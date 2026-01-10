Ya hay fecha para saber cuánto será el incremento de los haberes en febrero. Foto: Pexels.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) comenzó el 2026 con un nuevo ajuste a favor de jubilados y pensionados ya aplicado. En enero, los haberes registraron una suba del 2,47%, correspondiente a la inflación de noviembre de 2025. Sin embargo, la atención de millones de beneficiarios ya está puesta en el próximo incremento, que dependerá de datos oficiales clave que se conocerán en los próximos días.

Desde la implementación del esquema de movilidad mensual, los ingresos previsionales se actualizan según el Índice de Precios al Consumidor (IPC) que publica el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), con un desfase de dos meses. De esta manera, el aumento otorgado en enero reflejó la variación de precios de noviembre, mientras que la suba que impactará en febrero estará directamente ligada a la inflación registrada en diciembre, el último mes de 2025.

En ese contexto, hay una fecha marcada en rojo para jubilados, pensionados y beneficiarios de pensiones: el martes 13 de enero. Ese día, a partir de las 16 horas, el INDEC difundirá el informe oficial del IPC de diciembre. Según las estimaciones de distintas consultoras privadas, la inflación mensual se ubicaría en un rango de entre el 2,0% y el 2,6%. Ese porcentaje será el que determine el ajuste que se aplicará sobre los haberes previsionales a partir de febrero de 2026.

El dato es clave no solo para quienes cobran jubilaciones del régimen contributivo, sino también para los titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y de las Pensiones No Contributivas (PNC), ya que todas estas prestaciones se actualizan en la misma proporción. Una vez conocido el índice, la ANSES oficializará los nuevos montos mediante una resolución que será publicada en el Boletín Oficial.

Los valores en enero de las prestaciones de ANSES

Mientras tanto, en enero continúan vigentes los valores actuales. La jubilación mínima se ubica en $349.299,31, a la que se suma el bono extraordinario de $70.000, lo que garantiza un ingreso total de $419.299,31 para quienes perciben el haber más bajo. Este refuerzo se paga de manera completa a los jubilados de la mínima y de forma proporcional a quienes cobran por encima de ese monto, hasta alcanzar el tope establecido.

Otros valores de referencia en enero son la jubilación máxima, que asciende a $2.350.453,71; la PUAM, que alcanza los $279.439,45 más bono; y las PNC por invalidez y vejez, que se ubican en $244.509,52, también con el adicional incluido.

Si el IPC de diciembre finalmente fuera, por ejemplo, del 2,5%, la jubilación mínima tendría un incremento de $8.732,48, llevando el haber bruto a $358.031,79, sin contar el bono. Cabe remarcar que este refuerzo de $70.000 no se ajusta por inflación, por lo que su peso real continuará reduciéndose en un contexto de subas sostenidas de precios.