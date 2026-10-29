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Cristiano Ronaldo y su provocador mensaje tras quedarse con el “Balón de Oro de todos los tiempos”

El Bicho compartió una publicación en sus redes sociales luego de ganar la votación. Mirá el posteo ¿con dedicatoria para Messi?

Matias Greisert
Por Matias Greisert
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Cristiano Ronaldo con el Balón de Oro.
Cristiano Ronaldo con el Balón de Oro. Foto: France Football
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Cristiano Ronaldo compartió un provocador mensaje en sus redes sociales luego de ganar la votación por el Balón de Oro de todos los tiempos.

“¡El fútbol pertenece a los fans! Gracias a todos los fans de todo el mundo, el Balón de Oro de todos los tiempos también es suyo”, fue el mensaje del actual jugador del Al Nassr.

Entre los miles de comentarios que recibió el posteo, entre felicitaciones y elogios, algunos usuarios lo interpretaron como una clara indirecta a Messi al mencionar que “el fútbol pertenece a los fans”, ya que el ganador de este premio fue elegido a través de una votación en internet.

Cristiano Ronaldo se quedó con el Balón de Oro de todos los tiempos gracias al conseguido en el 2008, en un año donde se consagró campeón de la Premier League y de la Champions League, además de conquistar el Mundial de Clubes al superar a Liga de Quito en la final.

Cristiano Ronaldo ganó su primer Balón de Oro en 2008
Cristiano Ronaldo ganó su primer Balón de Oro en 2008. X @ballondor

Messi, por su parte, finalizó en la segunda posición gracias al Balón de Oro que consiguió en el 2012, año en el que conquistó la Copa del Rey con el Barcelona y batió el récord de goles en un año calendario al convertir en 91 ocasiones.

Así terminó el top 5 del Balón de Oro de todos los tiempos

  1. Cristiano Ronaldo 2008
  2. Lionel Messi 2012
  3. Cristiano Ronaldo 2017
  4. Lionel Messi 2023
  5. Cristiano Ronaldo 2016
Cristiano RonaldoBalón de OroLionel Messi
Matias Greisert
Matias Greisert

Redactor

Coberturas deportivas nacionales e internacionales. Elecciones nacionales. Leer bio

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