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Franco Colapinto terminó 14° en la última práctica libre del GP de Brasil: cómo sigue la actividad

El piloto argentino no pudo repetir los buenos resultados de las primeras FP y deberá mejorar para aspirar a tener una buena qualy. Conocé todos los detalles en la nota.

Matias Greisert
Por Matias Greisert
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Franco Colapinto en la Formula 1.
Franco Colapinto en la Formula 1. Foto: REUTERS
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Franco Colapinto no pudo repetir sus buenos registros en las primeras prácticas libres y terminó decimocuarto en la FP3 del Gran Premio de Brasil.

El argentino cerró su mejor vuelta con un tiempo de 1:12.925, a 1.303 segundos del record de la sesión, marcado por el Red Bull de Max Verstappen.

La clasificación de la vigésima fecha de la F1 comenzará a las 15:00 de este sábado, mientras que la carrera dará inicio a las 14:00 del domingo 8 de noviembre (ambos en horario argentino).

Franco Colapinto en el Gran Premio de Brasil.
Franco Colapinto en el Gran Premio de Brasil. Foto: REUTERS

En una práctica libre en la que la ciudad de San Pablo estuvo constantemente amenazada por una lluvia que nunca terminó de llegar, el piloto de Alpin no tuvo inconvenientes para completar la sesión, aunque no demostró un gran ritmo de clasificación.

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En la mayor parte de la sesión se utilizaron los neumáticos medios, con una tradicional práctica de carrera en la que se llenan los autos de combustible por lo que los tiempos no mejoran, mientras que durante los últimos 10 minutos las distintas escuderías optaron por testear el rendimiento de sus monoplazas en clasificación, a una vuelta, por lo que se usaron los neumáticos blandos.

Fue allí cuando el argentino pudo cerrar su mejor tiempo, que lo hizo asomar por encima del puesto 16 por primera vez en la práctica, aunque su 1:12.925 no fue suficiente para meterse en el top 10, y quedó decimocuarto.

Franco Colapinto en el Gran Premio de Brasil.
Franco Colapinto en el Gran Premio de Brasil. Foto: REUTERS

Por su lado, su compañero de equipo, Pierre Gasly, cerró su mejor tiempo apenas después y quedó en el undécimo lugar, poco menos de tres décimas por delante.

La vuelta más rápida llegó por parte de Max Verstappen, que cerró el giro en 1:11.622, mientras que el ya campeón del mundo Kimi Antonelli quedó a apenas 25 centésimas de segundo. El tercer lugar fue del británico Lando Norris, con 1:11.753.

Además, en esta práctica los tiempos pueden ser de vital importancia: si la tormenta que asoma por el horizonte impide la normal disputa de la clasificación, se utilizarán las posiciones actuales para la grilla de salida de la carrera del domingo.

Dónde seguir a Franco Colapinto en el GP de Brasil y cuáles son las características de Interlagos

Los seguidores de la Fórmula 1 podrán acompañar a Franco Colapinto durante el fin de semana a través de Fox Sports, Disney+ Premium y F1 TV, según la modalidad de suscripción. El momento más esperado será el domingo, cuando se largue la carrera a las 14:00, hora argentina.

Los sectores del circuito de Interlagos del Gran Premio de Brasil de la Fórmula 1. Foto: ftatickets.com

La competencia tendrá lugar en el Autódromo José Carlos Pace, uno de los escenarios históricos de la categoría. El circuito de Interlagos cuenta con 4,309 kilómetros de extensión, un recorrido en sentido contrario a las agujas del reloj y sectores con importantes cambios de altura. Entre sus puntos más reconocidos se encuentra la S de Senna, una sucesión de curvas que exige precisión y ofrece oportunidades de adelantamiento.

Los pilotos deberán completar 71 vueltas para recorrer un total de 305,879 kilómetros. Además, las condiciones meteorológicas pueden influir en el desarrollo de la prueba y modificar las estrategias de los equipos. En ese contexto, Colapinto intentará aprovechar las características del trazado paulista para conseguir un resultado positivo con Alpine.

Gran Premio de BrasilFórmula 1Franco Colapinto
Matias Greisert
Matias Greisert

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