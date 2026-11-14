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Boca vs. Banfield por la Copa Argentina 2026: a qué hora juegan hoy, dónde verlo en vivo y qué pasa si empatan

El Xeneize y el Taladro se enfrentan este sábado en Mendoza por un lugar en la final. Horario, TV y todos los detalles del partido.

Redacción 26 Deportes
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Boca vs Banfield.
Boca vs Banfield. Foto: X @CAB_oficial
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Boca y Banfield jugarán este sábado 14 de noviembre, desde las 19, en el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza, por una de las semifinales de la Copa Argentina 2026. El encuentro será televisado en vivo por TyC Sports y tendrá como árbitro principal a Nazareno Arasa. El ganador se clasificará a la definición del torneo, donde ya espera Platense.

Boca llega con el impulso de su buen presente y una agenda cargada de compromisos decisivos. Banfield, dirigido por Pedro Troglio, buscará cambiar el rumbo de una temporada irregular y alcanzar una final histórica.

A qué hora juegan Boca y Banfield hoy por la Copa Argentina

La semifinal comenzará a las 19 (hora argentina) en el Malvinas Argentinas. Arasa encabezará el equipo arbitral, acompañado por Gabriel Chade y Pablo Gualtieri como asistentes, mientras que Bruno Amiconi será el cuarto árbitro.

El partido se podrá ver en directo por TyC Sports y online por TyC Sports Play para quienes tengan acceso. También estará disponible en las plataformas de operadores de televisión que incluyan la señal.

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Cómo llega Boca a la semifinal ante Banfield

Boca llega después de quedarse con el primer lugar de la Tabla Anual y con la mira puesta también en la final de la Copa Sudamericana ante Atlético Mineiro, prevista para el 21 de noviembre. Por eso, Arruabarrena deberá encontrar un equilibrio entre presentar un equipo competitivo y administrar las cargas físicas de sus futbolistas.

Banfield vs Boca; Torneo Apertura 2025. Foto: X @CAB_oficial
Banfield vs Boca; Torneo Apertura 2025. Foto: X @CAB_oficial

En su camino por la Copa Argentina, el Xeneize dejó atrás a Gimnasia de Chivilcoy, Sarmiento de Junín, Vélez y Racing. Ante la Academia protagonizó una remontada decisiva: perdía 2-0 y terminó imponiéndose 3-2 con tres goles de Enner Valencia. Ese resultado le permitió avanzar a esta instancia con la ilusión de disputar otra final.

Cómo llega Banfield y qué se juega ante Boca

El Taladro atraviesa un presente más complicado en el torneo local: acumula cuatro partidos sin victorias y quedó afuera de los playoffs del Clausura. Sin embargo, encontró en la Copa Argentina la posibilidad de cerrar el año con una alegría importante y de pelear por un título.

Banfield eliminó a Real Pilar, San Martín de Tucumán, Ferrocarril Midland y Deportivo Riestra. En los cuartos de final igualó 1-1 ante Riestra y avanzó por penales, con un triunfo 7-6 en la definición. Ahora buscará acceder por primera vez a la final de esta etapa del certamen, en la que disputa su segunda semifinal.

Las posibles formaciones de Boca y Banfield

En Boca, las dudas pasan por el estado físico de algunos jugadores y el ataque. Probable equipo de Boca: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Malcom Braida; Leandro Paredes, Milton Delgado, Santiago Ascacíbar o Tomás Belmonte; Alan Velasco, Miguel Merentiel y Sebastián Villa.

Probable equipo de Banfield: Diego Rodríguez; Ignacio Abraham, Nicolás Meriano, Santiago Daniele, Juan Luis Alfaro; Tomás Adoryán, Brandon Oviedo, Lautaro Gómez; David Zalazar, Adrián Balboa y Federico Medina. Los entrenadores confirmarán las alineaciones antes del comienzo del partido.

Qué pasa si empatan y quién espera al ganador en la final

Si Boca y Banfield terminan igualados en los 90 minutos, el pase a la final se definirá directamente por penales, sin alargue. Así, la semifinal tendrá un ganador este mismo sábado.

El vencedor enfrentará a Platense, que eliminó por penales a Atlético Tucumán, en la final programada para el 2 de diciembre. Como antecedente, Boca se impuso 3-0 en el único cruce entre ambos por la Copa Argentina, correspondiente a la edición 2014-2015. Ahora, el Xeneize intentará repetir aquella victoria y Banfield buscará cambiar la historia.

Boca JuniorsBanfieldCopa Argentina
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