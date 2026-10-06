Así es por dentro el dormitorio de las hijas de Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo: decoración en rosa, múltiples camas y una mini cocina para jugar

Ronaldo y sus hijos Foto: -

Georgina Rodríguez, la influencer y modelo pareja de Cristiano Ronaldo, ha compartido vía redes sociales en múltiples ocasiones detalles de su vida familiar, desde viajes y festejos varios hasta rincones de su hogar en la que vive junto al futbolista y sus cinco hijos.

Su lujosa casa cuenta con alrededor de 400 metros cuadrados en calle Serrano, en el barrio de Salamanca, en una de las zonas más exclusivas de la capital. Aquella vivienda se valora en torno a los cinco millones de euros en la que los espacios amplios y la decoración moderna marcan buena parte del interiorismo.

La lujosa casa de Ronaldo y Georgina cuenta con alrededor de 400 metros cuadrados en calle Serrano, en el barrio de Salamanca, Foto: @georginagio en instagram

Un espacio pensado para compartir: la distribución de las camas en la habitación infantil

El dormitorio de Eva María, Alana Martina y Bella Esmeralda es un espacio ideal para dormir, jugar y pasar tiempo juntas. El color rosa se adueña por completo de la habitación y se convierte en el eje central de la decoración. Presente en distintas tonalidades y texturas, va desde los delicados tonos pastel que visten las estructuras de las camas hasta las versiones más suaves que predominan en la ropa de cama, los almohadones y gran parte del mobiliario. Esta apuesta cromática crea una atmósfera cálida, elegante y soñada, ideal para un espacio pensado para el descanso y la comodidad.

El dormitorio de Eva María, Alana Martina y Bella Esmeralda Ronaldo es un espacio ideal para dormir, jugar y pasar tiempo juntas. Foto: @georginagio en instagram

El dormitorio se distribuye en dos amplios sectores conectados entre sí, una propuesta poco convencional que maximiza el espacio sin perder funcionalidad. Las camas, ubicadas casi en paralelo, permiten conformar una habitación compartida de gran tamaño donde cada niña conserva su propio rincón de descanso. Además, el diseño del mobiliario aporta un sello distintivo: cabeceras con siluetas curvas y formas semicirculares se combinan con estructuras completamente revestidas en rosa, reforzando una estética armoniosa, moderna y de inspiración lúdica. Las líneas redondeadas se repiten en toda la composición y aportan un aire más acogedor, delicado y lleno de encanto.

El dormitorio de las hijas de Ronaldo se distribuye en dos amplios sectores conectados entre sí, una propuesta poco convencional que maximiza el espacio sin perder funcionalidad. Foto: @georginagio en instagram

Una cocinita de juguete integrada: la zona de juegos preferida de las hijas de la pareja

La cocinita de juguete integrada se ha convertido en uno de los rincones favoritos de las hijas de la pareja dentro de este espectacular dormitorio. Diseñada como un espacio de entretenimiento dentro de la propia habitación, cuenta con muebles y accesorios adaptados para que las pequeñas desarrollen su creatividad mientras juegan a imitar actividades cotidianas. Su incorporación aporta funcionalidad y transforma el cuarto en mucho más que un lugar de descanso.

La habitación de las hijas de Ronaldo cuenta con una cocinita integrada. Foto: @georginagio en instagram

Este sector lúdico se integra de manera armoniosa con la decoración general del ambiente, manteniendo la misma estética delicada y los tonos suaves que predominan en toda la estancia. Gracias a esta propuesta, las niñas disponen de una zona exclusiva para jugar, aprender y compartir momentos, sin necesidad de salir de la habitación. El resultado es un dormitorio multifuncional que combina comodidad, diseño y espacios pensados especialmente para el entretenimiento infantil.

Decoración de lujo para niños: los detalles de diseño interior que marcan tendencia

Las camas se convierten en protagonistas dentro del dormitorio gracias a una impactante pared revestida con amplios paneles tapizados en rosa empolvado. Estas estructuras acolchadas se extienden desde el suelo hasta el techo, creando un gran cabecero continuo que aporta elegancia, amplitud visual y una marcada sensación de confort. La propuesta de diseño refuerza una estética sofisticada y moderna, alineada con las últimas tendencias en decoración infantil de lujo.

Dos tocadores integrados a la habitación de las hijas de Ronaldo. Foto: @georginagio en instagram

En el centro de esta composición destaca un revestimiento con acabado inspirado en la piedra natural, que combina distintas tonalidades rosadas y suma profundidad al ambiente. La iluminación cálida integrada resalta sus texturas y vetas, transformándolo en uno de los principales focos decorativos de la habitación. Este recurso, junto con los revestimientos a medida y la mezcla de materiales, acerca el espacio a la estética de una exclusiva suite de hotel más que a la de un dormitorio infantil tradicional.

Otro de los detalles que elevan el diseño interior son las lámparas colgantes elegidas para iluminar la estancia. Lejos de los modelos convencionales, se apostó por luminarias de inspiración oriental con formas redondeadas y ornamentales borlas en tonos rosados y granate. En algunos sectores, varias piezas se agrupan sobre las camas mediante cables textiles decorativos, generando composiciones visuales que aportan personalidad y un aire distinguido al ambiente.

Otro de los detalles que elevan el diseño interior son las lámparas colgantes elegidas para iluminar la habitación. Foto: @georginagio en instagram

La luz cálida de estas lámparas complementa a la perfección la paleta de colores suaves predominante, creando una atmósfera acogedora y armoniosa. A su vez, peluches, juguetes y pequeños accesorios distribuidos estratégicamente por distintos rincones aportan calidez y cercanía, equilibrando la sofisticación de los acabados. De esta manera, el dormitorio conserva su esencia infantil sin renunciar a una decoración elegante, funcional y totalmente en tendencia.