Industria, trabajadores. Foto: Canal 26

El último informe publicado por el INDEC muestra la continuación de la caída productiva en la industria, por lo que se genera preocupación en distintos sectores.

La Confederación General Empresaria (CGERA) indicó que consideran “insostenible para las Pymes estás ya repetidas estadísticas mensuales que hablan del rumbo tomado en el área productiva”.

Las Cámaras Empresarias sectoriales que están asociadas a CGERA apunta que “necesitamos un dialogo urgente con el Gobierno nacional, en cabeza del ministro Caputo, para discutir alternativas y propuestas para frenar esta caída y poder producir a iguales condiciones y precios que los productos importados“.

Pyme Foto: Archivo Canal 26

El IPI (Índice de Producción Industrial) manufacturero mostró una caída de 8,7% respecto a igual mes de 2024. Además, en comparación a octubre cayó 0,6%.

Se trata del quinto mes del año consecutivo en caída: julio (-0,8%), agosto (-4,3%), septiembre (-0,5%), octubre (-2,8%) y noviembre (-8,7%).

Las mayores caídas llegaron por muebles y colchones -9,4%; productos de caucho y plástico -12,5%; otros equipos, aparatos e instrumentos -14%; prendas de vestir, cuero y calzado -17,6%; maquinaria y equipo -17,9%; productos de metal -18,6%, vehículos automotores, carrocerías, remolques y autopartes -23% y productos textiles -36,7%.