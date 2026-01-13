Cuál es la mejor forma de utilizar un celular viejo. Foto: Pexels.

Este jueves 15 de enero de 2025, se aplicará la segunda quita de aranceles a los celulares importados, tal como señalaba el decreto 333/2025.

De esta manera, los smartphones dejarán de pagar dicho impuesto y tendrán una rebaja en su precio.

Celulares. Foto: Unsplash.

Especialistas hablan que el descuento se verá en los productos en febrero, ya que llegan vía aérea, y será de alrededor de un 10%.

¿Importarlo o traerlo del exterior?

Sin embargo, especialistas señalan que, pese a la rebaja, comprar los equipos en el país sigue siendo más caro que traerlos desde, por ejemplo, Paraguay, Chile o Estados Unidos.

Celular. Fuente: Pexels.

Según informó la Asociación de Fábricas Argentinas Terminales de Electrónica (Afarte), uno de cada tres teléfonos celulares que se vende en el país ingresó de manera ilegal desde el extranjero.