El casamiento de Lali Espósito y Pedro Rosemblat: el guiño detrás del souvenir que se viralizó en las redes

Se filtró la primera foto del casamiento de Lali Espósito y Pedro Rosemblat. Foto: Redes sociales

Este sábado 31 de octubre Lali Espósito y Pedro Rosemblat se casaron y celebraron su unión en una íntima ceremonia al aire libre junto a sus seres queridos en Casa Carlos, ubicada en San Telmo. Después de unas horas, comenzaron a aparecer imágenes del post fiesta y en las redes sociales se viralizó el souvenir que entregaron los novios.

El periodista Matías Mowszet fue uno de los que asistió al gran evento y compartió una foto a través de sus historias de Instagram en el que se lo ve con una remera que dice “Ni en pedo me caso”, una frase dicha por Lali durante una entrevista en la que fue consultada si había posibilidad de casamiento con Rosemblat. Y en la parte de atrás, el souvenir tiene un símbolo que combina un cuadrado y un círculo con las iniciales “L” y “P”.

El souvenir del casamiento de Lali Espósito y Pedro Rosemblat. Foto: Instagram: Matías Mowszet

Cuando los fanáticos vieron la remera resaltaron que el monograma tiene un detalle íntimo de la pareja. Es que, según ellos, es una referencia al anillo que Pedro le había dado a Lali el día que le hizo la propuesta de casamiento.

El souvenir del casamiento de Lali Espósito y Pedro Rosemblat. Foto: Instagram: Matías Mowszet

Lali anunció que se casa con Pedro Rosemblat. Foto: Instagram @lali

Otro de los objetos que se conoció tras el festejo fue un encendedor blanco que tenía una inscripción particular: “Yo fui al casamiento del novio de Lali”. La frase apela al humor y hace referencia a la diferencia de popularidad entre ambos integrantes de la pareja.

El encendedor del casamiento de Lali y Pedro Rosemblat. Foto: Instagram: feluboetto

Quiénes son los famosos que dijeron presente en el casamiento de Lali y Pedro Rosemblat

Por la tarde de este sábado comenzaron a llegar los primeros invitados al lugar que la pareja eligió para celebrar su unión matrimonial. Una de las primeras que apareció fue Majo Riera, la mamá de la cantante.

Uno de los actores que dijo presente en San Telmo fue Peter Lanzani, quien mantuvo una relación amorosa con Lali durante su adolescencia y compartió con ella varias de las ficciones juveniles de Cris Morena.

Sin embargo, Lanzani no fue el único representante del universo de Casi Ángeles que dijo presente en el casamiento. Mery del Cerro y Candela Vetrano también acompañaron a la artista en su día tan especial y asistieron junto a sus respectivas parejas, Meme Bouquet y Andrés Gil.

Casa Carlos, la casona de San Telmo donde se casará Lali Foto: Instagram @Casacarlos_santelmo

Dillom y Juliana Gattas fueron otros de los nombres que se sumaron a la lista de invitados. Los artistas comenzaron a vincularse a partir de sus proyectos profesionales y, con el tiempo, esa conexión artística dio paso a una amistad que se fue afianzando con los años.

Otra de las invitadas que se acercó a la casona fue Justina Bustos, quien tampoco quiso perderse la celebración y acompañó a los recién casados. Ofelia Fernández y Marcos Aramburu, también fueron vistos en el lugar.