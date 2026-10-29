La Corte Suprema dejó firme la perpetua por el femicidio de Agostina Gisfman: una mujer exigió su crimen a cambio de no dejar a su esposo

Agostina Gisfman tenía 22 años cuando fue asesinada en 2021.

La Corte Suprema de Justicia dejó firme la condena a prisión perpetua de tres acusados, dos hombres y una mujer, por el crimen de Agostina Gisfman. Los jueces Rosatti, Rosenkrantz y Lorenzetti rechazaron por inadmisibles (es decir, sin analizar el fondo porque no cumplían los requisitos para ser tratados) los recursos de queja de las defensas (el pedido que se presenta ante la Corte cuando un tribunal inferior se niega a habilitar la apelación).

La decisión alcanzó a Carlos Enzo Monsalve y Julio Maximiliano Zapata, señalados como coautores del delito de homicidio agravado por alevosía, por el concurso premeditado de dos o más personas y por haber sido perpetrado por hombres hacia una mujer en contexto de violencia de género. También a Ana María Perales, considerada instigadora de las mismas figuras penales.

En la causa, además, fue condenado Juan Carlos Monsalve, el único de los implicados que confesó la autoría del crimen y cuya sentencia ya estaba firme. Gustavo Alejandro Chianese, por su parte, recibió once años de prisión como partícipe necesario.

Los detalles del caso Agostina Gisfman

Agostina Gisfman, de 22 años, vivía en Cipolletti y era madre de una niña de 3. El femicidio ocurrió el 14 de mayo de 2021: fue apuñalada en un basural y los asesinos quemaron su cuerpo.

Según la investigación, Juan Carlos Monsalve había conocido a la joven dos meses antes, a través de Chianese, a quien le había pedido que lo contactara con una mujer que prestara servicios sexuales. Monsalve y la víctima mantuvieron al menos un encuentro.

Juan Carlos Monsalve, detenido por el crimen de Agostina Gisfman. Foto: Facebook

En abril de 2021, Monsalve tuvo un conflicto con su esposa, Perales, cuando ella vio una foto de su marido junto a la joven. Según la investigación, fue entonces que Perales comenzó a exigirle que matara a Gisfman y le advirtió que, si no lo hacía, lo dejaría.

El 11 de mayo, como su esposo no había cumplido con la orden, Perales se fue de la casa. De acuerdo con la investigación, Monsalve decidió entonces llevar adelante el plan con la ayuda de Chianese, quien se encargó de citar a la víctima a un nuevo encuentro con su amigo.

Cuando la joven llegó al lugar acordado, Monsalve, su sobrino Enzo y el empleado Zapata la mataron a puñaladas, quemaron el cadáver y se fueron, según la investigación.

Los sospechosos fueron detenidos y llevados a juicio. El primer juicio por jurados fue anulado. En el segundo, el jurado popular declaró por unanimidad culpables a Enzo Monsalve, Zapata, Perales y Chianese.

Chianese había sido condenado a 13 años de prisión, aunque el Tribunal de Impugnación (la instancia que revisa las sentencias de los juicios) le redujo la pena a 11 años.