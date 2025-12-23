Tras casi 50 años, una empresa petroquímica está a punto de cerrar: hubo unos 200 despidos

Se trata de la histórica empresa Petroquímica Río Tercero SA. Su propietaria lo anunció en una carta a la comunidad cordobesa.

Petroquímica Río Tercero SA Foto: X

La empresa Petroquímica Río Tercero SA se encuentra en una profunda crisis económica y quedó al borde del cierre luego de tener que despedir a unos 200 empleados.

Verónica Vara, la propietaria de la firma, emitió una “carta abierta a la comunidad de Río Tercero” en la que advirtió públicamente que la firma “enfrenta la posibilidad real del cierre definitivo”.

La planta industrial lleva seis meses paralizada en su actividad. De los 375 empleados que tenía hasta octubre de 2024, actualmente cuenta con unos 100 tras una serie de ajustes con despidos.

Protesta de trabajadores de la Petroquímica Río Tercero SA Foto: X

La firma se presentó en concurso preventivo y anunció su intención de mantener la actividad con unidades menores de actividades de producción química en la ciudad.

El comunicado

“El estancamiento irracional del conflicto ha derivado en la incapacidad de continuar afrontando los gastos operativos y los salarios, además de la creciente deuda acumulada de la compañía, lo que nos lleva, con profundo dolor, a enfrentar la posibilidad real del cierre definitivo, con todas las consecuencias negativas que ello implica para la comunidad y para el entramado industrial de la región”, afirmó el comunicado.

Petroquímica Río Tercero SA Foto: X

“Me dirijo a ustedes en mi carácter de presidenta y accionista mayoritaria de Petroquímica Río Tercero para informar la difícil situación por la que estamos atravesando: Desde el 14 de julio, fecha en la que nos vimos obligados a detener la operación, he trabajado incansablemente junto con mi equipo para lograr la reapertura de la planta. Todos nuestros esfuerzos se orientaron a generar los recursos necesarios para sostener la continuidad de la empresa y resguardar las fuentes de trabajo de los más de 100 colaboradores que siguen formando parte de ella”, cerró.