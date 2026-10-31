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Atención Boca: la Conmebol informó a qué hora se jugará la final de la Copa Sudamericana contra Atlético Mineiro

El partido definitorio se disputará el próximo sábado 21 de octubre en el Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla. Todos los detalles.

Redacción 26 Deportes
Por Redacción 26 Deportes
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Estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla, Colombia.
La final de la Copa Sudamericana se jugará en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla, Colombia. Foto: AFA
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Mientras Boca mantiene la cabeza puesta en el Superclásico de este domingo, la Conmebol informó el horario para la final de la Copa Sudamericana que el “Xeneize” disputará ante Atlético Mineiro: el partido se jugará el próximo sábado 21 de octubre a las 20.00 de Argentina.

Cabe recordar que el encuentro en el Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla estaba pautado inicialmente para las 19.00 (hora argentina), pero el ente rector del fútbol sudamericano decidió atrasarlo una hora debido al calor que suele hacer en la ciudad colombiana, teniendo en cuenta además que allí son dos horas menos de diferencia.

Si bien no significa un cambio totalmente significativo, la modificación del horario será beneficioso para los futbolistas y los hinchas, que estarán expuestos al sofocante sol de Barranquilla.

Festejo de Boca en la Copa Sudamericana.
Boca jugará la final de la Copa Sudamericana tras dejar atrás a Vasco da Gama. Foto: REUTERS

Cómo es el estadio donde se jugará la final de la Sudamericana

El escenario elegido para la final de la Copa Sudamericana es el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla. Será la primera vez que la ciudad colombiana reciba la final única de la competencia, formato que comenzó a utilizarse en 2019.

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Cancha de Boca

El estadio atraviesa trabajos de ampliación y remodelación de cara al evento. Entre el 29 de septiembre y el 2 de octubre, representantes de la CONMEBOL realizaron una visita técnica para verificar la infraestructura, los accesos y los espacios que utilizarán los equipos, aficionados, medios y delegaciones.

Cabe recordar que Barranquilla ya cuenta con antecedentes importantes dentro del certamen. En 2018, fue sede del partido de ida de la final entre Junior y Athletico Paranaense, que terminó empatado 1-1 (en aquella oportunidad todavía se utilizaba el formato de definición con encuentros de ida y vuelta).

Todo sobre la final de la Copa Sudamericana: fecha, horario, sede y cómo verla en vivo

La final de la Copa Sudamericana 2026 enfrentará a Boca Juniors y Atlético Mineiro el sábado 21 de noviembre, en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla, Colombia. El partido comenzará a las 20 de la Argentina y Brasil, mientras que en territorio colombiano iniciará a las 18.

La definición se disputará a partido único, por lo que, si termina igualada durante los 90 minutos reglamentarios, se jugará un tiempo suplementario compuesto por dos períodos de 15 minutos. Si la paridad se mantiene, el campeón se determinará mediante una tanda de penales.

En la Argentina, el encuentro podrá verse en vivo por televisión a través de ESPN y DSports. Además, estará disponible vía streaming mediante Disney+ Plan Premium y las plataformas digitales correspondientes a las señales habilitadas, sujetas al plan contratado por cada usuario.

El equipo que gane la final levantará el trofeo de la segunda competencia de clubes más importante organizada por la Conmebol y obtendrá un lugar en la próxima Recopa Sudamericana, en la que deberá medirse con el campeón de la Copa Libertadores. Para Boca será la oportunidad de conquistar este certamen por tercera vez, después de sus títulos de 2004 y 2005.

Boca JuniorsAtlético MineiroCopa Sudamericana
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