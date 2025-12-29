Cuenta DNI: todos los descuentos y reintegros del Banco Provincia para este lunes 29 de diciembre

Con esta batería de beneficios, la entidad bancaria busca cerrar el año fortaleciendo el consumo local y ofreciendo herramientas concretas para que los usuarios puedan maximizar sus ahorros en los últimos días de diciembre.

Banco Provincia: qué descuentos y promociones ofrece Cuenta DNI para este lunes 29 de diciembre. Foto: Banco Provincia.

En el tramo final del año, el Banco Provincia refuerza su política de beneficios y promociones a través de Cuenta DNI, la billetera digital que utilizan millones de bonaerenses.

Para este lunes 29 de diciembre, la entidad mantiene una serie de descuentos y reintegros orientados a aliviar el gasto familiar y fomentar el consumo en comercios locales, supermercados y librerías.

Las promociones se presentan como una alternativa clave para quienes buscan aprovechar los últimos días del año con grandes ahorros. En la mayoría de los casos, los pagos deben realizarse exclusivamente mediante código QR o Clave DNI desde la aplicación, condición indispensable para acceder a los reintegros.

Cuenta DNI: todos los descuentos para este lunes 29 de diciembre

Uno de los beneficios más relevantes corresponde al rubro supermercados, donde se ofrece un 20% de descuento en supermercados Día, con un tope de reintegro unificado de $8.000 por semana y por persona.

Para que el reintegro sea válido, la compra mínima debe alcanzar los $20.000. Además, los jubilados que cobran sus haberes en el Banco Provincia acceden a un 5% de ahorro adicional, con un tope de devolución de $5.000, lo que convierte a esta promoción en una de las más convenientes del día.

En el caso de las librerías adheridas, el beneficio es del 10% de descuento sin tope de reintegro, una opción especialmente atractiva para la compra de libros, útiles escolares o regalos de último momento de cara a Reyes. Desde la entidad aclaran que la promoción no aplica a transferencias, envíos de dinero ni pagos realizados con QR de otras billeteras virtuales.

Por otra parte, continúa el beneficio Especial Localidades, que contempla un 15% de descuento con un tope de reintegro de $7.000 por comercio, por semana y por persona. A esto se suma un 10% de ahorro adicional en locales seleccionados, con un reintegro máximo de $5.000, apuntando a incentivar el consumo en zonas específicas de la provincia de Buenos Aires.

Beneficios de Cuenta DNI disponibles todos los días

Más allá de las promociones puntuales del lunes, Cuenta DNI mantiene descuentos permanentes que siguen vigentes durante toda la semana. En ferias y mercados bonaerenses, los usuarios pueden acceder a un 40% de descuento, con un tope semanal de $6.000, que se alcanza con compras acumuladas de $15.000.

Asimismo, en los comercios de cercanía, la billetera digital ofrece la posibilidad de pagar en tres cuotas sin interés todos los días, utilizando tarjetas Visa o Mastercard vinculadas a la aplicación. Este beneficio excluye a los rubros de alimentos, carnicerías, granjas, pescaderías y grandes cadenas de supermercados.

Finalmente, siguen vigentes los vouchers de la promoción “MeSumo Navidad”. Aquellos usuarios que hayan canjeado estos cupones entre el 1 y el 10 de diciembre pueden utilizarlos hasta el 30 de diciembre en cualquier comercio que acepte pagos con QR Cuenta DNI. Los reintegros adicionales pueden ser del 20%, 30% o 40%, con topes que van desde $10.000 hasta $30.000, según el voucher obtenido.