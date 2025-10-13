El dólar cerrró abajo de los $1.400 tras el acuerdo con EEUU y en la previa a la reunión entre Donald Trump y Javier Milei

El ministro de Economía, Luis Caputo, adelantó un posible anuncio para este martes.

El dólar rompió la barrera de los $1.400. Foto: EFE

El dólar oficial cerró este lunes en $1.325 para la compra y $1.375 para la venta en la cotización de Banco Nación, una baja de $75 respecto del último cierre.

Tras haberse confirmado el swap por US$20.000 millones y la compra directa de pesos argentinos, mediante el Tesoro de los Estados Unidos, el tipo de cambio minorista perforó la barrera de los $1.400 y comenzó la semana a la baja.

Javier Milei se reunirá este martes con Donald Trump. Foto: REUTERS

A su vez, el presidente Javier Milei mantendrá una reunión junto a su par norteamericano, Donald Trump, el próximo martes en la Casa Blanca, a la espera de avanzar en los detalles y condiciones del auxilio económico.

Si bien el equipo económico mantiene un hermetismo al comunicar detalles sobre el acuerdo con Estados Unidos, el ministro de Economía, Luis Caputo, adelantó posibles anuncios para la reunión que mantendrán ambos mandatarios.

Scott Bessent, secretario del Tesoro de Estados Unidos, y Luis Caputo. Foto: X @SecScottBessent

“Es probable que el martes haya un anuncio”, declaró este domingo Caputo, durante un reportaje.

En los bancos, el promedio del tipo de cambio minorista se ubicó entre los $1.375 y $1.385 para la venta. La mayor cotización se alcanzó a $1.390.

Los valores del dólar blue, mayorista, MEP y CCL

El dólar blue se cotizaba esta tarde en $1.400 para la compra y $1.420 para la venta, con una baja de 3,9% en la jornada. El mayorista cayó 5% y se ubicó en los $1.350.

Actualmente, el régimen de bandas cambiarias está establecido en $1.487,11 para el techo y $940,85 para el piso.

Por su parte, en la cotización de los tipos de cambio financieros, el MEP caía 2,3% a $1.407,51, y el Contado Con Liquidación (CCL) registraba un descenso del 0,9% hasta los $1.426,21.

Por otro lado, las reservas del Banco Central de la República Argentina (BCRA) se ubicaban el día anterior en US$42.056 millones.