Messi”.

Reacción de los diarios del mundo ante la despedida de Messi de la Selección.
Reacción del diario francés L'Équipe ante la despedida de Messi de la Selección. Foto: captura.

Por su parte, el diario español AS resumió la despedida con una frase contundente: “¡Inolvidable Messi!”. ABC, en tanto, hizo hincapié en las lágrimas del capitán durante su último partido con la Selección: “Messi se despide de la selección en Buenos Aires entre fuegos artificiales y lágrimas con el himno”.

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Reacción de los diarios del mundo ante la despedida de Messi de la Selección.
Reacción del diario español ABC ante la despedida de Messi de la Selección. Foto: captura.

Desde Italia, Corriere dello Sport destacó la actuación del rosarino con un título que repasó algunos de los momentos más importantes de la noche: “Lo de Leo Messi fue magnífico: un gol, dos asistencias, un remate al poste y muchas emociones. Así se despidió el rey de Argentina”.

Reacción de los diarios del mundo ante la despedida de Messi de la Selección.
Reacción deldiario italiano Corriere dello Sport ante la despedida de Messi de la Selección. Foto: captura.

En Brasil, UOL también hizo referencia a la emoción del futbolista y a su aporte dentro de la cancha: “Messi llora, lidera a Argentina y se despide con victoria, gol y asistencias”.

Reacción de los diarios del mundo ante la despedida de Messi de la Selección.
Reacción del diario brasilero UOL ante la despedida de Messi de la Selección. Foto: captura.

Mientras que en México, El Universal eligió destacar uno de los momentos más celebrados del partido y tituló: “De película; así fue el gol de Messi en su emotiva despedida con Argentina”.

La despedida de Messi no solo emocionó a los miles de hinchas que estuvieron en el Monumental, sino que también tuvo una enorme repercusión a nivel internacional. Con lágrimas, goles, asistencias y una noche cargada de homenajes, el capitán cerró una etapa histórica con la Selección y volvió a demostrar por qué su figura trascendió las fronteras del país.

Las palabras de Lionel Messi tras su último partido con la Selección: “Jugar en Argentina es lo más lindo que te puede pasar”

Luego de recibir el cariño de los hinchas y despedirse de sus compañeros, Messi tomó el micrófono y reflexionó sobre el cierre de su histórica etapa con la camiseta albiceleste.

“Fue un orgullo defender esta camiseta estos más de 20 años, hasta en los peores momentos nunca dejé de pelear, de querer estar siempre. El no venir más va a ser un dolor grande”, comentó.

“La verdad, es difícil hablar. Muchas emociones, se me cruzan muchas cosas. Lo primero que pienso es en mi viejo. No me queda más que agradecer, como dije en la carta de despedida”, dijo Messi emocionado al recordar la muerte de su padre, Jorge.

Lionel Messi brinda un discurso en su despedida de la Selección Argentina.
El discurso de Lionel Messi en su despedida de la Selección Argentina. Foto: REUTERS

Y sumó: “Como dije, si bien quiero estar toda la vida acá siento que es el momento. El último Mundial fue demasiado con todo lo que nos tocó vivir. Pudimos cumplir el sueño mío y de todos de salir campeones del mundo”.

“En el último Mundial estuvimos muy cerquita. No pasó nada raro como se dice. Lo dimos todo, el partido con Inglaterra fue un desgaste muy grande para nosotros. Llegamos con lo justo, la peleamos como lo hicimos siempre, pero lamentablemente no pudimos ser campeones”, añadió el capitán, que varias veces fue interrumpido por el cariño de la gente en las tribunas.

Así se despedía Lionel Messi del Monumental
Así se despedía Lionel Messi del Monumental tras su último partido con la Selección.

Además, le dedicó unas palabras a los hinchas argentinos: “Siempre recibí un cariño enorme y soy un agradecido por lo que me tocó vivir. Sabemos lo difícil que es viajar a un Mundial o Copa América y ustedes siempre están. Somos locales en todos lados y eso siempre lo sentimos”.

Lionel MessiSelección Argentina
Sebastián Coronati
Sebastián Coronati

Columnista

Periodista, colaborador de Canal 26 especializado en deportes y en fútbol. Entretenimiento. Leer bio

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