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Tragedia en Quilmes: murió un bebé de 12 días tras ser golpeado por una palta que cayó de un árbol

El hecho ocurrió frente al Jardín de Infantes N° 949, en pleno centro de Quilmes, cuando la madre esperaba la salida de su hijo mayor. El recién nacido sufrió fracturas y graves hemorragias internas, permaneció internado varios días y falleció pese a los esfuerzos médicos.

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El recién nacido sufrió fracturas y graves hemorragias internas, permaneció internado varios días y falleció pese a los esfuerzos médicos.
Un bebé de 12 días murió tras ser golpeado por una palta que cayó de un árbol en Quilmes. Foto: Captura Google Maps
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La muerte de un bebé de apenas 12 días conmociona a Quilmes y reabre el debate sobre el mantenimiento del arbolado público en zonas de alta circulación. El niño permaneció varios días internado luego de sufrir graves heridas al ser alcanzado por una palta que cayó desde un árbol cuando estaba en brazos de su madre, frente a un jardín de infantes del centro del distrito.

El trágico episodio ocurrió en la puerta del Jardín de Infantes N° 949, ubicado en la intersección de las calles Conesa y Mitre. Según se informó, la mujer aguardaba la salida de su otro hijo, de 5 años, cuando el fruto se desprendió repentinamente y cayó sobre el recién nacido.

Como consecuencia del impacto, el bebé sufrió fracturas y severas hemorragias internas. De inmediato fue trasladado al Sanatorio de la Trinidad de Quilmes, donde permaneció internado en estado crítico durante varios días. Sin embargo, pese a la atención médica recibida, falleció el domingo a causa de las graves lesiones.

Sanatorio de la Trinidad de Quilmes.
El bebé sufrió fracturas y severas hemorragias internas y fue trasladado al Sanatorio de la Trinidad de Quilmes. Foto: Wikipedia

Impactante tragedia frente a un jardín: cómo ocurrió el accidente que terminó con la vida del recién nacido

En un primer momento trascendió que una rama había caído sobre el niño. No obstante, la propia madre aclaró posteriormente que se trató de una palta de gran tamaño.

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La mujer explicó que frente al establecimiento educativo hay tres árboles que producen este tipo de frutos y aseguró que algunas paltas pueden superar el kilogramo de peso. Según relató, el golpe fue directo sobre el bebé, provocándole heridas de extrema gravedad.

El hecho generó una profunda conmoción entre vecinos, docentes y familias que diariamente transitan por el sector, una zona céntrica caracterizada por el constante movimiento de alumnos, padres y pacientes que concurren a instituciones cercanas.

La mujer explicó que frente al jardín hay tres árboles que producen paltas y que el golpe fue directo en la cabeza. Foto: Unsplash

Reclamos de vecinos y la respuesta del Municipio tras la fatal caída de la palta

Tras la tragedia, la madre expresó su preocupación por el riesgo que representan los árboles ubicados en el lugar. Además, de acuerdo con el portal local Bernal Conecta, existían reclamos previos vinculados al estado y mantenimiento del arbolado.

Por su parte, desde el Municipio de Quilmes señalaron que el árbol involucrado se encontraba en buenas condiciones y que la caída del fruto se produjo de manera natural. Asimismo, algunos vecinos indicaron que, luego del episodio, personal municipal realizó tareas de poda y corte de ramas en la zona.

Mientras tanto, la investigación continúa para esclarecer las circunstancias del caso. La causa quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 9 de Quilmes, que inicialmente la caratuló como “lesiones culposas”, aunque esa situación podría ser revisada a partir del fallecimiento del menor.

La dramática muerte del recién nacido provocó dolor en toda la comunidad y volvió a poner en discusión las medidas de prevención y control del arbolado urbano en espacios públicos frecuentados diariamente por familias y niños.

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