Los hinchas de Rosario Central festejaron el título sin saber del agónico gol de Boca: el insólito video

Los hinchas de Rosario Central festejaron el título sin saber del gol agónico de Boca. Foto: Captura ESPN

La definición de la Tabla Anual 2026 dejó una escena insólita este sábado 7 de noviembre en el Gigante de Arroyito: los jugadores e hinchas de Rosario Central festejaron el título sin saber que Boca acababa de convertir el gol que les arrebataba el primer puesto. El equipo rosarino había derrotado 2 a 0 a Estudiantes de Río Cuarto y celebraba junto a su público, pero Enner Valencia marcó el 1 a 0 ante Defensa y Justicia de manera agónica en a un minuto del final para consagrar al Xeneize.

El partido en Rosario había terminado y los futbolistas del Canalla comenzaron a celebrar frente a las tribunas. Algunos se subieron al alambrado para compartir la alegría con los simpatizantes, mientras otros hinchas ingresaron al campo de juego.

Así fue el gol agónico de Enner Valencia para que Boca salga campeón de la Tabla Anual 2026 Video: ESPN

Las imágenes de la transmisión de ESPN mostraron una celebración que se prolongó durante varios minutos pese a que el resultado en La Bombonera ya había cambiado la definición del campeonato.

La particularidad fue que mientras Rosario Central festejaba, todavía desconocía lo ocurrido en el partido de Boca. Cuando finalmente llegó la noticia del gol de Valencia, quedó confirmado que el equipo rosarino había perdido la posibilidad de quedarse con el título.

El gol agónico de Enner Valencia que convirtió a Boca en campeón de la Tabla Anual

El Xeneize necesitaba ganar para asegurarse el primer puesto sin depender de otros resultados. Sin embargo, el encuentro ante Defensa y Justicia permaneció igualado sin goles durante prácticamente todo el partido.

La tensión aumentó porque Rosario Central estaba ganando su partido y aprovechaba el empate de Boca para superarlo en la clasificación. Es por eso que durante varios minutos, el equipo rosarino tuvo el título en sus manos.

Pero Enner Valencia apareció en el tiempo de descuento y marcó el gol decisivo para el 1 a 0 para Boca. La conquista desató los festejos en La Bombonera y modificó por última vez las posiciones de la Tabla Anual.