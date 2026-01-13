Nueva rebaja de aranceles a los celulares importados: se espera una importante baja en los precios
Pese a la rebaja, traerlos desde el exterior aún seguiría siendo más económico. Conocé todos los detalles en la nota.
Este jueves 15 de enero de 2025, se aplicará la segunda quita de aranceles a los celulares importados, tal como señalaba el decreto 333/2025.
De esta manera, los smartphones dejarán de pagar dicho impuesto y tendrán una rebaja en su precio.
Especialistas hablan que el descuento se verá en los productos en febrero, ya que llegan vía aérea, y será de alrededor de un 10%.
¿Importarlo o traerlo del exterior?
Sin embargo, especialistas señalan que, pese a la rebaja, comprar los equipos en el país sigue siendo más caro que traerlos desde, por ejemplo, Paraguay, Chile o Estados Unidos.
Según informó la Asociación de Fábricas Argentinas Terminales de Electrónica (Afarte), uno de cada tres teléfonos celulares que se vende en el país ingresó de manera ilegal desde el extranjero.