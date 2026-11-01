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Fue un camino de carretas, recibió el nombre del primer presidente argentino y transformó un barrio: hoy es el corazón de Caballito

Fue un antiguo camino de carretas y terminó convertido en el corazón de Caballito: la historia de la avenida Rivadavia esconde una pulpería, una curiosa veleta y el legado del primer presidente argentino.

Yasmin Ali
Por Yasmin Ali
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Avenida Rivadavia y Caballito
Rivadavia, una avenida atravesada por la historia Foto: Instagram @martin_recorre
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Antes de convertirse en una avenida atravesada por colectivos, subtes y miles de peatones, fue una ruta de tierra que se perdía hacia el oeste. La avenida Rivadavia guarda la historia de Buenos Aires y, a la altura de Caballito, conserva un vínculo con Bernardino Rivadavia, las pulperías, los primeros tranvías y el crecimiento.

De Camino Real del Oeste a avenida Rivadavia

El origen de la avenida se remonta a la época colonial, cuando su traza era conocida como Camino Real del Oeste. Era una ruta estratégica que comunicaba el centro de Buenos Aires con distintos puntos de la campaña y permitía continuar hacia Córdoba, Salta y el Alto Perú.

La traza recibió después el nombre de Bernardino Rivadavia, nacido en Buenos Aires en 1780 y recordado como el primer presidente de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Su mandato comenzó en 1826 y fue breve, aunque su figura quedó relacionada con reformas administrativas, educativas y culturales.

Bernardino Rivadavia
Bernardino Rivadavia

También dejó una huella cerca de Caballito. Rivadavia impulsó el antiguo Museo Público de Buenos Aires, antecedente del actual Museo Argentino de Ciencias Naturales “Bernardino Rivadavia”, ubicado junto al Parque Centenario.

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La esquina que le dio nombre a Caballito

El vínculo entre la avenida y el barrio se vuelve más profundo en la actual esquina de Rivadavia y Emilio Mitre. En 1821, el inmigrante genovés Nicolás Vila adquirió terrenos en la zona e instaló una pulpería.

Para identificar el establecimiento desde lejos, colocó sobre un mástil una veleta de latón con forma de caballo. La figura se convirtió rápidamente en referencia para quienes transitaban el Camino Real. Los viajeros comenzaron a hablar de la “Pulpería del Caballito” y usaron la veleta como punto de orientación.

La mítica pulpería de donde Caballito saca el nombre Foto: Instagram @caballitobarrio

Con el tiempo, aquel objeto terminó dándole nombre a toda la zona. Caballito es uno de los barrios porteños cuyo nombre nació de un elemento cotidiano. La veleta original fue donada al Museo Histórico de Luján, mientras diferentes réplicas mantienen viva su historia.

La pulpería no era solamente un comercio. Estos establecimientos funcionaban como centros sociales: vendían alimentos, bebidas y provisiones, permitían intercambiar noticias y servían como escala antes de internarse en la campaña bonaerense.

De las quintas al crecimiento urbano

Durante buena parte del siglo XIX, Caballito fue una zona de quintas y residencias alejadas del centro. Entre las propiedades destacadas estaba la de la familia Lezica, sobre terrenos cercanos a Rivadavia. Parte de esa quinta se convirtió luego en el actual Parque Rivadavia, inaugurado en 1928.

Avenida Rivadavia y Caballito
El antiguo Camino Real que transformó Buenos Aires Foto: Archivo General de la Nación

La llegada del ferrocarril, los tranvías y el subterráneo aceleró la urbanización. Las casas de descanso comenzaron a convivir con comercios, edificios y viviendas para una población creciente.

La Línea A, inaugurada en 1913, fue el primer subterráneo de América Latina y siguió gran parte del recorrido de Rivadavia. Su expansión consolidó a la avenida como corredor comercial y de transporte del barrio.

Los tranvías que mantienen viva la historia

Los tranvías formaron parte del paisaje porteño hasta 1963, cuando el sistema tradicional dejó de funcionar. Sin embargo, Caballito recuperó una parte de esa memoria.

Desde 1980, la Asociación Amigos del Tranvía mantiene un circuito histórico con unidades restauradas que recorren calles del barrio. El paseo funciona como un museo en movimiento y devuelve a Rivadavia una escena de otra época.

Avenida Rivadavia y Caballito
La avenida Rivadavia, eje histórico de Caballito Foto: Instagram @martin_recorre

La elección de Caballito no es casual: allí se encuentra el antiguo Taller Polvorín, ligado a la historia de los tranvías y del subte porteño.

Una avenida que conecta distintas épocas

Hoy, Rivadavia atraviesa numerosos barrios y continúa hacia el oeste bonaerense. En Caballito constituye un eje comercial, residencial y cultural, especialmente alrededor de Acoyte, José María Moreno y Parque Rivadavia.

Detrás del tránsito permanece la huella del viejo Camino Real. La avenida reúne la figura de Bernardino Rivadavia, la veleta de Nicolás Vila, las antiguas quintas, el primer subte y los tranvías históricos.

Caminar por Rivadavia es recorrer más de dos siglos de transformaciones. Donde alguna vez hubo carretas y una pulpería solitaria, hoy se levanta uno de los centros urbanos más activos de Buenos Aires. El pequeño caballo de latón todavía recuerda que un barrio porteño entero puede nacer de un detalle inesperado.

HistoriaCaballitoAvenidas
Yasmin Ali
Yasmin Ali

Redactora

Redactora sobre historia argentina y curiosidades de Buenos Aires Leer bio

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