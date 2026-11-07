comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

Los hinchas de Rosario Central festejaron el título sin saber del agónico gol de Boca: el insólito video

El Canalla derrotó 2 a 0 a Estudiantes de Río Cuarto y celebraba en el Gigante de Arroyito. Sin embargo, Enner Valencia cambió la historia sobre la hora y quedaron expuestos.

Redacción 26 Deportes
Por Redacción 26 Deportes
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Los hinchas de Rosario Central festejaron el título sin saber del gol agónico de Boca
Los hinchas de Rosario Central festejaron el título sin saber del gol agónico de Boca. Foto: Captura ESPN
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

La definición de la Tabla Anual 2026 dejó una escena insólita este sábado 7 de noviembre en el Gigante de Arroyito: los jugadores e hinchas de Rosario Central festejaron el título sin saber que Boca acababa de convertir el gol que les arrebataba el primer puesto. El equipo rosarino había derrotado 2 a 0 a Estudiantes de Río Cuarto y celebraba junto a su público, pero Enner Valencia marcó el 1 a 0 ante Defensa y Justicia de manera agónica en a un minuto del final para consagrar al Xeneize.

El partido en Rosario había terminado y los futbolistas del Canalla comenzaron a celebrar frente a las tribunas. Algunos se subieron al alambrado para compartir la alegría con los simpatizantes, mientras otros hinchas ingresaron al campo de juego.

Los hinchas de Rosario Central festejaron el título sin saber del gol agónico de Boca
Así fue el gol agónico de Enner Valencia para que Boca salga campeón de la Tabla Anual 2026 Video: ESPN

Las imágenes de la transmisión de ESPN mostraron una celebración que se prolongó durante varios minutos pese a que el resultado en La Bombonera ya había cambiado la definición del campeonato.

La particularidad fue que mientras Rosario Central festejaba, todavía desconocía lo ocurrido en el partido de Boca. Cuando finalmente llegó la noticia del gol de Valencia, quedó confirmado que el equipo rosarino había perdido la posibilidad de quedarse con el título.

Contenido Recomendado

Rosario Central 2 - 0 Estudiantes (RC):así fue la victoria en el Torneo Clausura 2026

Portada del partido Rosario Central vs Estudiantes de Río Cuarto por el Torneo Clausura 2026.

Se define la Tabla Anual:qué necesitan Boca, Argentinos Juniors y Rosario Central para gritar campeón

Definición de la Tabla Anual - Boca, Argentinos Juniors y Rosario Central.

El gol agónico de Enner Valencia que convirtió a Boca en campeón de la Tabla Anual

El Xeneize necesitaba ganar para asegurarse el primer puesto sin depender de otros resultados. Sin embargo, el encuentro ante Defensa y Justicia permaneció igualado sin goles durante prácticamente todo el partido.

La tensión aumentó porque Rosario Central estaba ganando su partido y aprovechaba el empate de Boca para superarlo en la clasificación. Es por eso que durante varios minutos, el equipo rosarino tuvo el título en sus manos.

Pero Enner Valencia apareció en el tiempo de descuento y marcó el gol decisivo para el 1 a 0 para Boca. La conquista desató los festejos en La Bombonera y modificó por última vez las posiciones de la Tabla Anual.

Rosario Central
Redacción 26 Deportes
Redacción 26 Deportes

Autor

Equipo de Canal 26 dedicado a la actualidad del deporte argentino e internacional. Encontrá los resultados, la agenda de partidos y las últimas noticias de fútbol, básquet, tenis y automovilismo, con información sobre los principales torneos, equipos y deportistas. Leer bio

Notas Más leídas

  1. Los mejores memes de Boca-Racing:Enner Valencia fue el héroe de una remontada inolvidable en la Copa Argentina

    Los mejores memes de Boca-Racing: Enner Valencia fue el héroe de una remontada inolvidable en la Copa Argentina

  2. Se define la Tabla Anual:qué necesitan Boca, Argentinos Juniors y Rosario Central para gritar campeón

    Se define la Tabla Anual: qué necesitan Boca, Argentinos Juniors y Rosario Central para gritar campeón

  3. Los mejores memes del Superclásico entre Boca y River, con la aparición de Dua Lipa como estrella principal

    Los mejores memes del Superclásico entre Boca y River, con la aparición de Dua Lipa como estrella principal

  4. Franco Colapinto terminó 9° en la primera práctica del GP de Brasil de F1:cuándo vuelve a correr

    Franco Colapinto terminó 9° en la primera práctica del GP de Brasil de F1: cuándo vuelve a correr

  5. Boca puede liberar hasta tres cupos en la tabla anual para las copas internacionales 2027:qué equipos serían beneficiados

    Boca puede liberar hasta tres cupos en la tabla anual para las copas internacionales 2027: qué equipos serían beneficiados
Lo último

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Política

Los temas que marcarán el encuentro entre Javier Milei y el Papa León XIV en Casa Rosada

Javier Milei junto a León XIV en el Vaticano. Foto: REUTERS.

Argentina comprará 4 helicópteros Black Hawk a Estados Unidos:cuánto costarán y cuándo llegarán

Qué analiza el gobierno de Milei tras la destitución de Santiago Peña:la estrategia que busca mantener en el Mercosur con Paraguay

Neuquén cobrará peaje a los camiones que circulen por Villa La Angostura y Rolando Figueroa anunció nuevas obras por US$90 millones

Economía

ANSES:quiénes no cobrarán el bono de $70.000 en noviembre y cuál es el tope de ingresos

ANSES: quiénes no cobrarán el bono de $70.000 en noviembre y cuál es el tope de ingresos

Cómo jubilarse a los 40 años:ANSES reveló los requisitos vigentes para acceder a este beneficio antes de tiempo

Luis Caputo reveló qué hay detrás de la suba del riesgo país en Argentina:“Tienen miedo de que no esté Milei”

Apoyado en la suba de los bonos, el riesgo país baja y rompe la barrera de los 900 puntos

Internacionales

Benjamín Netanyahu alertó que dejar a Eisenkot formar gobierno con los partidos árabes podría significar un riesgo para el Estado de Israel

Benjamín Netanyahu alertó que dejar a Eisenkot formar gobierno con los partidos árabes podría significar un riesgo para el Estado de Israel

El Papa León XIV habló en Casavalle, uno de los barrios más humildes de Montevideo:“Me siento como en casa”

Ante miles de fieles, el papa León XIV celebró su primera misa en Paysandú:el guiño a los uruguayos con el mate como ejemplo

Tiene 31 años, se mudó a Reino Unido con la promesa de encontrar un futuro mejor, pero decidió volver a su país:“Volver a España fue más difícil que emigrar”