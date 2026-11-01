comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

Polémica actuación del árbitro y del VAR en el triunfo de Boca ante River: “Son unos ladrones”

El Millonario terminó con nueve jugadores. Rodolfo D’Onofrio cuestionó al juez y hubo fuertes reclamos por decisiones que marcaron el partido.

Redacción 26 Deportes
Por Redacción 26 Deportes
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
La expulsión de Lucas Martínez Quarta en el Superclásico entre Boca y River en La Bombonera.
La expulsión de Lucas Martínez Quarta en el Superclásico entre Boca y River en La Bombonera. Foto: REUTERS
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

La victoria de Boca por 1-0 ante River en La Bombonera, este domingo 1 de noviembre, por la fecha 15 del Torneo Clausura 2026, estuvo marcada por una serie de jugadas polémicas que tuvieron al árbitro Nicolás Ramírez y al VAR, encabezado por Silvio Trucco, como protagonistas.

Las expulsiones de Lucas Martínez Quarta y Gonzalo Montiel, una posible segunda amarilla para Leandro Paredes y un penal reclamado sobre Nicolás Otamendi desataron fuertes cuestionamientos desde el entorno del Millonario.

La furia de Rodolfo D’Onofrio contra el arbitraje: “Qué ladrones que son”

Uno de los primeros en reaccionar fue Rodolfo D’Onofrio, expresidente de River, quien manifestó su indignación en la red social X después de la expulsión de Martínez Quarta, cuando apenas habían transcurrido los primeros minutos del encuentro.

“Qué ladrones que son. Un día todos van a recibir la sanción que les corresponde. El fútbol argentino no se merece esto”, escribió el exdirigente, quien presidió el club entre 2013 y 2021.

Contenido Recomendado

Boca le ganó a River un Superclásico caliente con gol de Lautaro Di Lollo:Lucas Martínez Quarta y Gonzalo Montiel fueron expulsados

Lautado Di Lollo celebra su gol ante River con Leandro PAredes.

Las fotos del Superclásico entre Boca y River en La Bombonera:del color de los hinchas a la tensión en La Bombonera

Lautaro Di Lollo festeja con Santiago Ascacibar su gol ante River por el Superclásico del Torneo Clausura.

Lejos de terminar allí, D’Onofrio publicó otro mensaje en el que recordó una decisión arbitral de un Superclásico anterior: “¿Se acuerdan en la cancha de River? El penal que nos hacen sobre el final del partido y el VAR ni llamó. Podrá ser lo que quieran, pero siempre favorecen a sus amigos. No me puedo quedar callado. Es una vergüenza”.

Sus declaraciones se sumaron a los cuestionamientos de hinchas y periodistas por el desempeño de Ramírez, especialmente por la disparidad de criterios que denunciaron ante distintas infracciones.

Las polémicas expulsiones de Martínez Quarta y Montiel que dejaron a River con nueve

La primera controversia llegó a los ocho minutos, cuando Martínez Quarta sujetó a Miguel Merentiel durante un ataque de Boca. Ramírez inicialmente dejó continuar la jugada, pero Trucco lo convocó desde el VAR y, tras revisar las imágenes, expulsó al defensor por considerar que había impedido una ocasión manifiesta de gol.

La decisión generó debate porque Merentiel todavía debía controlar la pelota. Según el análisis arbitral de Miguel Scime publicado por Infobae, la infracción merecía una amarilla, mientras que otras interpretaciones consideraron justificada la expulsión. La Regla 12 de la IFAB exige evaluar, entre otros factores, la posibilidad de controlar el balón y la posición de los defensores.

La segunda roja llegó a los 34 minutos del complemento, cuando Montiel cometió una dura infracción sobre Lautaro Blanco. Ramírez lo expulsó directamente y River terminó con nueve futbolistas.

La patada de Gonzalo Montiel a Lautaro Blanco en el Superclásico entre Boca y River en La Bombonera.
La patada de Gonzalo Montiel a Lautaro Blanco en el Superclásico entre Boca y River en La Bombonera. Foto: REUTERS

El reclamo de los visitantes se centró en una acción anterior: Blanco había recibido una amarilla por una fuerte entrada sobre Tobías Andrada, a los 12 minutos del segundo tiempo. Los jugadores de River cuestionaron que dos infracciones que consideraban similares recibieran sanciones diferentes.

La expulsión que reclamaron para Paredes y el posible penal de Di Lollo sobre Otamendi

Otra jugada discutida tuvo como protagonista a Leandro Paredes, quien ya estaba amonestado por un enfrentamiento con Marcos Acuña durante el primer tiempo.

A los 27 minutos del complemento, el mediocampista de Boca cometió una infracción sobre Tomás Galván. Ramírez sancionó la falta, pero no mostró una segunda amarilla, pese a los pedidos de los futbolistas de River para que fuera expulsado.

Poco después, a los 28 minutos, llegó otro episodio controvertido. Nicolás Otamendi reclamó un penal por un agarrón de Lautaro Di Lollo dentro del área de Boca. La acción fue revisada, pero el árbitro mantuvo su decisión de no sancionar la pena máxima.

Se interpretó que existían sujeciones mutuas entre los defensores, por lo que el contacto no fue considerado suficiente para cobrar la infracción.

Las decisiones quedaron bajo discusión tras el triunfo de Boca, que se impuso con un cabezazo de Di Lollo a los 27 minutos del primer tiempo. River terminó con dos jugadores menos y los cuestionamientos al arbitraje se convirtieron en uno de los principales focos de atención del Superclásico.

River PlateÁrbitroSuperclásicoNP2026
Redacción 26 Deportes
Redacción 26 Deportes

Autor

Equipo de Canal 26 dedicado a la actualidad del deporte argentino e internacional. Encontrá los resultados, la agenda de partidos y las últimas noticias de fútbol, básquet, tenis y automovilismo, con información sobre los principales torneos, equipos y deportistas. Leer bio

Notas Más leídas

  1. A qué hora corre Franco Colapinto este domingo 1 de noviembre

    A qué hora corre Franco Colapinto este domingo 1 de noviembre

  2. Por qué hubo un minuto de silencio en el Superclásico:la razón detrás del emotivo momento en el Boca-River

    Por qué hubo un minuto de silencio en el Superclásico: la razón detrás del emotivo momento en el Boca-River

  3. En 1978, Diego Maradona recibió una casa en La Paternal para vivir con su familia:fue una fábrica de carteras, la compraron por 100.000 dólares y hoy es un museo con más de 3000 reliquias

    En 1978, Diego Maradona recibió una casa en La Paternal para vivir con su familia: fue una fábrica de carteras, la compraron por 100.000 dólares y hoy es un museo con más de 3000 reliquias

  4. Los mejores memes del Superclásico entre Boca y River:las cargadas y reacciones que invadieron las redes sociales

    Los mejores memes del Superclásico entre Boca y River: las cargadas y reacciones que invadieron las redes sociales

  5. En 1994, Quilmes recurrió a una bruja para lograr el ascenso:9 años después y tras perder 5 finales consecutivas, un hincha “rompió el maleficio”

    En 1994, Quilmes recurrió a una bruja para lograr el ascenso: 9 años después y tras perder 5 finales consecutivas, un hincha “rompió el maleficio”
Lo último

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Política

Karina Milei y Jorge Macri recorrieron las obras para la visita del papa León XIV en medio de las negociaciones entre LLA y el PRO:“Se puede trabajar juntos”

Karina Milei, Jorge Macri, Diego Santilli y otros funcionarios recorren las obras para la visita del papa León XIV.

Tras la reciente visita que provocó una feroz pelea con Pedro Sánchez, Javier Milei vuelve a viajar a España para la Cumbre Iberoamericana

Malvinas Argentinas reunió a más de 700 atletas de 22 provincias en los primeros Juegos Argentinos Urbanos

Milei inauguró una iglesia evangélica en Neuquén y dejó un mensaje para las elecciones 2027:“Queremos que puedan elegir en paz”

Economía

ANSES cambió el calendario de noviembre:cuándo cobran los DNI terminados en 0, 1, 2 y 3

Oficinas ANSES

Cuenta DNI:todos los descuentos de hoy, domingo 1 de noviembre, y las promociones para ahorrar durante el mes

Desde este domingo suben los boletos de colectivos y subtes:cuáles serán las nuevas tarifas

Empleados de comercio:con aumento confirmado, cuánto cobrarán en noviembre 2026 y todas las escalas salariales por categoría

Internacionales

Midterms en USA:Donald Trump dijo que se convertirá en el “señor Veto” si los demócratas ganan el Congreso

El presidente estadounidense Donald Trump habla con los medios de comunicación a su llegada a una fiesta de Halloween en su club Mar-a-Lago en Palm Beach, Florida.

A una semana de su llegada a la Argentina, el Papa León XIV clamó por la paz en Ucrania y pidió “fomentar la voluntad de diálogo”

Escándalo en Florida:281 detenidos en un operativo policial, entre ellos 13 empleados de Disney y 4 de Universal Studios

La advertencia del líder supremo de Irán a Estados Unidos e Israel:“Cualquier tipo de amenaza debe ser respondida inmediatamente”