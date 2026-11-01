Polémica actuación del árbitro y del VAR en el triunfo de Boca ante River: “Son unos ladrones”

La expulsión de Lucas Martínez Quarta en el Superclásico entre Boca y River en La Bombonera. Foto: REUTERS

La victoria de Boca por 1-0 ante River en La Bombonera, este domingo 1 de noviembre, por la fecha 15 del Torneo Clausura 2026, estuvo marcada por una serie de jugadas polémicas que tuvieron al árbitro Nicolás Ramírez y al VAR, encabezado por Silvio Trucco, como protagonistas.

Las expulsiones de Lucas Martínez Quarta y Gonzalo Montiel, una posible segunda amarilla para Leandro Paredes y un penal reclamado sobre Nicolás Otamendi desataron fuertes cuestionamientos desde el entorno del Millonario.

La furia de Rodolfo D’Onofrio contra el arbitraje: “Qué ladrones que son”

Uno de los primeros en reaccionar fue Rodolfo D’Onofrio, expresidente de River, quien manifestó su indignación en la red social X después de la expulsión de Martínez Quarta, cuando apenas habían transcurrido los primeros minutos del encuentro.

“Qué ladrones que son. Un día todos van a recibir la sanción que les corresponde. El fútbol argentino no se merece esto”, escribió el exdirigente, quien presidió el club entre 2013 y 2021.

Lejos de terminar allí, D’Onofrio publicó otro mensaje en el que recordó una decisión arbitral de un Superclásico anterior: “¿Se acuerdan en la cancha de River? El penal que nos hacen sobre el final del partido y el VAR ni llamó. Podrá ser lo que quieran, pero siempre favorecen a sus amigos. No me puedo quedar callado. Es una vergüenza”.

Sus declaraciones se sumaron a los cuestionamientos de hinchas y periodistas por el desempeño de Ramírez, especialmente por la disparidad de criterios que denunciaron ante distintas infracciones.

Las polémicas expulsiones de Martínez Quarta y Montiel que dejaron a River con nueve

La primera controversia llegó a los ocho minutos, cuando Martínez Quarta sujetó a Miguel Merentiel durante un ataque de Boca. Ramírez inicialmente dejó continuar la jugada, pero Trucco lo convocó desde el VAR y, tras revisar las imágenes, expulsó al defensor por considerar que había impedido una ocasión manifiesta de gol.

La decisión generó debate porque Merentiel todavía debía controlar la pelota. Según el análisis arbitral de Miguel Scime publicado por Infobae, la infracción merecía una amarilla, mientras que otras interpretaciones consideraron justificada la expulsión. La Regla 12 de la IFAB exige evaluar, entre otros factores, la posibilidad de controlar el balón y la posición de los defensores.

La segunda roja llegó a los 34 minutos del complemento, cuando Montiel cometió una dura infracción sobre Lautaro Blanco. Ramírez lo expulsó directamente y River terminó con nueve futbolistas.

La patada de Gonzalo Montiel a Lautaro Blanco en el Superclásico entre Boca y River en La Bombonera. Foto: REUTERS

El reclamo de los visitantes se centró en una acción anterior: Blanco había recibido una amarilla por una fuerte entrada sobre Tobías Andrada, a los 12 minutos del segundo tiempo. Los jugadores de River cuestionaron que dos infracciones que consideraban similares recibieran sanciones diferentes.

La expulsión que reclamaron para Paredes y el posible penal de Di Lollo sobre Otamendi

Otra jugada discutida tuvo como protagonista a Leandro Paredes, quien ya estaba amonestado por un enfrentamiento con Marcos Acuña durante el primer tiempo.

A los 27 minutos del complemento, el mediocampista de Boca cometió una infracción sobre Tomás Galván. Ramírez sancionó la falta, pero no mostró una segunda amarilla, pese a los pedidos de los futbolistas de River para que fuera expulsado.

Poco después, a los 28 minutos, llegó otro episodio controvertido. Nicolás Otamendi reclamó un penal por un agarrón de Lautaro Di Lollo dentro del área de Boca. La acción fue revisada, pero el árbitro mantuvo su decisión de no sancionar la pena máxima.

Se interpretó que existían sujeciones mutuas entre los defensores, por lo que el contacto no fue considerado suficiente para cobrar la infracción.

Las decisiones quedaron bajo discusión tras el triunfo de Boca, que se impuso con un cabezazo de Di Lollo a los 27 minutos del primer tiempo. River terminó con dos jugadores menos y los cuestionamientos al arbitraje se convirtieron en uno de los principales focos de atención del Superclásico.