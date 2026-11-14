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Los Pumas, lejos de su mejor nivel, superaron a Italia y se recuperaron en el Nations Championship

Tras la caída ante Irlanda, el conjunto nacional se impuso por 19 a 14 en Génova. El equipo de Contepomi pudo imponerse a pesar de las dos amarillas en contra sobre el final del partido y se quedó con un triunfo necesario.

Matias Greisert
Por Matias Greisert
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Nations Championship, Los Pumas vs. Italia. - Italy v Argentina
Nations Championship, Los Pumas vs. Italia. - Italy v Argentina Foto: REUTERS
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Aún lejos de su mejor nivel, Los Pumas consiguieron una sufrida victoria por 19 a 14 frente a Italia, por la quinta fecha del Nations Championship.

El encuentro, que se llevó a cabo en Génova, comenzó favorable para los italianos, quienes se pusieron en ventaja cuando iban solo cuatro minutos gracias al try de Monty Ioane y la posterior conversión de Tommasso Allan.

Nations Championship, Los Pumas vs. Italia. - Italy v Argentina
Nations Championship, Los Pumas vs. Italia. - Italy v Argentina Foto: REUTERS

Por su parte, el conjunto nacional mantuvo muy poca fluidez en su juego, aunque les alcanzó con poco para irse al descanso con el resultado igualado debido al try de Bautista Bernasconi a los 39 minutos y la conversión de Tomás Albornoz.

Ya en la segunda mitad, los dirigidos por Felipe Contepomi consiguieron la ventaja que les terminaría permitiendo quedarse con la victoria. Primero se pusieron en ventaja gracias al try de Rodrigo Isgró, mientras que Mateo Carreras volvió a apoyar en el ingoal a la hora de juego y la posterior conversión de Albornoz permitió conseguir 12 puntos de ventaja.

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Nations Championship, Los Pumas vs. Italia. - Italy v Argentina
Nations Championship, Los Pumas vs. Italia. - Italy v Argentina Foto: REUTERS

Finalmente, a falta de solo 15 minutos, Italia logró descontar con un try penal, pero no sería suficiente para dar vuelta la historia.

En la última jugada se vivió una situación más que curiosa, ya que los italianos tuvieron un penal en una posición inmejorable para buscar el line. Sin embargo, el kick de Paolo Garbisi se fue directo al ingoal y el árbitro marcó el final del encuentro.

Nations Championship, Los Pumas vs. Italia. - Italy v Argentina
Nations Championship, Los Pumas vs. Italia. - Italy v Argentina Foto: REUTERS

Con este resultado, Los Pumas consiguieron su segundo triunfo en esta primera edición del Nations Championship, que enfrenta a los mejores equipos del hemisferio norte y del hemisferio sur.

La próxima presentación de Los Pumas será el sábado 21 cuando visiten a Francia. Una victoria sería clave para el combinado argentino, ya que le permitiría soñar con la posibilidad de jugar por el quinto puesto.

Los PumasRugby
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