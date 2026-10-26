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De Abel Pintos a Nahuel Pennisi: quiénes son los artistas que estarán presentes en la visita del papa León XIV a la Argentina

Mas de 600 coristas y 200 músicos serán parte de las celebraciones litúrgicas que acompañarán al Sumo Pontífice en su recorrido por Buenos Aires, Córdoba y Luján.

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Robert Prevost, Leon XIV. Foto: REUTERS.
Robert Prevost, Leon XIV. Foto: REUTERS.
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Este lunes 26 de octubre, el papa León XIV confirmó su visita a la Argentina, prevista entre el 8 y 11 de noviembre. El viaje forma parte de su gira por América Latina, que también incluirá Uruguay y Perú. En este contexto, la organización a cargo del recorrido del Pontífice dio a conocer los nombres de los artistas que formarán parte de las distintas actividades en Buenos Aires, Córdoba y Luján.

Según la información que trascendió, más de 600 coristas y 200 músicos serán parte de las celebraciones litúrgicas. Además, se sumarán varias figuras del mundo del espectáculo, como Sofía Martínez, Nacho Girón y Lucas Rodríguez.

Las figuras que acompañarán al Papa en Buenos Aires

Abel Pintos y el Coro Cottolengo Don Orione son los primeros que aparecen en la lista de los artistas, ya que estarán presentes en el encuentro personal de servicio y huéspedes del Pequeño Cottolengo Don Orione- Claypole.

Abel Pintos. Foto: prensa Sony Music 2022
Abel Pintos. Foto: prensa Sony Music 2022

Los Olmos, Uriel Arcodaci, Athenas, Vero Sanfilippo, Magnificat, Valentino Merlo y Corrientes purajhei serán los encargados de poner las voces durante la previa y la misa en el Monumento de los Españoles. Y Agustín Day acompañará a León XIV en el encuentro del mundo del trabajo.

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Por su parte, Nahuel Pennisi también confirmó su presencia. “Se acaba de confirmar que voy a cantarle al papa este 10 de noviembre en el Monumento de los Españoles, en el encuentro de jóvenes que se va a hacer ese día”.

Los cantantes que acompañarán al Papa en Córdoba

El Papa llegará a Córdoba el martes 10 de noviembre y en su celebración religiosa en la Escuela de Aviación Militar hay varios artistas que estarán presentes. Ellos son: José Luis Miralles, el Coro Agnes, Tradición Serrana, DUITO, Ignacio Sagala, Andrés Castellano, Toco Para Dios, Jorge Rojas, Maxi Larghi, Pablo Martínez, Trinidad, Jairo y Cor Mariae.

Los artistas que acompañarán al Papa en Luján

Luján es el último destino al que irá León XIV. Allí encabezará una misa en la que también habrán artistas, como Hermanos Menta, Filocalia, Campedrinos, Santiago Tucumán, Carafea, Ballet Sumampa y Luciano Pereyra.

Luciano Pereyra, cantante
Luciano Pereyra cantará ante el papa León XIV en Luján Foto: Instagram @lucianopereyraoficial

Cómo es el itinerario de León XIV en Argentina

El Papa aterrizará en el país el domingo 8 de noviembre a las 16:30 hs después de su viaje a Uruguay. Luego se dirigirá a Casa Rosada, en donde participará de una ceremonia de bienvenida y tendrá una reunión con Javier Milei, según publicó el comunicado del Vaticano. Más tarde, a las 18:30 hs, se reunirá con autoridades, representantes de la sociedad civil y el cuerpo diplomático en el Palacio Libertad.

El papa León XIV volvió a recorrer la plaza de San Pedro tras su operación por cáncer de pulmón.
El papa León XIV volvió a recorrer la plaza de San Pedro tras su operación por cáncer de pulmón. Foto: REUTERS

El lunes 9 la agenda marca una visita al Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole, una misa en el Monumento de los Españoles y encuentros con representantes del mundo del trabajo y autoridades religiosas.

Al día siguiente, el martes 10, León XIV viajará a a provincia de Córdoba, donde llevará a cabo una celebración religiosa en la Escuela de Aviación Militar y, después de conocer la Catedral, regresará a Buenos Aires para una vigilia con jóvenes.

El miércoles 11 terminará su paso por la Argentina con una visita a un complejo penitenciario federal y una misa en Luján. De allí continuará su gira hacia Perú, donde pasó gran parte de su vida religiosa.

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