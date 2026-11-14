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Cuántos goles tiene Miguel Merentiel en Boca y qué récord histórico alcanzó tras superar a Riquelme

El delantero uruguayo sigue escalando posiciones entre los máximos artilleros del Xeneize y dejó atrás a una de las máximas leyendas del club. Su registro goleador lo ubica entre los cinco principales anotadores del siglo XXI.

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Por Redacción 26 Deportes
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gol de Miguel Merentiel boca san pablo
Miguel Merentiel, una de las figuras de este Boca. Foto: Canal 12 Misiones
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De cara a las semifinales de la Copa Argentina donde Boca enfrentará a Banfield este sábado 14 a partir de las 19, el equipo dirigido por Rodolfo “El Vasco” Arruabarrena cuenta con varias figuras para seguir por la senda ganadora que viene cosechando en los últimos partidos. Además del gran capitán y campeón del mundo, Leandro Paredes, el Xeneize cuenta con otro futbolista importante como Miguel Merentiel, quien atraviesa un momento destacado en su historia con Boca y sigue escalando posiciones entre los máximos goleadores del club.

¿Cuántos goles tiene Merentiel en Boca?

El delantero uruguayo llegó a los 65 tantos con la camiseta xeneize, una marca que le permitió consolidarse entre los artilleros extranjeros más importantes de la institución y superar a figuras históricas.

El atacante alcanzó esa cifra en octubre de 2026, durante un encuentro correspondiente a la Copa Sudamericana. De esta manera, quedó ubicado como el segundo máximo goleador uruguayo en la historia de Boca, solamente por detrás de Sergio “Manteca” Martínez, uno de los grandes referentes del club durante la década de 1990.

Además, Merentiel ocupa el cuarto puesto entre los máximos goleadores extranjeros de Boca. Su registro refleja la importancia que adquirió desde su llegada al equipo y el protagonismo que consiguió en distintas competencias nacionales e internacionales.

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Miguel Ángel Russo junto a Miguel Merentiel, el capitán de Boca Juniors. Foto Reuters (Hannah Mckay).
Miguel Merentiel festeja su gol ante Vasco da Gama.
Miguel Merentiel festeja su gol ante Vasco da Gama. Foto: REUTERS

Merentiel, entre los máximos goleadores de Boca en el siglo XXI

Los 65 goles también le permitieron a Merentiel meterse entre los principales artilleros de Boca en lo que va del siglo XXI. Actualmente, ocupa el quinto lugar de ese ranking, una posición que alcanzó después de superar a Juan Román Riquelme en cantidad de conquistas.

El registro adquiere mayor relevancia si se tiene en cuenta el peso histórico de los futbolistas que integran las estadísticas goleadoras del Xeneize. Merentiel consiguió meterse en esa lista a partir de su regularidad y su capacidad para convertir en partidos decisivos. Desde su llegada a principios de 2023, el uruguayo se transformó en una de las principales referencias ofensivas del equipo. Su presencia en el área y su aporte goleador lo consolidaron como una pieza importante en el ataque azul y oro.

Cuántos partidos jugó Miguel Merentiel en Boca

Además de sus 65 goles, Merentiel acumula 191 partidos oficiales con la camiseta de Boca Juniors. La cifra contempla sus presentaciones en los distintos torneos disputados desde su incorporación al plantel. Hacia septiembre de 2026, el delantero ya había alcanzado los 178 encuentros. Posteriormente, sumó otras 13 apariciones entre el Torneo Clausura, la Copa Argentina y las instancias finales de la Copa Sudamericana.

Gonzalo Montiel y Miguel Merentiel disputan la pelota durante el Superclásico entre Boca y River en La Bombonera.
Merentiel, fija entre los delanteros de Boca. Foto: REUTERS

Con esos números, el uruguayo mantiene una presencia sostenida en el equipo y continúa ampliando sus estadísticas personales. A sus 65 conquistas se suman participaciones en diferentes competencias, en las que se convirtió en uno de los futbolistas más determinantes del ciclo reciente.

La evolución de sus registros lo ubica entre los delanteros extranjeros más importantes que vistieron la camiseta de Boca y alimenta la posibilidad de seguir escalando posiciones en los rankings históricos del club.

Miguel MerentielBoca Juniors
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