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No tires los maples de huevo, son un tesoro: cómo reutilizarlos para hacer una huerta en casa

Con pocos materiales y en simples pasos, estos envases se transforman en aliados para germinar semillas y organizar los primeros brotes.

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No tires los maples de huevo, son un tesoro: cómo reutilizarlos para hacer una huerta en casa Foto: Gemini
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Los maples de huevo suelen terminar en la basura después de vaciarse, pero pueden tener una segunda vida útil en casa. Gracias a sus compartimentos individuales, estos envases de cartón resultan ideales para germinar semillas y organizar los primeros días de crecimiento de distintas plantas, sin necesidad de comprar bandejas especiales.

La técnica es sencilla y requiere muy pocos materiales: un maple limpio, sustrato para siembra, semillas y agua. Lo más recomendable es elegir un maple de cartón, ya que permite separar los compartimentos fácilmente cuando llega el momento de trasplantar los plantines.

Cómo usar un maple de huevo para germinar semillas

El primer paso consiste en cortar la tapa del maple y colocar la parte inferior sobre una bandeja que pueda contener el agua sobrante. Después, hay que llenar cada cavidad con sustrato liviano para germinación, evitando compactarlo demasiado para que las raíces puedan desarrollarse sin problemas.

Luego, se coloca una o dos semillas en cada compartimento, respetando la profundidad indicada para cada especie. No todas las semillas requieren el mismo tratamiento: algunas germinan mejor cerca de la superficie, mientras que otras necesitan una cobertura más profunda.

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No tires los maples de huevo, son un tesoro: cómo reutilizarlos para hacer una huerta en casa
No tires los maples de huevo, son un tesoro: cómo reutilizarlos para hacer una huerta en casa Foto: Gemini

El siguiente paso es humedecer la tierra con un pulverizador o un riego suave, para evitar que las semillas se desplacen. El maple debe ubicarse en un lugar luminoso, protegido del frío intenso y del sol directo fuerte. Es importante mantener el sustrato húmedo, pero sin encharcarlo.

Qué plantas se pueden germinar en un maple de huevo

Este método es útil para iniciar cultivos de lechuga, albahaca, tomate y otras especies que se trasplantan cuando desarrollan sus primeras hojas verdaderas. La elección depende de la época del año, la temperatura y la cantidad de luz disponible.

Para mejorar los resultados, conviene identificar cada variedad y anotar la fecha de siembra. Así es más fácil controlar el tiempo de germinación y detectar si alguna semilla necesita más humedad o luz.

El maple de huevo no reemplaza una maceta definitiva ni garantiza que todas las semillas germinen, pero puede ser un semillero económico y práctico para empezar una huerta en casa. La clave está en controlar la humedad, ofrecer suficiente luz y trasplantar a tiempo.

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